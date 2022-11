In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Voor Bros, de eerste homoseksuele romantische komedie van een grote studio, was een peperdure prop gemaakt. Een set billen, zo valt op te maken uit de verhalen die de cast ginnegappend aan Entertainment Weekly vertelden. Daar moest acteur Luke Macfarlane tijdens een seksscène zijn gezicht tussen stoppen, terwijl twee poppenspelers aan beide kanten van het bed deze ‘butt rig’ lieten bewegen.

30.000 dollar kostte dit grapje. Maar toen bleek dat The White Lotus, de televisieserie, Bros al had verslagen met de eerste mainstream rimscène ooit en besloot regisseur Nicholas Stoller de billen toch niet te gebruiken.

Competitie op het gebied van rimscènes in publieksproducties – wie had dit tien jaar geleden kunnen voorspellen? Nu homoseksualiteit in mainstreamfilms en -series steeds vaker een volwaardige plek krijgt, krijgt homoseks dat ook. Wat betekent dat filmmakers zonder al te veel historische voorbeelden moeten bedenken hoe dat eruit moet zien op het scherm.

Wat ze ook verzinnen, het is niet snel goed. In Call Me By Your Name zouden de seksscènes te preuts zijn. Om het de heteroseksuele kijker niet lastig te maken, was de kritiek. Of is dit gewoon de zedige beeldtaal die ook zo vaak gebruikt wordt in heteroseksuele liefdesverhalen?

In Bros maakt Stoller fysieke komedie van de seksscènes – belanden Aaron en Josh voor de eerste keer samen in bed, begint het als een robbertje vechten, waarin voeten en vuisten in monden verdwijnen. Lacherig doen over homoseks – lekker vertrouwd weer voor de heterokijker die dat wel gewend is uit andere komedies? Zo hoef je het niet te bekijken: ‘Bros pakt het narratief rondom de zogenaamde absurditeit van gay seks terug door het publiek te tonen dat seks op zichzelf al een absurde handeling is’, aldus een denkstuk op Slate.

Ondertussen liet acteur Harry Styles tijdens de promotietour van liefdesdrama My Policeman weten dat hij het jammer vond dat homoseksscènes vaak ‘twee mannen die er tegenaan gaan’ tonen. Hij miste tederheid. Wat hem weer kritiek opleverde, want wáren die ruigere scènes er maar.

Raar eigenlijk, al die kritiek. Hoe homoseks verbeeld wordt, moet hooguit passen bij de productie – een komedie heeft humor nodig; een liefdesdrama tederheid. Het kan hard zijn, zacht, grappig, serieus, verbloemd of expliciet. En dat zou allemaal omarmd moeten worden, omdat zo niemand een eenzijdig beeld krijgt voorgeschoteld van hoe het hoort.