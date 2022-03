Kunstenaar Vibeke Mascini laat de doden nog iets langer doorleven

‘Ray’ van Vibeke Mascini. Beeld Natascha Libbert

Dit verhaal begint met een walvis. Die spoelde een jaar of tien geleden aan op een strand in Nederland. Kunstenaar Vibeke Mascini ging kijken. Wat ze aantrof, bevreemdde haar: ‘Het is een heel indrukwekkend dier, en dat lag daar met grote graafmachines eromheen en mensen die erin aan het snijden waren.’ Die mensen waren van het ‘snijteam’ van Naturalis, hoorde Mascini, ze legden haar uit wat er met de walvisresten zou gebeuren.

In de trein terug naar huis zocht de kunstenaar het zelf na. Het afvalverwerkingsbedrijf waar de resten van de walvis naartoe gingen is een elektriciteitscentrale, las ze. Mascini: ‘Dat vond ik heel boeiend, dat van een dode walvis elektriciteit te maken is. Toen ik ’s avonds thuiskwam en het ganglicht aandeed, dacht ik: wauw.’

Dat gevoel van ‘wauw’ is niet meer weggegaan. Mascini maakte enkele jaren later een geluidsinstallatie die werkte op een walvisbatterij. En na die dag op het strand met de walvis dacht ze ook meteen: hoe zit dan dat met dode mensen?

En nu is het zover: in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht brandt een lamp op elektriciteit die deels afkomstig is van restwarmte uit een crematorium. Het licht schijnt door een lens die er een lichtbundel van maakt. Die valt op een van de zuilen van de kerk. Mascini hoopt dat haar project troost biedt: ‘Zoals de kaarsjes die branden in de Mariakapel van de kathedraal.’

‘Ray’ van Vibeke Mascini. Beeld Natascha Libbert

Op de zonnige dag dat ik naar de kathedraal kom, is de lichtbundel haast niet te zien, tot ik door het middenpad loop en de straal onderbreek. Ineens zie ik mijn schaduw op de zuil. Het is een ontzagwekkend idee: er valt nu licht op mij, dat schijnt door energie uit overledenen. Ook een onbegrijpelijk idee.

‘In technisch opzicht is dit project veel minder ingewikkeld dan in ethisch opzicht’, verzekert Mascini me. Met behulp van een warmtewisselaar werd uit de warmte van een verbrandingsoven in een crematorium energie gewonnen, die is opgeslagen in twee grote batterijen, het type dat normaal in Tesla’s zit. Mascini werkte samen met het crematorium en met uitvaartondernemers om toestemming te krijgen van de nabestaanden.

Zelf zou ik zeker toestemming geven, om nog even door te kunnen leven als elektriciteit en als licht. In 2007 had ik een ervaring die erop leek. De Mexicaans-Canadese kunstenaar Rafael Lozano-Hemmer had een tentoonstellingsruimte volgehangen met knipperende lampen. Die lampen, ouderwetse peertjes, namen via sensoren het ritme over van de hartslagen van tentoonstellingsbezoekers.

Ook ik liet mijn hartslag door de installatie Pulse Room ‘overnemen’ en zag hoe die gemoedelijk mee klopte in de slinger van flikkerende lichtjes van de bezoekers die me voorgingen. Lozano-Hemmer had zich laten inspireren door de Mexicaanse film Macario (1960), waarin mensenlevens worden verbeeld als brandende kaarsjes.

Het is niet de eerste keer dat Mascini zich in haar kunst op de dood richt: ‘Het heeft te maken met mijn interesse in metamorfose en transformatie.’ Zo voert ze sinds 2017 campagne voor het woord ‘doodsreutel’, dat uit het Nederlandse woordenboek was verdwenen. Nu heeft ze goed nieuws: ‘In de nieuwe editie die vorige week is verschenen, is ‘doodsreutel’ weer terug. Ik ga gauw een exemplaar kopen.'

Kunstenaar Vibeke Mascini.