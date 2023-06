‘L’origine du mal’ biedt veel te weinig spanning om een onderhoudende thriller te zijn ★★☆☆☆

‘L’origine du mal’.

Met haar open blik en charisma weet actrice Laure Calamy je in Franse films (zoals in het recente Annie Colère) en series (onder meer de Netflix-hit Dix pour cent) makkelijk voor zich te winnen. Regisseur Sébastien Marnier maakt in zijn nieuwe speelfilm L’origine du mal gretig gebruik van Calamy’s magnetische présence op het scherm. Toch kan haar vermakelijke rol niet voorkomen dat zijn twee uur durende film veel te weinig spanning biedt om een onderhoudende thriller te zijn.

Calamy speelt de veertiger Stéphane, die in een conservenfabriek werkt. Wanneer ze door haar hospita uit huis wordt gezet, besluit ze het heft in eigen handen te nemen. Ze zoekt contact met haar van haar vervreemde vader (een overtuigende rol van Jacques Weber), die blijkbaar een imperium heeft opgebouwd. In zijn villa wordt de ietwat gegeneerde Stéphane hartelijk ontvangen door zijn vrouw, maar weggekeken door hun dochters, die niet op een halfzusje zitten te wachten. Temeer omdat hun vader een herseninfarct heeft gehad en de oudste dochter, die zijn bedrijf heeft overgenomen, hem onder curatele wil laten stellen. In haar ogen zou Stéphane, áls het daadwerkelijk zijn dochter is, zomaar eens roet in het eten kunnen gooien.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Langzaam wordt duidelijk waarom Stéphane wordt omarmd door haar vader. Met haar aan zijn zijde zou hij de rechtszaak over zeggenschap over zijn financiën mogelijk kunnen winnen van de drie vervelende vrouwen in zijn huis, die de oude man geen blik meer gunnen.

Na deze zich traag ontwikkelende verhaallijn, die je eerder zou verwachten in een clichématige soapserie dan in Franse cinema, worden de intriges wat duidelijker en zullen ook de sympathieën van de kijker voor bepaalde personages verschuiven. Regisseur Marnier duikt gedurende de film alleen veel te oppervlakkig in het verleden van zijn personages. Waarom Stéphane gedurende haar leven niets heeft opgebouwd en een relatie blijkt te hebben met een vrouw die in de gevangenis zit, wordt lange tijd in het midden gehouden. Hoewel hij duidelijk de nodige informatie wil bewaren voor de ontknoping, lukt het de filmmaker daardoor niet om gelaagde personages neer te zetten.

Hoewel sommige plotwendingen in het laatste half uur intrigeren, is het maar de vraag of kijkers dan de aandacht er nog bij hebben. En of ze de personages die opeens een koelbloedige natuur onthullen, zullen geloven.

Een erfenis, een verloren dochter en een argwanend gezin zijn al niet de meest originele ingrediënten voor een thriller. Teleurstellend als ook de uitwerking ervan je geen moment doet huiveren.