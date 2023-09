Kunstenaar Pauline Curnier Jardin vindt inspiratie bij gevaarlijke vrouwen en katholieke kitsch

De Franse kunstenaar Pauline Curnier Jardin is gefascineerd door complexe vrouwfiguren, bedevaartsoord Lourdes en de macht van cinema. Toen ze zich bij de opbouw van haar expositie in het Centraal Museum afvroeg hoe ze een gigantische onderbroek zou plaatsen, dacht ze aan Paul Verhoeven en openbaarde zich het antwoord.

‘Ik word hier omringd door roodharige vrouwen!’ Kunstenaar Pauline Curnier Jardin, zelf met half rossige, half uitgegroeide geblondeerde lokken, glundert bij de constatering. Ze heeft gelijk: alle vier de vrouwen die zich op een juli-ochtend om haar heen hebben verzameld, in de tuin van het Centraal Museum in Utrecht, hebben lang rood haar, van haar eigen assistent en haar studiomanager tot de persmedewerker van het museum en de Volkskrant-interviewer. Toeval, natuurlijk. Maar wie het werk van de kunstenaar een beetje kent, begrijpt meteen dat dit wel een heel mooi toeval is.

Krachtige, opstandige vrouwen

Roodharige vrouwen, dat zijn in de mythen en verhalen namelijk vaak heksen en vrouwen van lichte zeden. Vrouwen die sterk en opstandig zijn en die zich verzetten tegen maatschappelijke normen. Laat dat nu precies het type vrouw zijn dat het oeuvre van de Franse kunstenaar bevolkt. Ze put voor haar werk uit een breed scala aan inspiratiebronnen en referenties, van katholieke processies tot mythologische figuren en van heidense rituelen tot iconen uit de popcultuur. In de werelden die ze daarmee creëert nemen krachtige, complexe vrouwen vol verlangens, visioenen en sensualiteit een centrale plek in. Bijvoorbeeld in de broeierige korte film Qu’un sang impur (2019), waarin een groep oudere vrouwen in een vrouwengevangenis zich overgeeft aan seksuele driften. Of in Grotta profunda, een installatie over Bernadette Soubirous, wier visioenen van de maagd Maria de aanleiding vormden voor het ontstaan van de Franse plaats Lourdes als bedevaartsoord.

Krachtige vrouwen staan ook centraal in haar nieuwste werk Adoration (2022-2023). Voor dit kunstwerk werkte Jardin samen met vrouwen in een Venetiaanse vrouwengevangenis. Het kunstwerk gaat over de geschiedenis van deze gevangenis, die vroeger, vanaf de 16de eeuw, dienstdeed als klooster. De nonnen traden vaak niet vrijwillig toe, maar werden gedwongen om er in afzondering te leven, bijvoorbeeld omdat ze prostituee waren of om andere redenen werden gezien als ‘gevaarlijke vrouwen’. Eén keer per jaar voerden de nonnen een speciaal toneelstuk op dat heel populair was bij de bewoners van de stad: ze verkleedden zich in de prachtigste kostuums als machtige edelmannen en priesters. Even zetten ze via theater de sociale orde op z’n kop. In een wandschildering en een trippy geanimeerde video wordt het subtiele verzet van deze vrouwen geëerd, met beelden van dansende nonnen, verliefde heiligen en knetterend vuurwerk.

‘Plekken waar vrouwen afgezonderd leven of opgesloten zitten fascineren me.’ Beeld Daniel Cohen

Kunst in het klooster

Het gaat hard met de carrière van Jardin (43), die in 2016 een tweejarige werkperiode aan de Rijksakademie in Amsterdam afrondde en tegenwoordig haar tijd verdeelt tussen Rome en Berlijn. De afgelopen jaren won ze diverse internationale kunstprijzen, waaronder in 2018 de NN Art Award, die jaarlijks wordt uitgereikt op de kunstbeurs Art Rotterdam, de prestigieuze Duitse Preis der Nationalgalerie in 2019 en de Villa Romana-prijs, de oudste Duitse kunstprijs, in 2021. Met haar dwarse, theatrale en feministische films, installaties, performances, schilderijen en tekeningen verovert ze de wereld: haar werk was te zien in talloze galeries, musea en op kunstbeurzen van New York tot Berlijn en van Helsinki tot Mexico.

