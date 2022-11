Laba van choreograaf Mohamed Yusuf Boss is een energieke ‘reis door niemandsland’ ★★★★☆

Laba van Mohamed Yusuf Boss door Club Guy & Roni Invites. Beeld Jesula Toussaint Visser

De een won de BNG Bank Dansprijs 2022 met een levendig groepsritueel over het koesteren van je wortels. De ander – een duo – werd in 2018 tijdens de Rotterdam International Duet Choreography Competition uit tientallen inzendingen gelauwerd met de Club Guy & Roni Partner Award. Nu hebben deze veelbelovende choreografietalenten met steun van Club Guy & Roni in Groningen twee groepswerken gemaakt, die onder de noemer Club Guy & Roni Invites samen een tournee door Nederland maken, na een première op festival Jonge Harten. Opvallend is de aandacht die de makers hebben voor het choreografisch verbeelden van theatrale situaties met hoofdpersonages, zonder precies een verhaal te vertellen.

Bij Postcards from a Better Place van Anna Jacobs en Hanna van der Meer (het duo Lunatics and Poets) groeien vijf performers uit tot geschrokken personages in een behoorlijk verontrustende setting. In hun motoriek lees je woede, agressie, schaamte. Hier lijkt (oorlogs)geweld de bodem onder hun onderlinge vertrouwen te hebben weggeslagen. Vier rondspokende reuzenjurken domineren het toneelbeeld. Soms wapperen hun mouwen, soms nemen ze de drie vrouwen en twee mannen letterlijk in hun greep. Staan de spookjaponnen symbool voor demonen uit het verleden? Voor de lange arm van machthebbers? Of voor de donkere kanten van menselijke karakters?

Jammer dat je net te veel moet gissen naar wat zich hier voor akeligs afspeelt, terwijl de hoekige en expressieve motoriek juist zo scherp wordt uitgevoerd. Liefdevolle omhelzingen verraden al een kiem van frustratie. En personages slepen met stoelen en tafels naar een huiselijke setting, om elkaar met datzelfde meubilair agressief de tent uit te dwingen. Een gestaag ronddwalende vrouw staat centraal – een krachtig optreden van Tatiana Spiewak – maar of het hier gaat om haar duistere herinneringen, of om het kwaad aangericht door een burgeroorlog, zoals flarden rumoer op band en de groen-bruine kostuums suggereren, dat mag een stuk duidelijker worden.

In Laba (Somalisch voor het getal ‘twee’) van de Nederlands-Somalische choreograaf Mohamed Yusuf Boss gaat het er een stuk vrolijker aan toe. Hier vouwt het vijftal een groot blauw doek uit tot een zee, een sterrenhemel en een tentdak. Samen ‘migreren’ ze van de ene ‘plek’ naar de andere en lijken zich overal dansend thuis te voelen, behalve wanneer één danser zich kortstondig losmaakt van het collectief. Boss verwijst hiermee naar de nomadische geschiedenis van zijn geboortegrond Somaliland, waar hij een deel van zijn familie achterliet en dat als staat officieel niet wordt erkend.

Tijdens hun energieke ‘reis door niemandsland’ dragen de dansers alles met zich mee. Eerst stampen ze ritmisch rond in witte kostuums, daarna spatten ze onder een hemelgewelf uiteen over de vloer, gehuld in opbollende tunieken vol luchtige pofmouwen. Tot slot nestelen ze zich onder dat tentdoek om elkaar warm in te bakeren met gewatteerde kostuums van kleurrijke matjes. Die groepsscène eindigt nog abrupt, alsof het slot ervan is afgeknipt. Maar de gezamenlijke draagkracht van een springlevend collectief is in Laba goed voelbaar.