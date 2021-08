Kunstenaar Niek Hendrix schilderde een jaar lang in het ‘verschrikkelijke’ hutje van Mondriaan

De hut van Mondriaan in Blaricum. Beeld Tom Philip Janssen

‘Mondriaan vond het hier verschrikkelijk!’ Kunstenaar Niek Hendrix (35) zegt het met een brede glimlach. Toch zijn in dit hutje in Blaricum bijzondere dingen gebeurd: hier ontwikkelde Piet Mondriaan zijn wereldberoemde abstracte kunst en richtte hij met Theo van Doesburg en Bart van der Leck het tijdschrift De Stijl op.

Laren en Blaricum waren honderd jaar geleden zeer in trek bij kunstenaars. Ze dansten, sjansten en exposeerden in Hotel Hamdorff in Laren, ze lieten zich inspireren door het natuurschoon. ‘En Mondriaan had wel zes adresjes in de nabije omgeving voor het avondeten’, weet Hendrix.

Het hutje zelf, waar Mondriaan tussen ongeveer 1916 en 1919 verbleef, was echter weinig leefbaar. Dat kan Hendrix inmiddels beamen: ‘Als de zon schijnt, wordt het hier gloeiend heet, in de winter is het ijskoud.’ Op een ezel staat een reproductie van een schilderij dat de schilder hier in 1918 heeft gemaakt, een zelfportret, de donkere lambrisering is duidelijk te herkennen. Mondriaan maakte het portret in opdracht van zijn vriend en mecenas Sal Slijper. Soms kreeg hij voor zo’n doek een mooi jasje of een pantalon om daarin de dansvloer van Hotel Hamdorff onveilig te maken.

Op een ezel staat een reproductie van een schilderij dat Mondriaan in 1918 in de hut heeft gemaakt. Beeld Tom Philip Janssen

Toen Hendrix, schilder van technisch veeleisende schilderijen in zwart-wit, begin vorig jaar werd gebeld door de Dooyewaard Stichting, was hij verrast: ‘Een residency in Blaricum? Ik wist echt niet wat ik kon verwachten.’ De stichting, opgericht uit de erfenis van de Blaricumse kunstenaars en broers Jacob en Willem Dooyewaard, beheert sinds 2013 verschillende kunstenaarsverblijven in Blaricum. Kunstenaars worden daar tijdelijk voor uitgenodigd, om zo te zorgen dat het chique Blaricum een kunstenaarsdorp blijft.

Gelukkig is Hendrix niet alleen op het ‘verschrikkelijke’ hutje aangewezen. Deze hut (die trouwens op verschillende plekken in Blaricum heeft gestaan) is namelijk in 2014 boven op een prachtig lichte ondergrondse atelierruimte gezet. Dus tijdens die ‘ijskoude winter’, zat de kunstenaar er alsnog warmpjes bij.

Het atelier onder de hut van Mondriaan in Blaricum. Beeld Tom Philip Janssen

Hendrix is een studieus type, zoals ook in zijn schilderijen te zien is: hij werkt naar voorbeeld van oude schilderijen en oude schildertechniek. Maar nu hij al maanden in – en dus vooral onder – de hut van Mondriaan verblijft, heeft hij zich ook in die geschiedenis verdiept. Hij is gefascineerd geraakt door de geschiedenis van het Gooi dat honderd jaar geleden dankzij de aanzuigende werking op kunstenaars van een van de armste regio’s van Nederland een van de rijkste is geworden: ‘Wist je dat 20 procent van de inwoners van Laren miljonair is?’ In feite, zegt de kunstenaar, was dat ‘gentrificatie 1.0’.

De kunstenaar is na anderhalf jaar nog niet echt ingeburgerd in Blaricum: ‘Ik voel me een beetje vreemd hier in de supermarkt.’ Het atelier biedt hem vooral de kans om buiten zijn comfortzone te komen en zich op zijn werk te concentreren. Contact met de andere kunstenaars die nu op uitnodiging van Stichting Dooyewaard op het terrein verblijven heeft hij wel, maar tot een nieuwe stroming à la de Stijl is het nog niet gekomen: ‘Ik denk dat dat niet van deze tijd is, onze maatschappij is nou eenmaal hyperindividualistisch.’

Beeld Tom Philip Janssen

Hendrix verhoudt zich door zijn schilderijen wel continu tot andere kunstenaars. Recent liet hij zich bijvoorbeeld inspireren door een 17de-eeuwse trompe-l’oeil van Adriaen van der Spelt: een bloemstilleven met een geschilderd gordijn ervoor. Dat komt binnenkort te hangen op een expositie in Den Haag. Mondriaans beroemde Victory Boogie Woogie heeft hij ook eens nageschilderd: ‘Uit een catalogus, waar die op een bladzijde stond naast Vermeers Gezicht op Delft.’

Het naschilderen helpt Hendrix te begrijpen hoe een kunstenaar denkt. Van Mondriaan is hij ‘niet echt fan’, zegt hij: ‘Zijn zeegezichten en getekende bloemen vind ik echt fenomenaal, maar die heel kenmerkende Mondriaans, daar heb ik niet zo veel mee.’

Toch heeft Hendrix zich hier onder deze hut ontpopt tot Mondriaan-kenner. Uit een van de – zelfgemaakte – kasten in zijn atelier trekt hij bijvoorbeeld een oude lp, die hij vond op een rommelmarkt: ‘Kijk, dit is de eerste uitgave van de soundtrack van Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Wist je dat Mondriaan helemaal gek was van die film en de muziek?’ Het verhaal gaat zelfs dat Mondriaans buren in New York klaagden dat ze de dag en nacht het hého van de dwergen door de muren hoorden dreunden. Hier in Blaricum kan het geluid gelukkig lekker hard.

De hut van Mondriaan in Blaricum Beeld Tom Philip Janssen