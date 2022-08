Lale Gül kiest klassiekers voor haar zomerbibliotheek: ‘Ik hou van boeken over totale losers die ook nog eens verzuurd zijn’

Lale Gül: ‘Hersenschimmen is naar mijn mening een perfecte literaire exercitie, echt een schoolvoorbeeld van wat literatuur moet zijn.’ Beeld Erik Smits

1. Pieter van Woensel: De lantaarn

Pieter van Woensel (pseudoniem: Amurath-Effendi) is een eigenaardige schrijver uit de 18de eeuw met wie ik kennismaakte tijdens mijn studie Nederlands aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Arts, geheim agent, schrijver, kritisch denker en wereldreiziger: hij was het allemaal. Zijn tegendraadse denken, gecombineerd met een groot schrijftalent, leverde teksten op waarin Van Woensel het Nederlandse volk ongezouten de waarheid vertelde.

Hij gebruikt veel ironie, wat zijn werk erg onderhoudend maakt. Ook richt hij steeds retorische vragen tot de lezer, waardoor je aan het denken wordt gezet. Hij gebruikt vaak vergelijkingen om zijn standpunten uit te leggen, zoals: een schrijver zou niet schrijven als er geen lezers waren die het lazen. Net als een praatzieke niet zou praten als er geen luisteraar was. Of: als je je vinger hebt gesneden of een ander ongeluk hebt gehad, maak je na een tijdje toch weer dezelfde fout of krijg je hetzelfde ongeluk. Zo gaat dat ook met revoluties, de ene volgt op de andere.’

De auteur houdt een geestig pleidooi voor scepsis en windt zich erover op dat er in Nederland te weinig intellectuelen zijn. Er zijn sinds 1600 maar 8.000 boeken geschreven, klaagt hij: we hebben 2,5 miljoen inwoners, van wie de helft vrouw is, die liever in de spiegel kijkt dan boeken leest. En van de mannen moet tweederde handenarbeid verrichten om hun brood en boter te verdienen. Die zijn dus al verloren voor ons schrijvers. Dan hebben we nog 400 duizend mensen over, maar er zijn ook een hoop kinderen en bejaarden, dus er blijven nog maar 200 duizend over, maar dan heb je nog de katholieken die niet lezen en de paus blind vertrouwen, en de gereformeerden lezen allang niet meer, alleen het domineesbriefje. Van de 8.000 boeken gaan er 6.000 over God, dus die kun je afschrijven want die zijn totaal zinloos.

De lantaarn was een poging licht te brengen in het duister van de Nederlandse samenleving door moderne onderwerpen aan te snijden als echtscheiding, voorbehoedsmiddelen en de vraag of Nederland wel geschikt was voor een democratisch bestel. Dankzij zijn jarenlange reizen over de wereld kon Van Woensel veel vergelijken en relativeren. Hij werkte in Sint-Petersburg als arts, maakte langdurige reizen door het Midden-Oosten, woonde in Istanbul en op de Krim en bezocht de Nederlandse kolonies in Zuid-Amerika.

Ook op het gebied van religiekritiek was Pieter van Woensel een te bewonderen visionair, nog vóór Multatuli. Ik hoop daarom dat er binnenkort een Pieter van Woensel-leerstoel komt. Zijn Aanteekeningen, gehouden op eene reize door Turkeyen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaren 1784-89 (1792-1795) zijn ook zeer de moeite waard. Het is geestig om in een wereld te duiken waarin de islam veel verdienstelijker en respectabeler was dan het christendom.

2. Naema Tahir: Bruid van de dood

Bruid van de dood gaat over Sophia, die is opgegroeid in een traditioneel-islamitisch, Pakistaans gezin. Ze is nog jong en studeert in Leiden, maar haar ouders zijn al bezig met het uitzoeken van een huwelijkspartner: haar bloedeigen neef. Sophia ziet dat niet zitten en verlangt naar een andere wereld waarin ze samen kan zijn met haar liefde Alexander, die bij haar op school zit en Nederlands is (en dus niet islamitisch). Ze is met hem naar bed gegaan omdat ze graag wil leven zoals Nederlandse meisjes en gaat ervan uit dat ze daarna verkering hebben, maar of Alexander dat ook vindt, is nog maar de vraag. Ze weet niet of ze voor zichzelf moet kiezen of voor de tevredenheid van haar ouders.

