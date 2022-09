Kunstenaar Eva Spierenburg legde met tekeningen de pijn in haar lichaam minutieus vast

Eva Spierenburg Beeld Fabian Landewee

‘Ga rustig zitten. Ogen dicht. Adem diep in. Adem rustig uit. Ga dan in gedachten elk lichaamsdeel af.’ Komt dit u bekend voor? Zo beginnen de meeste meditatie- of mindfulnessoefeningen, met een zogenaamde ‘bodyscan’. Ook kunstenaar Eva Spierenburg (35) waagde zich eraan. In de herfst van 2020 was ze vastgelopen, overspannen. Ze ging alleen nog naar haar atelier. ‘Om de dag te door te komen, om het te proberen.’ Maar er kwam niets.

Dat was nieuw voor haar. Spierenburg valt al jaren op met haar mooie persoonlijke installaties, sculpturen en schilderijen. Na haar afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht verbleef ze aan de Rijksakademie in Amsterdam. Daar verfde ze de muren van haar atelier roze en maakte ze abstracte sculpturen die deden denken aan lichaamsvormen. Haar vleselijke atelier leek tegelijkertijd een grot en een baarmoeder.

Ook na de Rijksakademie zat ze niet stil: in 2019 had ze een solotentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht, een jaar later bij kunstruimte Cinnnamon in Rotterdam. Vier keer was ze al genomineerd geweest voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst: in 2012, 2013, 2014 en 2015. Ze won ook prijzen, zoals een K.F. Hein Stipendium in 2018. Van het geld maakte ze een onderzoeksreis naar China.

Maar in 2020 zat ze vast. Haar hele lichaam deed pijn. Ze wist hoe dat kwam. Het overlijden van haar vader had haar diep geraakt en ook verward, ze had geen goede band met hem. Ze werd overvallen door de stress en de pijn van een onveilige jeugd. ‘Ik zat voortdurend in een soort verstijving, een overlevingsmodus, dat gaat heel moeilijk weg.’ Ze had elke dag hoofdpijn, maar ook pijn in haar nek, haar schouders en haar buik.

Ze wist dus hoe het kwam, maar ze wist niet hoe ze verder moest. Vandaar dat ze mindfulnessoefeningen wilde gaan doen. Maar zelfs een geleide meditatie van 3 minuten lukte niet: ‘Ik voelde alleen maar pijn en onrust.’ Na een paar vruchteloze pogingen pakte ze er pen en papier bij. Misschien kon ze als ze erbij tekende haar aandacht bij de meditatie houden?

Links schreef ze de datum, daarnaast kwamen schematische kleine tekeningetjes, met eronder tekst: ‘Kaak, gezicht, geheel, borst, borst+rug.’ Zonder die woorden zou het moeilijk te raden zijn wat die penkriebels betekenen. Boven het woord ‘gezicht’ staat iets dat een wiebelige hoofdletter i zou kunnen zijn, of een zeer smalle zandloper. Boven ‘borst+rug’ kronkelt een streep met een kort stomp vormpje ernaast.

Door het te tekenen, dwong Spierenburg zichzelf haar aandacht erbij te houden, hoe moeilijk ze het ook vond: ‘Ik wilde gewoon dat het weg was.’ Ze deed het een paar dagen later weer, en toen weer. Ze was verrast door wat ze tekende. ‘De pijn werd een ding buiten mijn lichaam, met een vorm die interessant kan zijn.’ Al gauw werden de tekeningen uitgebreider. Er kwam ook meer tekst bij: ‘zwaar gezicht’ schreef ze dan, of ‘tintelende voeten’. Maar ook, bij een tekeningetje dat aan nekwervels doet denken: ‘Mijn sterfelijkheid kan muziek maken als mijn vinger er overheen strijkt.’

Het is niet Spierenburgs gewoonte om te schetsen. Ze heeft niet eens een schetsboek. Haar sculpturen van piepschuim overtrokken met beschilderd kaasdoek ontstaan al doende. Misschien zien ze er daarom zo organisch uit. Meer alsof ze zijn gevonden dan gemaakt. Ze had ook niet verwacht dat dit tekendagboek haar tot nieuwe kunstwerken zou brengen. Ze was blij dat er iets uit haar handen kwam, al was het dan in dagboekvorm. ‘Ik heb tijdens het maken nooit gedacht: ik ga dit laten zien. Juist daardoor sloeg ik nog wat zelfcensuur over.’

