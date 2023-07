Kunstenaar Renée van Trier: ‘Mijn werk moet emotioneel zijn en er moet punk in zitten’

Renée van Trier, ‘Humble’, 2023. Beeld Renée van Trier

Het ziet er óók vrolijk en roze en vermakelijk uit: de video waarmee de multimedia-installatie Humble van Renée van Trier begint, en waar je als bezoeker van De Pont museum in Tilburg ergens middenin valt. Een meisje in een roze pakje danst in een woonkamer – grijze bank, lichte vloer, speelgoed her en der – op een TikTokmuziekje.

Dan hoor je de moeder die de video opneemt, haar stem een combinatie van aanmoediging, irritatie en lichte dwang. ‘Grótere bewegingen maken’, zegt ze tegen haar dochter. ‘Juist, ja. Blijf kijken. Iets meer lachen. Strakker. Strakkere bewegingen maken.’ En weet je al: dit wordt alleen maar erger.

TikTok Abusementpark heet de video, en het meisje dat we zien dansen, is geen meisje, maar de 39-jarige Van Trier zelf met een babyfilter van Snapchat over haar gezicht. Ze is gefascineerd door wat ouders hun kinderen aandoen, kinderen die als baby al een Instagramaccount hebben, die als ze iets ouder zijn als product in de markt worden gezet, compleet met logo's van hun eigen naam, en die als een aankleedpop kunstjes opvoeren, ‘want je wilt toch ook graag centjes verdienen?’.

Ze doet er tijdens het gesprek in het museum niet geheimzinnig over: zelf groeide ze op met een moeder met ernstige mentale problemen. Veilig gehecht is ze daardoor niet. De kwetsbaarheid van de TikTok- en Instagramkinderen, van wie de privacy en de eigenheid te grabbel wordt gegooid ten behoeve van vermaak, en ook nog door de mensen die ze júíst moeten beschermen, raakt haar. Met video’s, props, muziek, performance en door AI gegenereerde foto’s bouwt ze vervolgens een absurdistische, prikkelende en steeds naargeestiger wordende totaalinstallatie rond de vraag: wat doet het met kinderen die zo opgroeien? Voor wie alles performance is? Waar eindigt dit? Zijn ze later, als volwassenen, wel bestand tegen de echte wereld?

Renée van Trier is nog niet zo’n bekende naam in de Nederlandse kunstwereld. Na opleidingen aan de academie St. Joost in Breda en het Sandberg Instituut in Amsterdam was haar werk de afgelopen jaren vaker in Zwitserland dan in eigen land te zien.

Dat moest anders, vond Martijn van Nieuwenhuyzen, directeur van De Pont. Hij zag haar werk voor het eerst online en sloeg aan ‘op de combinatie van muzikaliteit, absurditeit, het verontrustende en de kwetsbaarheid in haar performances. Dat, gecombineerd met de uitdagende houding die ze aanneemt ten opzichte van het publiek. Ze spaart de kijkers niet, danst op de randjes van al die dingen die ik net noemde. Ze kan bovendien niet alleen heel goed performen en muziek maken, ze is ook een kind van de digitale cultuur, in die zin dat ze precies weet wat er online speelt.’

‘Het moet emotioneel zijn en er moet punk in zitten’, zo omschrijft Van Trier zelf de constanten in haar oeuvre. Waarbij ze met punk bedoelt: ‘Dat er vrijheid in mijn werk moet zitten. De vrijheid om alles uit te proberen.’

Iets van een antwoord op de vraag ‘waar eindigt dit?’, is te zien in de belendende ruimte. Donkere zaal, op de grond drie bij elkaar geveegde hopen speelgoed, pillen, spuiten, foto's, zelfportretten, mobieltjes en siliconen dolfijnen. Op een wand wordt een serie portretfoto’s geprojecteerd die door AI zijn gemaakt. Van Trier voerde termen aan AI-tool Midjourney als ‘verdrietig kijkend meisje’ tot ‘dolfijnvormige fluit’ tot ‘pleister’ en ‘rode plekken’.

Van Trier: ‘Ik probeer altijd de grenzen op te zoeken in mijn werk, tot een punt dat het nog nét kan. Ook bij Midjourney: je kunt geen prompts (invoer voor AI, red.) geven die strafbare beelden opleveren, maar je kunt met slimme formuleringen wel degelijk tot beelden komen die geweld suggereren.’

Uit twaalfduizend beelden – ‘het is net doorfokken met AI, de mogelijkheden zijn onbegrensd’– koos ze er uiteindelijk 36, van kinderen en adolescenten, in steeds ellendiger staat. Van kindster tot een popster die aan Britney Spears doet denken – we weten allemaal hoe háár leven uit de rails liep.

Er zijn bezoekers die zich hebben afgevraagd wat de samenhang tussen de werken is. Zaalteksten zijn er niet, op een inleiding na. Van Nieuwenhuyzen ziet Humble, net als Van Trier, als één verhaal, een cluster van associaties. ‘Die moet je ondergaan, en dan haalt ieder er zijn eigen aanwijzingen uit.’

Sterk aan te raden: probeer op zondag een kaartje te bemachtigen voor de performance waarin Van Trier, een uur lang en tot uitputting aan toe, als een levend onderdeel van haar werk al die aanwijzingen aan elkaar verbindt – overigens zonder verwachtingen in te lossen. Grote kans dat één zin, steeds harder en onheilspellender gezongen, nog dagenlang blijft hangen: I want the best for my children. Het schrijnende is: zo beginnen we allemaal.

Renée van Trier: Humble. At Birth You Are a Promise But at the same Time Also the greatest Possible Risk, De Pont, Tilburg, t/m 3/9.