Alhoewel de details en omstandigheden anders zijn, komt de thematiek van dit boek erg overeen met de hamvraag in mijn eigen debuut, Ik ga leven: de spagaat tussen de dwingende omgeving die ook niet beter weet dan conformeren aan de schaamtecultuur en het verlangen naar vrijheid, waarvoor je niet durft te kiezen omdat die het definitieve verlies van je familie als gevolg heeft. Een kwestie die speelt bij veel meer islamitische tieners en twintigers in Nederland en bepalend is voor het verloop van hun leven.

Sophia leeft met haar Pakistaanse ouders in het oosten, terwijl iedereen om haar heen in het westen verblijft. Ze mag ook bijna niets van haar ouders. Ondertussen heeft ze vaak contact met haar nicht Samia uit Londen, die reeds is uitgehuwelijkt. Zij kan niet vrijuit brieven schrijven, omdat de inhoud ervan door haar ouders gelezen wordt; ze moeten mailen. Het gaat slecht met Samia’s huwelijk, want haar man verbiedt haar van alles, zoals westers eten, hij scheurt haar ‘te westerse’ kleren kapot, drinkt te veel alcohol en heeft nooit seks met haar.

Lale Gül: ‘Ik kies bewust voor een boek dat gaat over de onderdrukking van islamitische vrouwen. Over de rest wordt al zoveel gesproken.’ Beeld Erik Smits

Samia wil scheiden, maar dat mag niet van de gemeenschap, want scheiden is een schande. Het loopt niet goed af. Samia raakt buitenechtelijk zwanger van een Engelsman en als de familie erachter komt dat ze daarna abortus heeft gepleegd, wordt ze uit eerwraak vermoord door haar 15-jarige broertje. Hij komt er met een lichte straf vanaf vanwege zijn leeftijd. Sophia beseft dat ze deel uitmaakt van deze cultuur en besluit haar koffers te pakken. Ze neemt afscheid van een leven dat zwijgzaamheid als cultuurkenmerk heeft.

In het nawoord zegt de schrijfster dat ze vrouwenrechten voor moslima’s wil verbeteren en dat het verhaal is gebaseerd op het incident met de Pakistaanse vrouw Samia in 1991. Ze wilde dit boek schrijven omdat ze besefte dat in Nederland eigenlijk niemand meer zou kunnen begrijpen wat de toestand van Pakistaanse meisjes is. Maar, zegt Tahir: de werkelijkheid is nog wreder dan wat zij beschreven heeft.

Ik had op deze plaats ook Deborah Feldmans boek Unorthodox kunnen zetten, dat zeer de moeite waard is, maar ik kies bewust voor een boek dat eindelijk eens gaat over de onderdrukking van islamitische vrouwen. Over de rest wordt al zoveel gesproken.

3. Bernlef: Hersenschimmen

Voor mij is dit boek het ultieme bewijs dat literatuur een enorme kracht heeft om mensen te verbinden en bewust te maken. Je kunt na het lezen van dit werk niet anders dan invoelen wat een dementerend persoon meemaakt en hoe het is voor de dierbaren. Tijdens mijn studie leerde ik dat literatuur een manier is om orde in de chaos te scheppen, want de wereld zoals we die kennen is een en al chaos, je hebt zoveel verhalen en verhaallijnen en ontwikkelingen en personages die door elkaar heen lopen, maar in zo’n boekje van 143 bladzijden kun je je tenminste in één verhaal verdiepen, en dat kan leiden tot meer empathie. Iedereen zou dit boek gelezen moeten hebben omdat alzheimer en dementie veel voorkomen in de (westerse) wereld. Het is een unieke manier om in de huid te kruipen van iemand die geestelijk niet meer aanwezig is.

‘Hoe voel je je?’ ‘Als een schip’, zeg ik, ‘een schip, een zeilschip dat in een windstilte is terechtgekomen. En dan plotseling is er even weer wat wind, vaar ik weer. Dan heeft de wereld weer vat op me en kan ik weer meebewegen.’

Ik heb zelden een boek gelezen dat ik zo meesterlijk geschreven en tegelijkertijd zo aangrijpend vind. Ik zou willen dat ik zo kon schrijven en de lezer zo zou kunnen meezuigen in het verhaal. Je vergeet dat je woorden op een bladzijde aan het lezen bent, als lezer bevind je je gewoon in die woonkamer van Maarten Klein en Vera, of je wilt of niet: je voelt mee, je denkt mee, je zit daar tussen hen in. Het is naar mijn mening een perfecte literaire exercitie, echt een schoolvoorbeeld van wat literatuur moet zijn. Bovendien is dit boek een een ode aan de taal, want we leven zolang we ons kunnen uitdrukken.

