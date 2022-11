Kunstenaar Ragnar Kjartansson tovert met de bezwerende kracht van herhaling ★★★★☆

Zaaloverzicht van de video-installatie ‘God’ (2007) Beeld Eddo Hartmann

Haar strak in de pommade, smoking aan, showorkest op de achtergrond. Met de zoetgevooisde stem van een jarenvijftigcrooner zingt de kunstenaar in een glimmend roze decor. Sorrow conquers happiness. Alleen die woorden, een half uur lang. Wat op het eerste gezicht een flauwe imitatie lijkt, wordt een hypnotisch spel. Kleine variaties in stemvibraties, intonatie en handgebaren maken dat je je moeilijk van de video God (2007) kunt losrukken.

Als je iets maar lang genoeg herhaalt, wordt het vanzelf waar. Of verliest het juist aan waarheid? Tussen die uitersten laat Ragnar Kjartansson (46) je slingeren in de veelzijdige tentoonstelling Time Changes Everything in De Pont in Tilburg. De IJslandse kunstenaar werkt met alle denkbare media: van langdurige performances tot grootschalige video-installaties, tot opera, schilderkunst en keramiek. Maar zijn voornaamste materiaal is tijd. Hij tovert ermee, de bezwerende kracht van herhaling rimpelt door de museumzalen.

Live performance ‘Woman in E’ (2016) Beeld Andrew Miller

Soms lokken de herhalingen je een afgrond in. Zo liet Kjartansson de Amerikaanse band The National zes uur achter elkaar het getormenteerde nummer Sorrow spelen voor een zaal vol fans. Op de videoregistratie daarvan zie je hoe uitputting steeds meer z’n tol eist van de muzikanten. Toch is er geen blijk van verveling of meligheid, niet bij hen en niet bij het publiek. Melancholie als bedwelming: bij iedere herhaling hakt het verdriet dieper.

Zoveel zwaarte is alleen dragelijk als die wordt uitgebalanceerd met humor en dat gebeurt dan ook volop. Bijvoorbeeld in een reeks droogkomische video’s waarin de moeder van de kunstenaar hem in het gezicht spuugt. En in de honderden porseleinen peper- en zoutvaatjes (een verwijzing naar Delfts blauw) die Kjartansson liet beschilderen met de respectievelijke woorden ‘Fear’ en ‘Guilt’: angst en schuld als smaakmakers van de westerse beschaving.

Videostill uit ‘No Tomorrow’ (2022) Beeld Ragnar Kjartansson

Schilderen is bij Kjartansson vooral performatief, het gaat minder om de schilderijen en meer om waar het schilderen voor staat. Voor The End – Venezia (2009) verbleef Kjartansson tijdens de Biënnale van Venetië zes maanden lang in een atelier aan het Canal Grande en schilderde daar iedere dag een portret van een in een klein zwembroekje gehuld mannelijk model. Ondertussen werd er stevig gerookt en gedronken. Je snapt wel wat de 144 schilderijen waarin dit resulteerde moeten bevragen. Iets met de vanzelfsprekendheid van vrouwelijk naakt in de kunst en het cliché van de mannelijke machokunstenaar. Hier in de Pont, zonder performance, blijft het gebaar wat flauw.

In Woman in E (2016), een performance die live in De Pont wordt opgevoerd, wordt de vrouw als object wel overtuigend op de hak genomen. Tijdens de hele duur van de tentoonstelling staat een vrouw in een gouden glitterjurk op een ronddraaiend podium. Om de zoveel tellen slaat ze het karakteristieke liefdesverdrietakkoord E-mineur aan op een elektrische gitaar. Een link met de protserige manier waarop vrouwelijk schoon in kunst en marketing wordt ingezet is snel gemaakt, tegelijkertijd is deze vrouw niet alleen object maar ook de rockster wiens akkoorden door het hele museum galmen.

Verandert tijd echt alles, zoals de titel van de tentoonstelling stelt? Wie Bliss (2020) bekijkt, volgens de kunstenaar een portret van het patriarchaat, kan niet anders dan concluderen dat veel hetzelfde blijft. Bliss is de videoregistratie van een performance waarbij de drie minuten durende slotscène van Mozarts opera Le Nozze di Figaro wordt opgevoerd. Steeds opnieuw vraagt de mannelijke hoofdpersoon om vergiffenis voor zijn streken, steeds opnieuw wordt hij vergeven.

Ja, tijd verandert alles. Nee, tijd verandert niets. Tijd maakt dat oude patronen en clichés inslijten. En het kan ze ook lostrillen, met een gitaarakkoord of een stem. Beide dingen zijn waar in deze mooi uitgebalanceerde tentoonstelling die je, ondanks alle zware thema’s, vult met energie.

Première Time Changes Everything is de eerste museale solotentoonstelling van de internationaal gevierde Ragnar Kjartansson. Museum De Pont heeft daarnaast nog een primeur: speciaal voor de tentoonstelling maakte Kjartansson, samen met choreograaf Margrét Bjarnadóttir en componist Bryce Dessner de nieuwe video-installatie No Tomorrow (2022). Als bezoeker sta je in een cirkel van zes videoschermen, terwijl acht dansers met gitaren al zingend en tokkelend om je heen cirkelen. De vrouwen bewegen hun lichamen en instrumenten in zorgvuldig geconstrueerde passen, waarbij muziek en dans in elkaar overvloeien. Ze zingen een meerstemmig lied dat is gebaseerd op de 18de-eeuwse erotische novelle No Tomorrow van de Franse schrijver Vivant Denon (oorspronkelijke titel: Point de lendemain), waarin een man terugblikt op een passievolle nacht uit zijn jeugd. Het kunstwerk voelt licht en frivool, optimistisch haast, maar het zou geen werk van Ragnar Kjartansson zijn zonder melancholische ondertoon.