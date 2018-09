Kunsthandelaar Jan Six ontdekt wéér een ‘nieuwe’ Rembrandt

Nog geen half jaar nadat de Amsterdamse kunsthandelaar Jan Six bekendmaakte een onbekende Rembrandt te hebben ontdekt, claimt Six dat hij nóg een schilderij van de oude meester heeft getraceerd. Bij veilinghuis Lempertz in Keulen liet hij een investeerder in het voorjaar van 2014 een schilderij kopen dat werd aangeboden als afkomstig van een anonieme 17de-eeuwse Hollandse meester. Daarop wordt een bijbelse scène verbeeld: Laat de kinderen tot mij komen.

Bijbelse voorstelling van (vermoedelijk de enige echte) Rembrandt ‘Laat de kinderen tot mij komen’ Foto René Gerritsen

Jan Six zag op het schilderij in het gezicht in een van de figuren die op Christus afkomen een zelfportret van de jonge Rembrandt – een procedé dat de schilder vaker toepaste. Ook het hoofd van de oude vrouw, die wel is geïdentificeerd als ‘Rembrandts moeder’, duikt volgens hem op het schilderij op. Hoe langer Six keek, hoe meer hij overtuigd raakte: ‘Rembrandt moet het in het midden van de jaren twintig van de 17de eeuw in zijn geboortestad Leiden hebben geschilderd.’

De investeerder van Six slaagde erin om het schilderij te kopen, maar wel voor 1.508.000 euro, meer dan honderd maal het bedrag waarop het Keulense veilinghuis het schilderij had ingeschat. Dat de prijs zo opliep, kwam doordat ook de vermaarde kunsthandelaar Otto Naumann uit New York in het doek een echte Rembrandt had herkend en eveneens biedingen uitbracht.

Na de veiling verdween het schilderij weer uit zicht. Jan Six liet het de afgelopen jaren in het geheim wetenschappelijk bestuderen, scannen en restaureren. ‘Een verschrikkelijk moeilijk en precair proces, dat nog niet is afgerond.’

Bij het toeschrijven van kunstwerken aan de oude meesters kan het decennia duren voordat consensus wordt bereikt onder kunsthistorici. Six vroeg daarbij advies aan Ernst van de Wetering, de voormalige leidsman van het Rembrandt Research Project en dé specialist op het gebied van toeschrijvingen aan de schilder. ‘Ook Van de Wetering is ervan overtuigd dat het een schilderij van de jonge Rembrandt betreft,’ zegt Six, ‘al had hij, door de vele overschilderingen op het doek, aanvankelijk zijn twijfels. Die zijn na het wetenschappelijk onderzoek verdwenen.’

Het was eigenlijk de bedoeling van Jan Six om het schilderij pas te presenteren als het in originele staat was teruggebracht, op de tentoonstelling over de jonge Rembrandt in de Lakenhal in Leiden, die opent op 1 november 2019. Door aanhoudende geruchten over het bestaan van nóg een Rembrandt, ziet hij zich gedwongen nu al naar buiten te treden.

Bovendien was er een publicatie ophanden in NRC Handelsblad. Die kwam donderdagavond. In het stuk beschuldigt kunsthandelaar Sander Bijl hem van bedrog bij de aankoop van Rembrandts Portret van een jongeman. Daarop wenste Six gisteravond desgevraagd niet te reageren.