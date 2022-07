Kunstig relaas van pianist en voormalig wonderkind Jeremy Denk

Beeld Spectrum

Jeremy Denk is 5 jaar oud als hij zijn ouders smeekt om op pianoles te mogen. Voor het verlegen jongetje dat altijd met zijn neus in de boeken zit en op school wordt gepest, is pianospelen een schuilplek én een façade. Jeremy blijkt niet alleen muzikaal begaafd te zijn – op zijn 12de geeft hij zijn eerste concert – maar ook een uitzonderlijk talent voor exacte vakken te hebben: hij wint de Scheikunde Olympiade. Later, op de universiteit, valt hij op door zijn fijne pen.

Inmiddels is Jeremy Denk een gelauwerd pianist en als een van de weinige musici in staat om analytisch, verhalend én toegankelijk over zijn vak te schrijven. In Een merkwaardig leven lang klassiek lezen we hoe het onzekere jongetje zich ontwikkelt tot een evenwichtige concertpianist. Ondanks de moeizame verhouding met zijn drankzuchtige moeder en gestresste vader krijgt het wonderkind alle kansen: hij gaat scheikunde en piano studeren. In zijn bijna 500 pagina’s tellende autobiografische relaas vervlecht hij kunstig zijn persoonlijke achtergrond, de lessen van zijn pianodocenten en zijn ontluikende seksualiteit met zijn lievelingsstukken uit de klassieke muziek. Zijn analyse van een fuga van Bach of een impromptu van Schubert is zo inspirerend, dat je stopt met lezen om de muziek te beluisteren.