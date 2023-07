Kunstenaars Bianca van der Schoot en Suzan Boogaerdt: ‘Mensen willen rusten en stoppen met rennen, rennen, rennen’

Suzan Boogaerdt (links) en Bianca van der Schoot. Beeld Mark Bolk

Samen rusten, luisteren, slapen en dromen. Het Nederlandse kunstenaarsduo Bianca van der Schoot (50) en Suzan Boogaerdt (48) verdiept zich al vijf jaar in collectieve ceremonies die een venster kunnen openen op andere werelden dan de tastbare. In Fremdkörper (2021) probeerden ze tijdens het Holland Festival bezoekers via een raadselachtig slaapritueel in contact te brengen met hun onderbewustzijn – een bezwerende stem vroeg hun tussen synchroon ademende menspoppen hun ego en lichaam los te laten.

‘Collectief rusten en samen stil luisteren zien wij niet alleen als middel om diep te ontspannen, maar ook als daad van verzet tegen de ziekmakende manier waarop wij met onze omgeving omgaan’, licht Van der Schoot vanuit Duitsland toe. ‘De westerse mens lijkt te zijn vergeten dat de wereld om meer draait dan zijn eigen egocentrische en materialistische blik. Met dat ‘meer’ proberen wij toeschouwers in Duitsland tijdens Echo’s Chamber in contact te brengen.’

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

Het was de Japanse Chiaki Soma (47), de artistiek leider van Theater der Welt, die na het zien van Fremdkörper in Amsterdam direct dacht aan de Incubation Pod die zij wilde inrichten in het Museum voor toegepaste kunst in Frankfurt, een van de locaties van het festival. De Incubation Pod is een verzameling kunstzinnig ingevulde wachtruimten om even aan het jachtige leven te ontsnappen – bijvoorbeeld door performances met acupunctuur of videokunst over gebarentaal. En dus ook door de wereldpremière van Echo’s Chamber van Boogaerdt/VanderSchoot: een zelfbedachte cultus, bestaande uit een video-installatie onder een tentdoek, met in het weekend een meditatieve klankbadperformance onder leiding van Klara Alexova.

'Echo's Chamber' van Boogaerdt/VanderSchoot. Beeld Willem Popelier

Tijdens hun voorbereidingen ontdekten Boogaerdt en Van der Schoot dat veel masculiene goden uit de Griekse mythologie, zoals Dionysos, Pan en Aktaion, adaptaties zijn van natuurgoden uit veel oudere beschavingen. Daarom bedachten ze een variant op de mythe over Pan, die van zijn geliefde alleen nog de echo kan horen. ‘Wij horen alleen nog de echo’s van vroegere natuurgoden.’ Tijdens de performance worden deelnemers ondergedompeld in een klankbad van gongs en schalen om vibrerende sensaties te ondergaan. ‘In zo’n klankbad ervaar je dat alles in en om je heen trilt, en dat we via die vibraties met alles verbonden zijn’, zegt Van der Schoot. ‘Klara is performer, maar ook geschoold als sound healer. We kennen haar van de mimeopleiding.’

‘De bezoeker ontmoet eerst grote poortwachters die filmpjes dragen op hun buik met beelden van door ons bedachte natuurvereringsrituelen’, vult Boogaerdt aan. ‘We hebben maanden zitten naaien en borduren met rode draad op ongebleekt katoen om alle poppenfiguren met beeldschermpjes erin te maken. Bovendien zijn we ook zelf de natuur ingegaan voor het verbeelden van vereringsrituelen, rond de vijf elementen: vuur, hout, water, aarde en metaal. Daarvan zie je ook weer geanimeerde beelden terug op videoschermen.’

Het mag complex en esoterisch klinken; de 150 bezoekers die afgelopen weekend de drie sessies van de première bezochten, reageerden enthousiast. ‘Mensen willen dit, merken we. Mensen willen rusten en stoppen met rennen, rennen, rennen.’