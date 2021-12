De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Corona ontving op dinsdag 10 maart 2020 de hoogste Nederlandse onderscheiding. De eerste lockdown was nog niet begonnen, of het virus kreeg al het predicaat ‘gezellig’ uitgereikt door Angela de Jong in eigen persoon. Het was ‘alsof Oranje moet spelen en covid-19 de tegenstander is die we met z’n allen in de pan gaan hakken’, luidde het juryrapport in het Algemeen Dagblad.

Een kleine twee jaar later is het makkelijk om daar schamper over te doen, maar op dat moment was het niet zo’n rare uitspraak. Iets onheilspellends kwam op ons af en we hoorden dan wel van de premier hoe verder. Over hoe we het virus in de pan gingen hakken werden fundamentele beslissingen genomen, maar fundamentele kritiek was taboe. Dat had inderdaad iets gezelligs, want gezelligheid betekent in Nederland toch vooral de afwezigheid van kritiek. Tijdens een gezellig kerstdiner zeuren we over ditjes en datjes, maar elkaar de waarheid vertellen doen we niet.

Omdat we zo gek zijn op gezelligheid, is het altijd de kern van onze strategie gebleven. We babbelen wat over die verwerpelijke ‘wappies’, over een uurtje eerder open of later dicht, lachen om de soms kafkaësk aandoende maatregelen, maar over de doden spreken we niet, dat is onfatsoenlijk. En de toekomst zien we uit principe te rooskleurig in.

Het gevolg is dat we zo nu en dan compleet worden verrast door het feit dat we opeens bijna moeten loten om wie het beademingsapparaat op de IC mag gebruiken, waardoor we echt niet anders meer kunnen dan ingrijpen. Dat betekent dat we aan de vooravond staan van een ongezellige Kerst. Laat dat het begin zijn van een nieuw hoofdstuk, met nieuw elan, als ik zo vrij mag zijn. Laat het alsjeblieft nooit meer gezellig worden.