Wanneer we haar halverwege juli spreken is ze druk met de opbouw van haar eerste grote solotentoonstelling in Nederland. Die opent op 9 september in het Centraal Museum in Utrecht. Net zoals de gevangenis uit Adoration was een deel van dit museum ooit een klooster, namelijk het Agnietenklooster, waar nonnen een teruggetrokken leven leidden.

‘Plekken waar vrouwen afgezonderd leven of opgesloten zitten fascineren me’, aldus de kunstenaar. ‘Ik denk omdat ze aan de ene kant te maken hebben met transgressie: de vrouwen die er zitten leiden een teruggetrokken bestaan, vaak omdat ze maatschappelijke normen hebben overschreden. Bijvoorbeeld omdat ze een misdaad hebben gepleegd, of omdat ze, zoals bij de Venetiaanse nonnen vroeger, als losbandig werden gezien.’ Naar schatting maken vrouwen maar zo’n 5 procent uit van de gevangenispopulatie wereldwijd. ‘Dat maakt me nieuwsgierig, wat maakt dat juist deze vrouwen bepaalde grenzen zijn overgegaan?’ Tegelijkertijd zijn vrouwengevangenissen en kloosters ook plekken waar vrouwen een eigen minisamenleving vormen, zonder mannen. ‘Niet dat dat nu mijn ideaal is. Maar het is wel interessant om te onderzoeken: hoe ziet zo’n microkosmos er dan uit?’

Choreograaf: Florentina Holzinger

‘Toen ik voor het eerst een voorstelling van Florentina Holzinger zag, werd ik volledig weggeblazen. Ik leerde haar werk kennen via een gemeenschappelijke vriendin in Amsterdam. Zij doet op het podium wat ik met beeldende kunst probeer te doen, namelijk populaire cultuur en ‘hoge’ kunst samenbrengen. In haar spektakels combineert ze ballet, circus, opera en acrobatiek op een werkelijk fantastische manier. Bijvoorbeeld in haar versie van Apollon musagète, oorspronkelijk een ballet uit 1928. Het verhaal gaat over de Griekse god Apollo die bezoek krijgt van drie muzen: die van de dans, het mimespel en de poëzie. In de versie van Holzinger voeren de muzen allerlei extreme circusacts uit, eentje hangt bijvoorbeeld in de lucht, omhooggehouden via haken die in haar lichaam steken. Seksueel geladen, ‘masculiene’ symbolen zoals motorfietsen en stieren combineert ze met slapstickachtige gebaren zoals op de grond vallen, huilen en elkaar slaan. Haar voorstellingen zijn een mengeling van geweld, humor en verlangen. Ik voel me sterk verbonden met het vrouwbeeld dat ze neerzet door al die verschillende dingen samen te brengen.’

Muzikant Mohamed Lamouri Beeld Bocalupo Films

Muzikant: Mohamed Lamouri

‘Muziek om bij te huilen en lief te hebben, zo zou ik de liedjes van Mohamed Lamouri omschrijven. Lamouri werd beroemd omdat hij jarenlang in de Parijse metrolijn 2 speelde. Hij heeft een opvallende, rauwe stem en legt zo veel gevoel in zijn optredens dat hij bij wijze van spreken de hele metrocoupé aan het huilen kreeg. Zijn muziek is een heerlijke mix van westerse popliedjes en rai, een muziekstijl uit Algerije. Veel rai gaat over flirten en verlangen, vermengd met politieke boodschappen. In Algerije is de muziek vanwege die politieke laag verboden en veel muzikanten kwamen daarom in de jaren negentig naar Frankrijk, onder andere naar Marseille, de stad waar ik ben opgegroeid. Als kind luisterde ik dus al veel naar rai en hoewel ik geen Arabisch spreek, voelde ik wel altijd al de sterke sensuele en politieke lading van de liedjes. Lamouri koos er lange tijd voor om alleen in de metro te spelen, tot hij de juiste muzikanten vond om mee samen te werken. Hij neemt nu studioalbums op. Of hij nog in de metro speelt weet ik niet, ik woon niet meer in Parijs. Maar zijn muziek heeft nog steeds dezelfde emotionele impact.’

