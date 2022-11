‘Lady in the dark’ van Opera Zuid is misschien wat weinig opera, maar wel een verrukkelijke voorstelling ★★★★☆

Scène uit ‘Lady in the dark’ met in het midden vanaf links: Quirijn de Lang, Elliott Carlton Hines en Maartje Rammeloo Beeld Bjorn Frins

Ze zegt dat ze een baard en een Weens accent verwacht had. Liza Elliott, de hoofdpersoon uit de musical Lady in the dark (1941) van Kurt Weill, is voor het eerst bij een psychiater en refereert natuurlijk aan zenuwarts Sigmund Freud. Dat Dr. Alexander Brooks – ‘zonlicht, bloemen en een Harvard-accent’ – in dit geval door een vrouw wordt gespeeld, maakt Liza’s opmerking nog geestiger.

Zaterdagavond ging Weills wervelende muziektheaterstuk met het lenige libretto van Ira Gershwin in première in Theater aan ’t Vrijthof in Maastricht. Hoewel Lady in the dark weinig opera is, is het goed dat Opera Zuid deze productie in smaakvolle jarenveertigregie van de Britse Anna Pool de komende maand op de planken brengt, want het is een voorstelling om je vingers bij af te likken.

Lady in the dark is een raamvertelling. Liza, een ambitieuze maar overwerkte hoofdredacteur van een tijdschrift, bezoekt een psychiater, want ze is hevig in de war. De therapiesessies omlijsten drie minimusicals: Liza’s dromen en traumatische jeugdherinneringen die duidelijk maken dat ze erkenning en liefde mist.

De Nederlandse actrice Sylvia Poorta is een gezaghebbende Dr. Brooks (een spreekrol), onberispelijk Amerikaans sprekend met bedachtzame, diepe stem. Sopraan Maartje Rammeloo maakt virtuoos van Liza Elliott een neurotisch wrak. Ze zit vast tussen een relatie met een getrouwde vaderfiguur en een flirt met een Hollywood-acteur die serieuze vormen aanneemt. De goed gecaste Quirijn de Lang als Randy Curtis is een heerlijke ijdeltuit, die blijft hangen in zijn machorollen, maar eigenlijk snakt naar een beetje doorsnee. Dat vindt hij in de grijze Liza, die in de eerste muzikale sequens juist droomt van klinkende champagnecoupes en gejuich wanneer zij in een blauwe jurk – Liza’s moeder vroeger: ‘Nooit zul jij in staat zijn blauw te dragen’ – haar ultra-elegante entree maakt.

Weills muziek is ontspannen, swingende jazz met melodieuze songs. Een vernuftig leidmotief is My ship, een ontroerend liedje dat Liza kent uit haar kindertijd en telkens neuriet wanneer ze een paniekaanval heeft. De woorden is ze vergeten, totdat die haar uit onverwachte hoek worden aangereikt. Het is Charley, de advertentieman met zijn foute opmerkingen (‘Verkrachting is best een goed alternatief voor seks, toch?’), gespeeld door Elliott Carlton Hines, die uiteindelijk Liza’s geestverwant blijkt te zijn. Ook operazanger Hines heeft komisch acteertalent in huis, hoewel het jammer is dat je zijn goudbruine bariton nauwelijks hoort vanwege zijn spreekrol.

Zaterdagavond rennen koor en orkest een paar keer van elkaar weg, wat dirigent David Stern ternauwernood weet recht te breien. De violen zijn soms niet glad genoeg uitgesmeerd en het is wat rommelig op het podium. Maar de acrobatiek in de gedroomde circusscène, de walsende koorzangers, de kleurrijke kostuums en Rammeloo’s theatrale podiumprésence gecombineerd met een ijzersterke strot, maken van Lady in the dark een onweerstaanbare show.