Kunstenaar Thomas Thwaites bouwt een auto die nog geen slak mag krenken

De ‘onschadelijke auto’ van Thomas Thwaites. De gewone autobanden worden later vervangen. Beeld Thomas Thwaites

Het was een ‘bijzondere ervaring’ om elke ochtend in de Amsterdamse dierentuin naast de struisvogels aan de slag te gaan, vertelt Thomas Thwaites (41), met op de achtergrond het geluid van ‘zingende gibbons’ en ‘lawaaierige gesprekken tussen zeehonden’. Met zijn schoenen nog vol modder presenteert de Engelse kunstenaar zijn werk in wording van de afgelopen weken in Artis: een Flintstones-achtig autochassis van gevlochten wilgentenen. Ook een aantal kinderen heeft er tijdens hun bezoek aan de dierentuin spontaan aan meegewerkt. ‘De vlechttechniek was arbeidsintensief, maar gelukkig niet zo moeilijk.’

Het is het begin van wat een volledig ‘onschadelijke auto’ moet worden. Het einddoel: de auto moet 15-20 kilometer per uur kunnen rijden met zijn gezin erin, zonder daarbij ook maar iets of iemand schade toe te brengen. En dan denkt Thwaites niet alleen aan indirecte milieuschade, maar ook aan impact in de meest letterlijke zin: hij droomt van heel brede banden van paardenbloemrubber, waarmee zelfs een slak ongedeerd overreden kan worden. Een filmpje van soortgelijke banden waarmee je over mensen heen kunt rijden, maakte al veel los bij de kinderen die Thwaites’ werkplaats in Artis bezochten: ze meldden zich enthousiast aan om door hem te worden overreden.

De ‘onschadelijke auto’ van Thomas Thwaites, met een band van wilgentenen.

Onder de noemer Machine Wilderness krijgen acht kunstenaars van half maart tot eind juni een paar weken een eigen atelier in Artis om aan een project te werken. Die projecten hebben één ding gemeen: ze onderzoeken de verhouding tussen mens, natuur en technologie. De kunstenaars houden regelmatig open studio, geven workshops en rondleidingen en presenteren eind juni hun werk in het Groote Museum van Artis en in het Amstelpark. Deze artist-in-residencies vinden plaats onder de noemer Machine Wilderness.

Machine Wilderness Het artist-in-residence-project Machine Wilderness wordt 24 juni afgerond met een ‘art-science fair’ in het Groote Museum van Artis. Veel deelnemende kunstenaars zijn daarbij aanwezig, onder wie Ivan Henriques, Ian Ingram en Špela Petrič. Zij lichten hun werk toe aan de hand van gesprekken en experimenten. Op 25 en 26/6 en 1-3/7 wordt hun werk ook gepresenteerd bij Zone2Source in het Amsterdamse Amstelpark. Op beide locaties is de auto van Thomas Thwaites te zien.

Voor Thwaites zit zijn tijd hier er alweer op, de volgende kunstenaars staan in de startblokken. ‘Op een eigenaardige manier’ klopte het helemaal, zegt Thwaites, om juist in een dierentuin aan zijn onschadelijke auto te beginnen. ‘Dit werk gaat over mijn worsteling met de schadelijke effecten van de spullen die wij mensen ontwerpen, produceren en gebruiken. In Artis zijn op één plek dieren samengebracht van over de hele wereld. Samen vertegenwoordigen zij als het ware het dierenleven op aarde dat moet lijden onder die effecten. Veel bedreigde soorten en andere dieren hebben het onder meer zwaar vanwege een van de schadelijkste objecten die de mens ooit heeft ontworpen: de auto.’

Thwaites betoonde zich in zijn werk al vaker een liefhebber van haast onmogelijke experimenten. Geregeld zijn het in eerste instantie gedachtenexperimenten, vertelt hij, die ontstaan uit een ‘sluimerend gevoel van ongemak’. Zo besloot hij voor zijn eerdere Toaster Project (2010) eigenhandig een broodrooster te bouwen, helemaal vanaf de basis, met ruwe olie en met metalen uit in onbruik geraakte mijnen in Engeland (te zien in de vaste collectie van het Groote Museum van Artis).

Voor zijn Toaster Project uit 2010 maakte Thomas Thwaites zelf een broodrooster. Beeld Daniel Alexander

‘Het maken van de plastic behuizing bleek extreem moeilijk’, zucht hij, terwijl hij een foto van een gesmolten toaster laat zien. Door zo’n tamelijk getikt idee daadwerkelijk ten uitvoer te brengen, en ook het traject ernaartoe uitgebreid vast te leggen, maakte hij inzichtelijk wat een broodrooster ‘kost’: welke enorme inspanningen en milieukosten er nodig zijn voor de ‘eenvoudige’ luxe van een geroosterde boterham.

Voor GoatMan (2016), een ander beroemd geworden experiment, besloot Thwaites, die het destijds zwaar had, even vakantie te nemen van het moderne mens-zijn. Hij sloot zich enkele dagen aan bij een geitenkudde in de Alpen. Hij bewoog zich voort op speciale prothesen, at gras en probeerde dat te verteren met behulp van een kunstmaag. Net als zijn eerdere project mondde het uit in een geestig boek waarin verrassend veel te leren valt – niet in de laatste plaats over de mens.

Thomas Thwaites sloot zich voor zijn project GoatMan uit 2016 aan bij een kudde geiten. Beeld Tim Bowditch

Dat zijn volledig onschadelijke auto onmogelijk is, weet Thwaites uiteraard. Het gaat om de poging, de weg ernaartoe en de vraag welke compromissen hij moet sluiten om zijn auto te laten rijden. Welke schade is te vermijden? Welke niet? En hoeveel schade vinden we eigenlijk aanvaardbaar?

Voor GoatMan kreeg Thwaites in 2016 een Ig Nobelprijs, de prijs die wordt uitgereikt voor onderzoek waar je eerst om moet lachen en dat vervolgens aan het denken zet. Wellicht maakt deze auto opnieuw een goede kans. Als hij af is. Want hoe maak je een onschadelijke motor? Thwaites: ‘Er moet duidelijk nog wel het een en ander gebeuren.’