De Italiaanse zanger Marco Mengoni tijdens het San Remo-festival in 2023. Beeld Daniele Venturelli/Getty Images

Festival: San Remo

‘Het jaarlijkse liedjesfestival van de Italiaanse stad San Remo heeft alles waar ik dol op ben: spektakel, geweldige outfits, drama en roddel. Het lijkt een beetje op het Eurovisie Songfestival, denk ik, al heb ik daar zelf niet zo veel mee omdat ik er niet mee ben opgegroeid. In Frankrijk wordt er nogal op neergekeken. Frankrijk heeft sowieso nogal een problematische relatie met populaire cultuur. In Italië, waar ik nu woon, is het festival van San Remo extreem populair. De liedjes worden eindeloos op de radio gedraaid en iedereen, jong en oud, kan ze meezingen. De liedjes gaan meestal over de liefde. Het is niet per se de allerbeste muziek, maar voor mij gaat het festival over het delen van een ervaring. Tot nu toe heb ik het festival alleen thuis op televisie gevolgd, ik droom ervan om het een keer in het theater in San Remo bij te wonen.’

Paul Verhoeven met actrice Virginie Efira tijdens de opnamen van ‘Benedetta’ in 2021. Beeld Imageselect

Filmregisseur: Paul Verhoeven

‘Ik ben dol op Paul Verhoeven. Showgirls, Turks fruit en Starship Troopers zijn allemaal films waarvan ik intens houd. Hij is de filmmaker van de grote, boude gebaren en in die zin is hij een belangrijke inspiratiebron voor mijn kunst. Gisteren nog, toen ik bezig was met het inrichten van mijn tentoonstelling, had ik een moment dat ik me afvroeg: wat zou Paul Verhoeven doen? Mijn conclusie: die zou de reusachtige onderbroek die onderdeel is van mijn nieuwe installatie Hot Flower Forest recht in het midden hangen. Kijk naar zijn laatste film Benedetta, waarin de hoofdpersoon een Mariabeeldje als seksspeeltje gebruikt. Iedereen heeft daar weleens over nagedacht, maar hij doet het gewoon, vol overgave. Het resultaat is extreem grappig. Ik vind dat zijn films ook empowering zijn. Verhoevens films hebben wat filmjournalist en feministisch activist Iris Brey de ‘female gaze’ noemt: ze zetten vrouwen neer als wezens met een lichaam vol driften en verlangens, in plaats van als lustobjecten.’

Film: Staying Vertical (2016) van Alain Guiraudie

‘Iemand anders die veel invloed op mijn werk heeft gehad is filmmaker en schrijver Alain Guiraudie. Hij is een van de weinige Franse filmmakers die een heel ander soort realiteit laat zien dan de Parijse elitaire wereld die in veel Franse cinema centraal staat. In Staying Vertical zoekt een rondreizende filmmaker de confrontatie op met een wolf. Hij ontmoet schaapherder Marie en begint een relatie met haar. Zij wordt zwanger en laat uiteindelijk haar pasgeboren kind bij hem achter, omdat hij niet genoeg van haar houdt. Guiraudie is een fantastische scenarioschrijver en het script van deze film vind ik van een hoog filosofisch en mystiek niveau. Het gaat over diepe angsten en duistere gevoelens. Het knappe aan Guiraudies films is dat hij dingen samenbrengt die helemaal niet kloppen, toch geloof je ze in de context van de film volledig. Een voorbeeld: iemand die er afgepeigerd en niet bepaald aantrekkelijk uitziet, wordt neergezet als een sekssymbool. Dat is de magie van cinema.’

Een plastic fles in de vorm van een Mariabeeldje. Beeld Universal Images Group via Getty

Psychedelische trip: Lourdes

‘Mensen komen naar Lourdes om wonderen te ervaren. Ik ben er zelf vrij vaak geweest. Eerst als kind om familie in de buurt op te zoeken, later vanwege de mooie natuur en omdat het pelgrimsoord me fascineert. Het is een plek die onder invloed staat van de katholieke kerk en het Vaticaan, en daar zitten allerlei problematische kanten aan. Maar het is er ook heel bijzonder. Vanaf het moment dat je er aankomt zie je het verlangen naar wonderen overal in de ogen van mensen. Je kunt er een beetje lacherig over doen, tegelijkertijd is het haast onmogelijk om cynisch te zijn wanneer je met je eigen ogen ziet hoe diep en emotioneel doorvoeld die zoektocht is. Van een afstandje lijkt Lourdes een grote grap, van dichtbij zie je dat het een verzamelpunt is voor echte, collectief gevoelde hoop. Daarnaast ben ik dol op souvenirs en Lourdes is ook een soort tempel voor katholieke kitsch. Zo’n plastic fles water in de vorm van een Mariabeeldje, met een blauw kraantje op haar hoofd, geweldig!’

