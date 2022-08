Kunstenbond sleept Rijk voor rechter vanwege coronaverliezen zzp’ers in cultuursector

Het deels opgebouwde festivalterrein voor Lowlands 2021 wordt afgebroken. Veel zzp’ers in de culturele sector hebben een forse inkomstenderving gehad door de coronacrisis. Beeld Ramon van Flymen

De vakbond had begin juli het Rijk gesommeerd om zelfstandigen te compenseren, omdat velen van hen geen noodsteun hebben gekregen. Als het kabinet niet snel met een voorstel daarover zou komen, zou de Kunstenbond de staat voor de rechter dagen. Kortgeleden hebben vier ministeries, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), gezamenlijk aansprakelijkheid afgewezen.

Dit betekent dat de Kunstenbond nu daadwerkelijk een rechtszaak begint. De vakbond was al bezig een dagvaarding op te stellen voor het geval dat de eis zou worden afgewezen. De dagvaarding is volgens een woordvoerder nog niet klaar, waardoor het nog even zal duren voordat het proces kan worden aangespannen.

De Kunstenbond wil niet bekendmaken wat de ministeries hebben geantwoord op de eis. ‘Onze advocaat zegt dat openbaarmaking hiervan onze kansen verkleint bij de rechter’, aldus de woordvoerder. Wel wilde ze kwijt dat de bond verrast is door de ‘algemeenheden’ waarmee aansprakelijkheid werd afgewezen.

Kritiek

Al lang klinkt de kritiek dat culturele bedrijven en instellingen dankzij de noodsteun van de overheid overeind konden blijven, terwijl zzp’ers in de steek werden gelaten. Het kabinet keerde meer dan 3 miljard euro uit, maar blijkens onderzoek profiteerden zelfstandigen daar relatief weinig van, terwijl zij meer dan de helft zouden uitmaken van alle werkenden in de culturele en creatieve sector.

‘Ondanks de vele signalen, onderzoeken, adviezen en zelfs de erkenning van de Staat dat de zzp’ers in de culturele en creatieve sector extra hard zijn geraakt in de pandemie, heeft de Staat het beleid hier niet op aangepast’, schrijft de Kunstenbond woensdag in een persbericht.

De actie van de vakbond wordt ondersteund door negen zzp’ers die ‘zeer zware financiële gevolgen’ hebben ondervonden na het uitbreken van de pandemie. De vakbond schat dat zzp’ers in de cultuursector in 2020, 2021 en het eerste kwartaal van 2022 een gezamenlijk omzetverlies hebben geleden van 1,6 miljard euro. Dat bedrag kan niet worden gelijkgesteld met schade, maar geeft wel aan hoe groot de financiële gevolgen waren van de pandemie. Van de circa 130 duizend zzp’ers die bij het begin van pandemie in de sector werkten, hebben zo’n 70 duizend veel verlies geleden, aldus de Kunstenbond.

Taskforce

In de Tweede Kamer hekelen de oppositiepartijen SP, GroenLinks en PvdA al twee jaar de financiële achterstelling van zzp’ers bij de noodsteun. De ‘Taskforce culturele en creatieve sector’, die na het uitbreken van de pandemie is opgericht en 111 organisaties vertegenwoordigt (waaronder werkgeversverenigingen en vakbonden), waarschuwde eind vorig jaar dat er extra geld voor zzp’ers moet worden uitgetrokken, omdat anders een personeelsprobleem ontstaat en herstel moeilijk zal zijn. Veel zelfstandigen hebben de cultuursector verlaten toen zij zonder werk kwamen te zitten.