‘Er zit verdomme nergens verhaal meer in hier.’

‘Woorden, dat is wat energie geeft, is energie zelf. Een mens hoort van woorden te zijn. Totaal. Zo voor de hand ligt dat.’

4. Warner Prevoo & Karin Overmars: Echte dokters huilen ook

Dit is het indringende verhaal van een competitieve en energieke arts die longkanker behandelt en zélf longkanker krijgt. Terwijl hij decennialang naast het bed van duizenden patiënten stond, ligt hij nu zelf als patiënt op bed. Dit confronteert hem met de kant van het verhaal die hij niet kende: de angst, de eenzaamheid, de liefde voor het leven dat elke dag meer uit je handen glijdt, je liefdesrelatie die verbroken wordt door de ziekte, het fysieke lijden, de reacties van de buitenwereld die je irriteren, de vernedering van het afhankelijk zijn en verpleegd worden door eigen collega’s.

Mijn lichaam voelt aan als een vreemd object. Ik lig in bed en probeer me te herinneren wie ik ben. Dit lichaam, dat al meer dan vijftig jaar lang heeft aangevoeld als het mijne, kan niet van mij zijn. Alles doet pijn. Mijn ledematen, mijn borst en schouders. Mijn hoofd. Zelfs mijn buik brandt.

Nu hij het allemaal aan den lijve ervaart, staat hij er steeds meer bij stil dat hij al die tijd toch niet empathisch genoeg was, hoewel hij dat wel van zichzelf dacht. ‘Als je het niet hebt, kun je niet oprecht zeggen: ‘ik begrijp het’. Je kan het niet weten. Je kan mijn moeheid niet voelen. Je kan de moeheid van een gemiddelde kankerpatiënt niet voelen.’ Maar behalve pijn en ellende brengt de ziekte hem ook het inzicht waar het leven écht om draait: liefde, familie, bewustzijn.

Echte dokters huilen ook is een prachtig en eerlijk boek vol ontroering, maar ook humor. Voor mij persoonlijk erg herkenbaar omdat ik twee familieleden heb verloren aan kanker. Maar eigenlijk is het voor iedere lezer een invoelbare emotionele rollercoaster.

5. Michel Houellebecq: Serotonine

Ik hou van vlot geschreven boeken over totale losers die ook nog eens depressief en verzuurd zijn. Daarom kon dit boek, veruit de donkerste roman van Houellebecq, niet in het rijtje ontbreken. De auteur staat bekend om zijn fascinatie voor het 19de-eeuwse realisme, naturalisme en decadentisme. Vandaar dat determinisme, erfelijkheid en de lelijkste toestanden des levens niet geschuwd worden in zijn werken.

De hoofdpersoon Florent-Claude Labrouste is een 47-jarige man die beleidsmaker is op het gebied van landbouw, waar van alles mis lijkt te gaan. Zijn vriendin is er alleen maar voor zijn erfenis en gaat voortdurend vreemd. Natuurlijk moest Houellebecq ook choqueren, dus lezen we dat hij een video vindt van zijn vriendin waarin ze seks heeft met drie honden. Soit, dat had van mij niet gehoeven. Dat is een stukje dat u even moet doorstaan, helaas. Maar waar de auteur briljant in slaagt, is de lezer laten voelen hoe het is om door en door depressief te zijn.

De hoofdpersoon besluit van het toneel te verdwijnen vanwege de opeenstapeling aan teleurstellingen in zijn miserabele leven en hoopt dat zijn vriendin dan vanzelf een keer terugkeert naar Japan. Hij begint ondertussen met antidepressiva die zijn serotonineniveau verhogen, waardoor hij geholpen wordt ‘de voornaamste riten van een normaal leven in een hoogontwikkelde maatschappij’ te trotseren: een minimale wasbeurt uitvoeren, eenvoudige administratieve handelingen verrichten, beperkte sociale contacten onderhouden.