Zelfcensuur? Dat woord had ik niet verwacht bij Spierenburg. Vroeger misschien. De eerste jaren na haar afstuderen maakte ze schilderijen waarin ze haar dromen en ervaringen verpakte in mythologische verhalen. Toen ze toelating deed voor de prestigieuze Rijksakademie, liet ze de selectiecommissie weten dat ze zich niet meer achter grote verhalen wilde verschuilen en kwetsbaarder wilde te zijn. In de eerste maand dat ze aan de Rijksakademie werkte, overleed haar moeder. Als vanzelf ging haar kunst vervolgens daarover: ‘Die kwetsbaarheid kwam in sneltreinvaart.’

‘Ik vond het sterfproces een fundamentele ervaring. Dat het leven wegzakt en het lichaam alleen een koud omhulsel wordt.’ Van epoxyhars maakte ze toen bijvoorbeeld iets dat op gestold bloed leek. Nu zegt ze: ‘Het is echt niet zo dat ik toen huilend kunst aan het maken was. Ik kan terwijl ik werk afstand nemen van het onderwerp, er speels mee omgaan.’

Seahenge

Eva Spierenburg haalde voor haar nieuwe installatie Tracing the Body inspiratie uit Seahenge, een prehistorisch monument van eikenhout dat is gevonden in de oostkust van Engeland en zo’n vierduizend jaar oud is. De bezoeker kan de sculpturen aanraken, er op gaan liggen en dan met een koptelefoon op naar een tekst van Spierenburg luisteren. ‘Mijn borstbeen herinnert zich oude dingen. En roert voortdurend in het bezinksel. Prikt in zachte delen, bouwt een kooi om te blijven bestaan.’

Na de dood van haar vader was die afstand er kennelijk niet. Ze kan aanwijzen in haar dagboek wanneer de tekeningen luchtiger werden, de pijn minder fel. ‘Ik werd me bijvoorbeeld bewust van mijn tong, ik voelde dat die elke dag anders was. Ik ging die tong beschouwen als een wezen met een eigen leven, dat in een grot woonde.’ En geleidelijk begon ze vanuit haar tekendagboek sculpturen en schilderijen te maken. Ze is blijven tekenen, die meditatie hoeft ze er niet meer bij te luisteren.

Het blijft ingewikkeld, vindt ze, om kunst te maken die zo persoonlijk is. Steeds vraagt ze zich af: wanneer wordt dit relevant voor een ander? Toch besloot ze om haar persoonlijke tekendagboek te laten zien. Eerst een-op-een, in haar atelier. En uiteindelijk vorig jaar in expositieruimte Kunstenlab in Deventer op een lap stof van 14 meter lang. Die opgeblazen tekeningetjes zien er samen spectaculair uit. Het is alsof Spierenburg een geheel nieuw alfabet heeft geschreven.

Kennelijk raakt die nieuwe taal anderen ook. Vorige week werd bekend dat Spierenburg dit jaar opnieuw (dus voor de vijfde keer) is genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst die op 21 september wordt uitgereikt. Straks is in het Koninklijk Paleis op de Dam een driedimensionaal schilderij van Spierenburg te zien dat zij baseerde op een dagboektekening van haar ‘bovenbeenkramp’. ‘Onderbeen stroomt, bovenbeen bevroren – geen connectie’, schreef ze erbij in haar tekendagboek.

Aankomend weekend toont Spierenburg in Utrecht, als onderdeel van kunstmanifestatie CareFull, een nieuwe installatie. In Tracing the Body zijn vormen uit haar tekeningen te herkennen. Ze wil daarbij bezoekers vragen om zelf te tekenen over hoe zij hun lichaam ervaren. Met drie andere kunstenaars zal ze aan de hand van die tekeningen nieuwe kunstwerken maken, die in oktober worden tentoongesteld. Dat is een nieuw experiment waar ze zich op verheugt: ‘Ik reik uit naar anderen: kijk zo werkt het bij mij, misschien werkt het zo ongeveer ook voor jou?’