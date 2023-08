‘L’ultima notte di amore’ schetst een unheimisch beeld van een Milaan waarin ogenschijnlijk iedereen te koop is ★★★☆☆

‘L’ultima notte di amore’ van Andrea Di Stefano.

Stijlvol portret van de laatste dagen uit het werkzame leven van agent Franco Amore, die zich na 35 onberispelijke dienstjaren in Milaan aan de vooravond van zijn pensioen tóch laat corrumperen. Regisseur Andrea Di Stefano suggereert daarbij onder meer onheil op een nachtelijke snelweg door alleen al de voorbijglijdende koplampen van andere weggebruikers in beeld te brengen. De spanning wordt soms zo ver opgerekt dat het verhaal wat inzakt, maar gaandeweg ontstaat een unheimisch beeld van een stad waarin ogenschijnlijk iedereen te koop is. De titel zet vermoedelijk nogal wat liefhebbers van Italiaanse romantiek op het verkeerde been: zelfs wanneer het dag is, voelt het in L’ultima notte di amore als de nacht.