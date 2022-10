Kunstenaar Dimitri Madimin is gefascineerd door de strepen in het landschap

Dimitri Madimin Beeld Jordi Huisman

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

‘Toen ik net was gestopt met de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam ben ik veel gaan schilderen: abstracte Nederlandse landschappen waarin elektriciteitsmasten een centraal thema vormden. Voor mij zijn de masten een metafoor voor verbinding: ze staan door het hele land en vormen connecties tussen plekken, zoals dorpen in Nederland, maar ook over landsgrenzen heen. De grote geometrische vormen steken af tegen het landschap waarin ze staan. Dat spreekt me aan. De kabels vormen een abstract lijnenspel. Ook in mijn werk probeer ik locaties die op het eerste oog weinig met elkaar te maken hebben aan elkaar te koppelen.’

Wie? Dimitri Madimin (46).

Waar? Aan de voet van een elektriciteitsmast bij Westzaan.

Wat doet hij? Hij is beeldend kunstenaar, filmmaker en muzikant.

Hoe doe je dat?

‘Tijdens mijn vorige reis naar Suriname, die ik maakte voor mijn aanstaande tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar, legde ik verhalen vast van mensen die op oude plantages leven. Mijn volgende reis is naar Mexico, waar ik ook oude plantages zal bezoeken. Hierna verbind ik de mensen van deze plekken aan elkaar en probeer ik gaandeweg een gemeenschap op te bouwen waarin mensen uit verschillende klimaten en culturen hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Het is belangrijk voor mij dat de mensen die het onderwerp van mijn kunst zijn, terugkoppeling krijgen. Ik wil dat zij de kunst zien en dat het wat bijdraagt aan hun leven.’

Hoe is jouw huis ingericht?

‘Alles wat ik in huis heb heeft een functie. Ik probeer mijn interieur simpel te houden zodat er genoeg ruimte is om na te denken en te ademen, en het een plek blijft waar ik tot rust kom en geïnspireerd blijf. In mijn interieur is veel ruimte voor kunst en muziek. Ik ben een groot muziekverzamelaar en heb een grote platencollectie die een prominente plek heeft in huis.’

Welk kunstwerk is jou het dierbaarst?

‘Ik heb een aantal kunstwerken in huis die mij erg dierbaar zijn. In de tijd dat fotograaf en performancekunstenaar Ulay nog in Amsterdam woonde, bracht ik veel tijd met hem door. Ik heb toen een print van hem gekregen voor mijn verjaardag, een zwart-witfoto van een van zijn performances.’

Waar kijk je naar als je nieuwe kleding aanschaft?

‘Voor mij is het het belangrijkst dat je je goed voelt in de kleding die je draagt. Verder probeer ik zo duurzaam mogelijk met kleding om te gaan. Ik probeer me niet te laten leiden door trends, maar zoek iets wat lang goed blijft, tijdloos is en een functie heeft. Denk aan een mooie trenchcoat, een klassiek driedelig kostuum of leren loafers. Ik koop al sinds mijn tienertijd veel tweedehandskleding. Mensen maakten daar grapjes over, maar ik vond dat altijd al cool. Ook zijn er natuurlijk veel goede kledingmerken die ethisch en milieuvriendelijk produceren, zoals Ganni, Patagonia en Pangaia. Toch draag ik ook weleens kleding of schoenen die misschien niet helemaal zuiver zijn geproduceerd. Voor mij is het bewustzijn over wat je wel of niet draagt het belangrijkst.’

Het Nederlandse landschap

‘Mijn fascinatie voor het Nederlandse landschap is begonnen toen ik nog een kind was en bij mijn ouders in de auto eindeloos uit het raam keek. Ik zag het geordende, vlakke landschap en de sloten die als een soort landsgrenzen door de kavels liepen en de koeien uit elkaar hielden. Dit was compleet anders dan hoe ik Suriname kende: overweldigend en ontembaar.’

Beeld Jordi Huisman

Jasje

‘Met de regenboogvlag op mijn mouw draag ik uit dat ik voor een verdraagzame en inclusieve samenleving sta en mij daarvoor zal inzetten. In al mijn werk is inclusiviteit een belangrijk thema. Mensen een stem geven die meestal niet gehoord worden is voor mij vaak de kern. Zo ga ik in Mexico een film maken en muziek produceren met een populaire vrouwelijke rapper met inheemse roots die veel rapt over feminisme, vrouwenrechten en zinloos geweld.’

Beeld Jordi Huisman

Shirt

‘Samen met twee vrienden, Philip Powel en Ferry van Zijderveld, heb ik het bedrijf Ruyzdael. We geven muziek en boeken uit van kunstenaars uit onze directe omgeving. Vaak koppelen we daar evenementen en een bijbehorende capsulecollectie aan – een kleine, beperkt verkrijgbare collectie met een aantal basisstukken. Op dit shirt staan schetsen en foto’s uit een project van Delta (eigen naam: Boris Tellegen), het is onderdeel van onze laatste collectie, ontworpen door Delta en studio Undog.’

Oorbel

‘De oorbel is een mattenklopper, een symbool uit de Surinaamse cultuur. De knoop in de oorbel is een teken voor verbondenheid. Ik heb een paar gekocht tijdens een reis in Suriname en aan mijn jongste dochter gegeven toen ze van de middelbare school ging. Zij draagt er een ik de ander. Dat verbindt ons. Ze draagt altijd een stukje van haar culturele achtergrond met zich mee, die symboliek vind ik mooi.’

Tatoeages

‘Tatoeages zijn voor mij een collectie van herinneringen van verschillende levensfasen. Ze hebben allemaal een eigen, persoonlijke betekenis en iedere tatoeage is ontworpen door bevriende artiesten, zo draag ik hen met mij mee.’