Laat Gwen Stefani zich ‘inspireren’ door Aziatische culturen of buit ze die uit?

Gwen Stefani bij een evenement van de Rock & Roll Hall of Fame in 2022. Beeld Getty Images

Het had een gewoon interviewtje moeten worden. Op zo’n persbijeenkomst waarbij een beroemdheid haar nieuwe make-uplijn lanceert en wegkomt met quotes als ‘ik wil een community creëren voor make-up liefhebbers zoals ik’.

En inderdaad, dat was precies wat Gwen Stefani (53) deze week zei. Maar ze zei ook nog iets anders tegen de interviewer van het Amerikaanse beautytijdschrift Allure: ‘Ik ben Japans.’

In het gesprek vertelde de Amerikaanse zangeres over haar eerste bezoek aan Tokyo in 1996, het jaar waarin ze met haar band No Doubt de wereld over tourde. De single Just a girl was net uit, een bescheiden succes. Aan het eind van het jaar zou Don’t Speak uitkomen, het liedje dat ook in Nederland wekenlang op nummer 1 zou staan in de Top 40.

‘My God,’ dacht ze bij dat eerste bezoek aan Tokyo, ‘ik ben Japans en ik wist het niet.’ En vervolgens, tegen de perplexe interviewer: ‘Ik ben het echt, weet je.’

Veranderende tijdsgeest

Zinnen die zomaar even op 2023 botsten. Het interview dat Allure woensdag online publiceerde, leidde wereldwijd tot opgewonden koppen en tweets. Van CNN en The Guardian tot Franstalige (‘je suis Japonais’) en Zweedse media (‘Jag är japan’): overal deed de malle uitspraak de wenkbrauwen fronsen.

Niet dat iemand echt gelooft dat Stefani echt gelooft dat ze Japans is. Ze zal het overdrachtelijk hebben bedoeld, zo van: ik had Japans kunnen zijn. Dat de uitspraak desondanks zo gevoelig ligt, zegt net zoveel over de veranderende tijdsgeest als over Stefani.

Er is een voorgeschiedenis. Die kun je op twee manieren vertellen. Voor Stefani zelf is het een verhaal van inspiratie en inclusie. De zangeres, die ook coach is bij de Amerikaanse versie van The Voice, is al 27 jaar een pop- én stijlicoon. Gedurende die hele carrière heeft ze zich in haar garderobe door andere culturen laten inspireren, zoals ze het zelf noemt.

No Doubt begon in 1987 als een skaband. ‘The Specials, The Selecter en al die andere groepen vormden eind jaren zeventig een soort antiracistische zwart-witte ska-beweging’, vertelde ze in 2021 tegen het Amerikaanse tijdschrift Paper. ‘Daarop borduurden wij voort in de jaren tachtig.’

No Doubt is inderdaad een multi-etnische band, met de zwarte blazers Stephen Bradley en Gabrial McNair en de Indiaas-Amerikaanse bassist Tony Kanal. Met die laatste had Stefani zeven jaar een relatie, het liedje Don’t speak is geïnspireerd op het eind ervan. Midden jaren negentig droeg Stefani steevast een bindi tussen haar wenkbrauwen, de rode stip die Hindoestaanse vrouwen traditioneel dragen. Gwennabees, pubermeisjes die op haar wilden lijken, liepen de deur plat bij wierrookwinkeltjes om óók zo’n stip te kopen.

Toen Stefani in 2004 solo ging met het album Love. Angel. Music. Baby deed ze dat in het thema van de Harajuku-girls, genoemd naar de wijk in Tokyo die bekend staat om de excentrieke straatmode. Vier danseressen van Japanse komaf volgden haar overal, van videoclips tot de rode loper. De zangeres lanceerde ook een parfumlijn met flesjes in de vorm van Japanse poppetjes, refererend aan de danseressen.

De Harajuku-girls waren een hit. Stefani behaalde de grootste successen uit haar solocarrière. Als ze rijk zou zijn, zo zingt ze in de hit Rich Girl samen met rapper Eve, dan zou ze ‘vier Harajuku-girls willen’. ‘Ik zou ze gek kleden en namen geven’, vervolgt ze.

Gwen Stefani en drie Harajuku-girls op de Parijse modeweek in 2005. Beeld WireImage

En dat is waar de tweede versie van de voorgeschiedenis begint. Want was het een eerbetoon aan de Harajuku-straatcultuur, of gebruikte Stefani de danseressen als zwijgzame, lekker gekke rekwisieten? Hanteerde de zangeres, kortom, niet een Aziatisch stereotype om er zelf ontzettend rijk van te worden?

Die kritische geluiden waren er toen al wel, alleen werden nog niet zo gehoord. ‘Ze heeft hipsters uit Tokyo gehaald, ontdaan van alle street credit en er porseleinen poppen van gemaakt’, schreef Mihi Ahn in 2005 voor de site Salon. De komiek Margaret Cho vergeleek Stefani’s act in 2006 met een minstrel-show. Aziatische-Amerikanen zijn al zo onzichtbaar, schreef Cho in een blogpost, nooit zie je ze in films of op televisie. En dan is dit het beeld dat Amerikanen voorgeschoteld krijgen?

Nieuwe generatie praat terug

Dat is meteen ook het grote verschil met nu. De nieuwe generatie van Aziatische komaf is geëmancipeerd, zichtbaar. En praat terug. De journalist Jesa Marie Calaor die het Allure-interview deed, is van Filipijnse komaf. Ze vroeg Stefani niet alleen naar haar make-uplijn, maar ook naar de Harajuku-periode. Waarop de zangeres dus een Japanse identiteit claimde met ‘ik ben Japans’.

‘Mensen hebben kritiek op mij omdat ik iets mooi vind en dat wil delen’, zegt Stefani tegen Calaor. ‘Het was een prachtige, creatieve periode (...). Het zou oké moeten zijn om je te laten inspireren door andere culturen, want anders leidt het alleen maar tot tweespalt, niet?’

In haar artikel wijst Calaor op het toegenomen racisme jegens Amerikanen van Aziatische komaf, de scheldpartijen, de angst die ze heeft als haar vader de metro in New York neemt, aangezien er meerdere mensen zijn aangevallen daar, zelfs een met dodelijke afloop. Daar heeft ze Stefani nooit over gehoord. ‘Ik ben jaloers’, schrijft Calaor, ‘op iedereen die claimt onderdeel te zijn van deze levendige, creatieve groep en tegelijkertijd het pijnlijke, beangstigende aspect aan de kant kan schuiven.’

En dat allemaal in een beautytijdschrift – nóg zo’n signaal van een veranderende tijd.