Plek op aarde: De Middellandse Zee

‘Ik ben geboren in Marseille, aan de Middellandse Zee dus. Dat is een belangrijk aspect van die stad, het is niet per se een Franse stad, eerder een mediterrane. Ik heb veel gereisd en op veel plekken gewoond en door die ervaringen ben ik gaandeweg gaan inzien dat de Middellandse Zee niet alleen een zee is. Het is een vloeibaar continent. Een continent waar allerlei geschiedenissen en culturele invloeden samenvloeien: Zuid-Europese, Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse. Het is ook een kruispunt tussen verschillende religies. Doordat er zo veel uitwisseling, ontmoetingen en handel tussen die verschillende culturen bestaan en heeft bestaan, voel ik me eigenlijk overal in het Middellandse Zeegebied thuis, van Napels tot Beiroet. De specifieke mix van invloeden heeft ook veel invloed op mijn werk, van de Algerijnse rai-muziek waar ik het eerder over had, tot flamenco en de katholieke processies en rituelen die in mijn films terugkomen.’

Roman: L’arte della gioia (1994) van Goliarda Sapienza

‘Ik weet niet hoe ik in een paar woorden moet omschrijven wat dit boek voor mij heeft betekend. Het lezen ervan heeft veel meer bijgedragen aan de manier waarop ik mijn leven leef en ervan geniet, dan alle therapieën, psychoanalyse en kuren die ik heb gevolgd bij elkaar. L’arte della gioia, in het Nederlands verschenen onder de titel De kunst van het genot (2009), herinnert je eraan dat er in wezen niets nuttigs of effectiefs aan het leven is. Het boek gaat over het leven van een vrouw genaamd Modesta, moeder, minnares en prinses, die wordt geboren op 1 januari 1900. Ze maakt verschrikkelijke dingen mee, van de fascistische dictatuur van Mussolini tot honger, rouw en opsluiting. Toch ervaart ze vooral hoe vreugdevol, wellustig en monsterlijk mooi het leven is. Het boek speelt zich af op Sicilië en Modesta is wat mij betreft de belichaming van hoe ik dat eiland zelf heb beleefd. En van de schoonheid en vreugde die schuilen in het geweld van natuurkrachten.’

Het boek ‘King Kong Theory’ van Virginie Despentes. Beeld

Politiek manifest: King Kong Theory (2006) van Virginie Despentes

‘Ik zie dit boek nog steeds liggen in het gangpad van de supermarkt van Quissac, het Zuid-Franse gehucht waar mijn familie woonde. Ik had nog nooit iets van schrijver en regisseur Virginie Despentes gelezen, maar ik had al wel in 2000 haar film Baise-moi in een Parijse erotische bioscoop gezien. Dat was een van de meest intense ervaringen aan het einde van mijn puberteit. Het lezen van King Kong Theory, als pocket die ik voor 5 euro kocht in de supermarkt van een dorp waar 33 procent van de bevolking in 2007 op het Front National had gestemd, had ongeveer hetzelfde effect. In King Kong Theory vertelt Despentes hoe ze als 17-jarige werd verkracht. In plaats van alleen in te zoomen op de persoonlijke implicaties van die ervaring, beschrijft ze verkrachting als een collectieve ervaring. Ruim tien jaar voor #MeToo verbrak zij al de stilte rondom seksueel geweld en legde ze de basis voor een nieuw soort vrouwelijke solidariteit. King Kong speelt in haar verhaal een belangrijke rol, als bevrijdende figuur, de belichaming van een krachtige seksualiteit die niet specifiek vrouwelijk of mannelijk is. Ik herkende me enorm in dit boek, niet zozeer in de biografische details, als wel in het manifest. Het zou wat mij betreft in alle supermarkten van alle buitenwijken van de wereld moeten worden verkocht.’