Lahav Shani laat met het Rotterdams Philharmonisch Orkest Mahlers muziek majestueus klinken ★★★★★

Lahav Shani dirigeert het Rotterdams Phiharmonisch Orkest in de ‘Tweede symfonie’ van Mahler. Beeld Eduardus Lee

Stilte. In alle rumoer en chaos en uitbarstingen, kan de stilte des te sterker aanwezig zijn in de Tweede symfonie van Gustav Mahler. Donderdagavond in de Rotterdamse Doelen is dat precies wat telkens diep ontroert. Lahav Shani, die het Rotterdams Philharmonisch Orkest dirigeert in dit reusachtige werk, laat Mahlers muziek majestueus klinken in de stiltes en verstilling die hij ongekend respectvol afdwingt.

Met Mahlers Tweede symfonie, vaak Auferstehung genoemd, wordt het bombardement van Rotterdam herdacht. Op 14 mei 1940 wordt het centrum van de stad beschoten door Duitse bommenwerpers. De verwoesting en de branden veroorzaakt door de bommen hebben honderden doden en tienduizenden daklozen tot gevolg. Een aantal dagen later liggen de wederopbouwplannen al klaar.

Vanaf het eerste ritmische motief in de lage strijkers zit je in de typische Mahler-maalstroom van tegengestelde sferen die met elkaar versmelten. Doodsmotieven in meedogenloze koperblazers, een angstaanjagende processie en het lot dat genadeloos aan de deur klopt: in dit alles weerklinkt ook een vastberadenheid om de dood recht in de ogen te kijken. Tranen branden wanneer de hemel even opengaat in de violen, in althobo, in klarinet.

Het tweede deel, het kalme oog van de orkaan, laat Shani langzaam wegsijpelen in de stilte. Ruw schudt het sardonische, grotesk gespeelde (complimenten voor hout) derde deel – het geïnstrumenteerde lied Des Antonius von Padua Fischpredigt – je wakker. Je merkt hoe effectief de dynamiek van Shani is en hoe subliem het reusachtige RPhO op hem reageert.

Na de tederheid van alt Anna Larsson – het mooist in haar laagte – en koperkoraal in Urlicht, is de finale met het geweldig zingende Laurens Symfonisch en de daarboven zwevende sopraan Chen Reiss een totaal overweldigende ervaring.