Dat werkt goed voor zijn gemoed, maar zijn geslachtsdeel werkt niet meer. En laat dat nou hetgeen zijn waar hij al zijn waarde uithaalt; zijn hele identiteit en mannelijke merite lijken vast te hangen aan het feit dat hij seks kan hebben. Hij wás zijn geslachtsdeel. Dus nu is hij niets meer. Labrouste kwijnt ‘ongelukkig, verbitterd en eenzaam’ weg in zijn hotelkamer. Hij blikt in de loop van het verhaal meermaals terug op zijn verleden, analyseert stapsgewijs de verkeerde levenskeuzen die uiteindelijk tot zijn depressie hebben geleid en probeert dat enigszins te herstellen door een ex van hem op te zoeken: de enige op wie hij smoorverliefd was. Maar ook dat wordt een grote teleurstelling.

In het licht van de boerenprotesten in Nederland en de gele hesjes in Frankrijk is dit boek erg interessant en zelfs profetisch. Aymeric is een vriend van de hoofdpersoon en een boer met veel land. Hij doet er alles aan om goed voor zijn vee en land te zorgen, maar de zaken gaan alleen maar slechter en hij verdient niet genoeg. Na een jaar bezoekt de hoofdpersoon hem opnieuw, maar dan zit hij aan de fles en is z’n vrouw bij hem weg. De boer is heel boos en verzuurd, samen met andere boeren. Hun bestaan wordt onmogelijk gemaakt en ze gaan in verzet.

Dit boek bevat lange zinnen, heel veel komma’s, heel veel analyses over de verschillen tussen mannen en vrouwen, allerlei observaties over mensen, kritiek op de bureaucratische EU, zoals het niet meer mogen roken in hotels, en is een aanklacht tegen de moderne wereld waar goddeloosheid en het verderfelijke kapitalisme de dienst uitmaken. Het boek hangt aan elkaar van de maatschappijkritiek: we zijn veel te individualistisch geworden, antidepressiva houden ons op de been, we zijn niet meer gelukkig en daarom gedoemd tot niets. Maar er zijn ook grappige opmerkingen tussendoor, zoals dat Nederland geen land is, maar hooguit een onderneming.

6. Andreas Kinneging: De onzichtbare maat – Archeologie van goed en kwaad

We krijgen een inkijkje in de ideeënwereld van een authentiek rechtse man die zich niet meer thuisvoelt in onze progressieve, extreem individualistische maar ook hedonistische wereld waar de totale leegte, schaamteloosheid en morele teloorgang hoogtij vieren. Volgens hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging deugt er niets van onze huidige moderne wereld en heeft de Verlichting louter ellende, schade en verval gebracht. Hij is tegen revoluties, tegen socialisme, tegen multiculturalisme en tegen feminisme. Hij wil terug naar een wereld waarin goed en kwaad nog helder te onderscheiden waren, waar er nog duidelijke normen en waarden golden, en noemt zichzelf dan ook geen conservatief, maar reactionair.

Lale Gül: ‘Bij Andreas Kinneging lees ik in feite de gedachten van mijn familie terug, maar dan in hoogintellectueel taalgebruik en erg geestig beschreven.’ Beeld Erik Smits

Voor mij was dit boek totaal geen onbekend terrein, aangezien alles wat ik las exact strookte met hoe de meeste islamieten denken over de wereld. In feite lees ik de gedachten van mijn familie terug, maar dan in hoogintellectueel taalgebruik en erg geestig beschreven. Alhoewel ik het met geen enkel woord van de heer Kinneging eens ben, kan ik niet ontkennen dat het een waar genot is om zijn boek te lezen en je te verdiepen in de ideeënwereld van iemand die mij en vele anderen vreemd is en die ik nooit zo goed begrijp: die van een conservatieve ‘boze, witte’ man. En uiteindelijk moet je je ideologische vijanden goed kennen om ze te bestrijden, hetgeen ik op mijn eigen manier doe. Bovendien heeft de auteur een prachtig taalgebruik, dus het verveelt niet.

Het is een gestructureerd cultuurkritisch exposé met kop en staart tegen alles wat volgens Kinneging veel te ver gaat: het onrealistische gelijkheidsdenken, het verlies van de goede smaak en de kunst, de mensheid die dommer wordt door minder te lezen, de achteruitgang van de kwaliteit van het universitair onderwijs en het nihilisme van de macht. We moeten terug naar de Griekse filosofie en het christendom die de Europese cultuur richting hebben gegeven en dus frist Kinneging ons geheugen op over Plato, Aristoteles, Augustinus en Thomas van Aquino. Een nadeel is dat de schrijver weinig wetenschappelijke onderbouwing geeft voor zijn ­beweringen; het is louter subjectief.