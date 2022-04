La Compagnia del Madrigale zingt zuchtend en begerend over Gesualdo’s zoete liefdespijn ★★★★☆

Het eerste madrigaalboek van Carlo Gesualdo (1566-1613) bestaat uit vijfstemmige liefdesliederen die allemaal dezelfde boodschap hebben: de liefde die ik voel, wordt nog mijn dood. Of: ik kan beter dood zijn, zó verliefd ben ik. De wanhoop die de minnaar nabij is, is om heerlijk in te zwelgen.

‘O, che dolce morire’ zingt La Compagnia del Madrigale al zuchtend en begerend. Anders dan Gesualdo’s latere madrigalen (verdeeld over zes delen), hebben deze minder schrijnende halvetoonsafstanden en klinken daardoor gelijkmatiger. Het Italiaanse vocaal ensemble, dat vrijdagavond te horen is in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam, laat sommige dissonanten toch lekker raspen, om dan weer samen te komen in zoete liefdespijn.

Hier en daar wordt er wat rommelig gezongen, zoals in Madonna, io ben vorrei, waarin de stemmen elkaar achterna zitten met inzetten. De alt is droog en grijzig in het licht van de stralende sopraan. De twee penetrante tenoren zetten de bas in de schaduw. Daarna, in het hunkerende Non mirar, non mirare bijvoorbeeld, zijn ze weer die heerlijk geoliede madrigalenmachine.

Gesualdo: Primo libro di madrigali Klassiek ★★★★☆ Glossa