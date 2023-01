Kylie Jenner met een namaak-leeuwenkop: verheerlijking van of statement tegen de trofeeënjacht?

Kylie Jenner zit op de eerste rij bij de show van modehuis Schiaparelli tijdens de Haute Couture Week in Parijs. De leeuwenkop van schuim, wol en nepzijde kwam haar op sociale media op kritiek en complimenten te staan. Beeld AP

Het was de afgelopen week weer Haute Couture Week in Parijs. De aftrap van de week, waarin de collecties voor voorjaar/zomer 2023 werden geshowd, vond plaats op maandagochtend om 10 uur en werd verzorgd door modehuis Schiaparelli. In Le Petit Palais bracht creative director Daniel Roseberry zijn Inferno Couture Show.

Net voor de show werd deze foto gemaakt. Op de eerste rij zit Kylie Jenner, telg uit de Amerikaanse Kardashian-Jenner-dynastie. Ze is een tv-persoonlijkheid, oprichter van het succesvolle cosmeticamerk Kylie Cosmetics en met 379 miljoen Instagram-volgers een van de belangrijkste stijliconen van deze tijd. Jenner draagt een zwarte Schiaparelli-jurk met op haar schouder iets wat lijkt op een echte leeuwenkop.

De uitnodiging voor Jenner sorteerde effect. Nog voor aanvang van de show werd de leeuwenkop veelvuldig gedeeld op sociale media. Daar ging het zijn eigen leven leiden. De eerste positieve reacties (‘O mijn god, wild’) vermengden zich met kritiek. Jenner, Roseberry en de jurk werden weerzinwekkend genoemd, en toondoof. Hoewel Jenner benadrukte dat het hier geen echte leeuwenkop betrof, maar een van schuim, wol en nepzijde, zou de jurk de trofeeënjacht verheerlijken en een klap in het gezicht zijn van de mensen die bedreigde diersoorten proberen te beschermen. Later zei nota bene dierenrechtenorganisatie Peta dat het juist een sterk statement tégen de jacht op beschermde dieren is.

Vervolgens riep iemand Roseberry op zijn collectie te verbranden en zijn excuses aan te bieden. Daarop volgden weer reacties waarin de critici als overgevoelig werden bestempeld. ‘Dit is kunst’, schreef iemand, ‘begrijp je dat niet?’

De rest van de collectie raakte intussen vrijwel ondergesneeuwd. Wie de show terugkijkt op YouTube, ziet één lange parade van elegantie, creativiteit en technisch vernuft: met de hand beschilderde fluwelen jurken, bustiers in de vorm van een schild, de een gemaakt van parelmoer, de ander van citroenboomhout. Een jurk met daarop geborduurde pailletten van tin bedekt met leer.

Maar wie zoekt op ‘Paris Fashion Week’, ziet toch vooral veel leeuwenkop. Zou Schiaparelli er spijt van hebben om Kylie Jenner aan de collectie te verbinden?

Het antwoord lijkt: nee. De pr- en marketingafdeling van Schiaparelli zal tevreden op de coutureweek terugkijken. Op de website van Schiaparelli schrijft Roseberry over de show: ‘Toen ik het werk van Dante onlangs herlas, werd ik getroffen door iets dat ik had gemist toen ik het voor het eerst las. Het was niet de gruwel van de hel die Dante zo levendig oproept, noch het gevoel van wanhoop dat je overvalt terwijl je daar steeds dieper in afdaalt, maar het besef dat het in wezen een allegorie over twijfel is.’

Twijfel zaaien en oogsten dus. Want in de kakofonie van internetmeningen klonk ook twijfel: wat is echt en nep in dit digitale tijdperk? Is het nog van deze tijd om te pronken met een dierenkop, ook al is die nep? Jammer dat de discussie zo letterlijk werd gevoerd, en dat bijna niemand zag dat het precies die soms moeilijk te definiëren grens is tussen echt en onecht, waar en onwaar, waar het huis Schiaparelli al sinds de oprichting in 1927 mee speelt.

Maar zo gaat het: wie voor Jenner kiest, kiest voor sociale media, kiest voor shock value, voor ordinaire pr. Nuance en verdieping zijn dan ver weg.

Jenner plaatste na de show op haar Instagramaccount zes foto’s gemaakt in de wandelgangen van Le Petit Palais. ‘The Beauty and the Beast’, schreef ze erbij, en dat ze er zo trots op is dat ze een kunstwerk draagt dat door echte mensenhanden is gemaakt. Ook Schiaparelli zette maandag een video van Jenner met de leeuw op Instagram, met de tekst: ‘Niets is wat het lijkt in Schiaparelli’s Inferno Couture.’ Ongetwijfeld.