De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: laat Sywert die miljoenen lekker houden.

Weet je wat zo’n Sywert echt goed zou doen? Een overwinninkje. Dat er over die hele zwendelzaak van ’m een of ander juridisch geschil komt en dat hij dan aan ’t langste eind trekt. Dat hij iets kan twitteren als: ‘Mooi nieuws! Ook de rechter heeft nu officieel bevestigd dat er niets mis is met de overeenkomst tussen Relief Goods Alliance B.V. en @MinVWS. En nu voorwaarts!’

En die kans wordt hem geboden door advocaat Peter Plasman en godbetert Youp van ’t Hek. Ze hebben een paar vrijwillige sukkels die destijds blind achter het wonderkind aanliepen overtuigd een aanklacht in te dienen wegens oplichting. Dat zou dan de hele overeenkomst ongeldig maken en daardoor zouden de mondkapjesmiljoenen terug moeten naar de staatskas.

Ik ben geen jurist – of nou ja, eigenlijk wel, alleen geen goede – maar die rechtszaak is kansloos. Als je niet meer mag liegen tegen vrijwilligers over hoeveel je over hun rug verdient, zou de complete journalistieke sector onmiddellijk omvallen.

Daarbij is Plasman een meester in het genereren van media-aandacht voor kansloze ondernemingen. In 2016 mocht hij overal vertellen dat hij de Tweede Kamer in wilde met de politieke partij Niet Stemmers, de volgende verkiezingen probeerde hij het met Code Oranje, als tweede man achter zijn van corruptie verdachte cliënt Richard de Mos. Tussendoor overtuigde hij nog een teleurgestelde deelnemer van Miljoenenjacht een rechtszaak aan te spannen tegen het programma, die hij uiteraard verloor.

Die arme vrijwilligers, net bevrijd uit de handen van de ene valse mediaprofeet en ze worden alweer voor het karretje gespannen van de volgende. Gun Sywert nou niet dat overwinninkje, laat ’m dat geld lekker houden. Kan hij lekker BMW Z4s, luxe koelkastjes voor op de slaapkamer en ander burgerlijk proletenspul kopen. Wat kan ons dat nou schelen joh?