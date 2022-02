Kunstenaar Dan Graham (1942-2022) was met zijn maatschappelijke kritiek zijn tijd ver vooruit

Dan Graham Beeld Lisson Gallery

Menige beeldentuin wordt erdoor opgevrolijkt: een paviljoen van Dan Graham. Zoals ook in het sculptuurpark van het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Daar staan twee glazen huisjes van de Amerikaanse kunstenaar. Het is een beetje kiekeboe spelen voor wie erin staat. Als het de zon schijnt is het glas doorzichtig, maar bij bewolkt weer wordt het glas spiegelend. Woensdag werd bekend dat Graham afgelopen weekend op 79-jarige leeftijd in New York is gestorven.

De paviljoens staan over de hele wereld, buiten welteverstaan. Wat iets zegt over Grahams houding tegenover de kunstwereld en musea. Die was ronduit kritisch. Een belangrijke uitspraak: ‘Mijn passie is nooit de kunst geweest, wel architectuur, toerisme en rock-’n-roll.’ Wat die laatste interesse betreft, bekijk hiervoor zijn documentaire Rock My Religion uit 1984 nog eens: een chaotische, maar zinnenprikkelende vergelijking tussen rockmuziek, godsdienstige rituelen en spiritueel fanatisme.

Als kunstenaar behoorde Dan Graham met collega’s als Carl Andre, Dan Flavin en Sol LeWitt tot het conceptualisme, hoewel zijn werk daarvoor feitelijk te concreet en pragmatisch is, en hij daar zelf weinig van moest hebben: ‘academische bullshit’. Zo deed hij fotografisch onderzoek naar de omstandigheden waarin vele Amerikanen in de jaren zestig woonden: in weinig tot de verbeelding sprekende, massaal geproduceerde catalogushuizen in buitenwijken, die destijds als een vooruitgang werden gezien maar, volgens Graham, in wezen de anonimiteit van het bestaan benadrukten. Titel: Homes for America.

Graham was met zijn kritiek daarop zijn tijd ver vooruit. Zoals hij ook vroegtijdig het gevaar van videotoezicht belichtte, in soms wel erg lang durende performances waarin hij opnames maakte van het publiek, vanuit het oogpunt van voyeurisme en vermeende onveiligheid. Het kiekeboe-spelen met zijn glazen paviljoens is daaruit uiteindelijk zijn meest tastbare werk geworden. Hoewel ook daarin een serieuze ondertoon zit: in verkeerde handen kan iedereen onzichtbaar geobserveerd worden.