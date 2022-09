La Femme is belangrijkste Franse muziekgroep van het moment

La Femme Beeld JD Fanello

Het scheelde niks of Paradigmes (2021) was een gratis album geworden, zomaar, voor iedereen. Begin vorig jaar was alles klaar – wat bij de Franse band La Femme wel wat zegt, ze zijn nogal perfectionistisch ingesteld en blijven lang schaven aan opnamen. Maar wat niet klaar was, was corona. Een album uitbrengen zonder te kunnen toeren of promotie te kunnen doen, het leek een roekeloze stap.

‘Het zou ons quarantainecadeau zijn’, zegt Sacha Got, de helft van het duo dat in 2010 met de band begon. ‘Wat ons tegenhield? Dat waren we zelf.’ La Femme heeft een eigen label (Disque Pointu), een eigen manager, eigen distributeurs. Er was geen grote baas die kon zeggen: geen denken aan. Die grote baas, dat zijn ze zelf. ‘Iedereen om ons heen vond het een slecht plan’, zegt Got. ‘Je hoeft niet altijd opgesloten te zitten in je eigen gelijk.’

Maximale vrijheid zodat je alles op de eigen manier kunt doen, dat is de essentie van La Femme. In de twaalf jaar dat ze bestaan, brachten ze niet meer dan drie albums uit – nummer vier is in aantocht. Daarop staat dan wel altijd meer dan zeventig minuten muziek, een pijnlijke keuze uit de nummers die ze intussen hebben geschreven. Die behoefte alles zelf in de hand te houden keken ze af van de rap en de hiphop. ‘Een groot label is als een babysitter, dan hoef je alleen aan de muziek te denken’, zegt Got. ‘Alles zelf doen levert stress en druk op. Je moet vaak vergaderen, zorgen dat je de juiste mensen om je heen hebt. Maar kom op, we hebben het goed, we hoeven niet in restaurants te werken om de kost te verdienen.’

De oorsprong van La Femme ligt in Biarritz, een badplaats met enige allure en een avontuurlijk randje in Frans-Baskenland aan de Atlantische Oceaan. Door de hoge golven is het geliefd bij surfers. De oceaan en de golven klinken bij vlagen door in de muziek: er zijn momenten dat La Femme als surfpop klinkt, of de melodie uitspreidt over lange rollers. Got – we doen het interview met beeldverbinding – richt de camera van zijn laptop op het raam van zijn appartement. In de verte is de branding te zien.

Got en Marlon Magnée, de andere helft van het centrale duo, kennen elkaar van het schoolplein. Ze waren beachboys: Got de surfer, Magnée meer van het skateboarden. Biarritz was prima, zegt hij nu, maar qua muziek was er weinig te beleven. Ze trokken naar Parijs, traden op in clubs. En ze begonnen La Femme, waarin ze de zon en de oceaan mengden met nieuwe invloeden. Het eerste wat Got noemt is cold wave, in Frankrijk la vague froide genoemd. Daarmee worden de nazaten van Kraftwerk bedoeld, hun onderkoelde gebruik van elektronica hoor je terug.

Sla je de Franse muziekpers erop na, dan komt een bont scala aan termen langs om hun muziek te omschrijven. Ze worden de ‘toekomst van de Franse rock genoemd’ en maken elektropunk, surfpop, vaudeville, psychocabaret, yé-yé, synthpop. De Italiaanse componist Ennio Morricone komt langs in sommige instrumentale nummers, die worden ingekleurd met een twangy gitaar. Als je dan ook nog de clips bekijkt die elk nummer vergezellen, wordt het nog exotischer. Je waant je in een psychotische musichall met verkleedpartijen, funky blazers, bepruikte tapdansers en zwoele danseressen. La Femme investeert stevig in die clips.

De Amerikaanse invloeden klinken op Paradigmes nadrukkelijker dan voorheen. La Femme treedt er vaak en graag op; deze zomer nog waren ze er voor een lange tournee. ‘Prochain arrêt, la cité des anges’ zingen ze in Cool Colorado: de volgende stop is Los Angeles. Disconexion opent met een uitzinnige banjosolo. Elders bezingen ze de lof van Nouvelle Orléans, de titel Pasadena wordt gekoppeld aan hun eigen jonge jaren. In Foreigner wagen ze zich aan een Engelstalige tekst en doen dat met een Clouseau-achtige uitspraak.

‘Soul, hiphop, disco: we pakken alles wat ons bevalt’, zegt Got. ‘Overal is crazy stuff, overal is weird stuff. Een rockband met gitaren, dat is al zo vaak gedaan. Zoals Woody Allen altijd dezelfde films maakt: de hogere kringen, joods, relatieproblemen die worden besproken in een café. Terwijl Stanley Kubrick bij elke film van voor af aan begint. Hij maakt sciencefiction, oorlogsfilms, historische drama’s. Dat is meer onze benadering. Puristen zullen er moeite mee hebben.’

Gevolg is ook dat muziekmachines als Spotify het moeilijk hebben met La Femme. Een band die soms ambient maakt en dan weer punk is lastig in algoritmen te vangen. Dat er toch zoiets is als een La Femme-geluid, schuilt in de klank van de instrumenten en in de soepele verleidelijke melodielijnen. En misschien nog het meest in de bedwelmende zang. Zoals alle Franse popmuziek is La Femme enorm tekstueel. Die teksten kunnen jeugdherinneringen zijn, liefdesgeschiedenissen of quasifilosofische bespiegelingen: ‘Het grootste probleem van de mens is het verlangen alsmaar uit te breiden, terwijl hij in een beperkte wereld leeft’ (uit Disconexion).

Bijna altijd worden die teksten vertolkt door vrouwenstemmen. De band werkt met wisselende zangeressen, die een grote beheersing van het fluisterfrans delen dat sinds de jaren zestig en de impulsen van Serge Gainsbourg een soort eigen genre is geworden. ‘We halen voor de opnamen veel zangeressen naar de studio’, zegt Got. ‘Werkt het niet, dan zoeken we andere meisjes. We willen de stem als instrument gebruiken, dat je per song kunt inzetten.’

Onvermijdelijke vraag: waar komt die naam La Femme toch vandaan, zo voor de hand liggend dat het vreemd is dat niemand er eerder aan dacht. Dat blijkt niet het geval. Volgens Got was er in de jaren tachtig al een Australische band die La Femme heette. ‘Gelukkig heeft niemand daar ooit van gehoord’, zegt hij. ‘La Femme klinkt goed. Origineel en toch simpel en krachtig. We worden verliefd op vrouwen, de naam kan betrekking hebben op onze moeders, onze vrouwen, onze dochters. Het kan dat allemaal tegelijk zijn. En… we houden dus van vrouwenstemmen.’

In de Franse muziekpers worden ze de belangrijkste Franse groep van het moment genoemd. ‘We spelen geen grote zalen’, relativeert Got. ‘Ik ben blij dat we in het echte leven kunnen blijven, tussen echte mensen. Dat sterrensysteem schrikt me af. Ik wil niet gecategoriseerd worden.’

La Femme speelt 19 september in Paradiso Noord, Amsterdam. In november verschijnt het nieuwe album: Teatro Lúcido. De single Sacatela staat al online.