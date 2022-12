Kunstenaar Christian Marclay kan zelfs een videowerk met deuren razend spannend maken

Christian Marclay in 2018. Beeld Dan Burn-Forti

Als je goed luistert, maakt bijna alles geluid. Maar omdat beeld vaak zoveel indruk maakt, vergeten we daar nog weleens op te letten. Zo niet de Zwitsers-Amerikaanse kunstenaar Christian Marclay (67); hij is geobsedeerd door geluid. In Centre Pompidou is momenteel een overzichtstentoonstelling te zien én te horen van de collages, objecten en video’s die hij maakt met langspeelplaten, filmmateriaal en cassettebandjes. Je leert er de kunstenaar van vele kanten kennen: als draaitafelpionier die lp’s liefdevol martelt, als schilder van popartachtig werk vol verwijzingen naar strips, en als componist van ‘grafische partituren’ (zie inzet).

Lp’s die Christian Marclay gebruikte tijdens muziekoptredens in de periode 1979-1986. Beeld Christian Marclay

‘Guitar Neck’ (1992), collage van platenhoezen. Beeld Christian Marclay

Wereldberoemd werd Marclay als regisseur van zijn waanzinnig knappe, ritmische, speelse montagefilm The Clock, een 24 uur durende ‘supercut’ van scènes uit de filmgeschiedenis waarin klokken te zien zijn en waarbij de tijden op de klok gelijklopen met de tijd van vertoning. De film werd in 2011 tijdens de Biënnale van Venetië bekroond met de Gouden Leeuw. Een ‘meesterwerk van onze tijd’ noemde The Guardian de film. Zadie Smith vond The Clock ‘misschien wel de beste film die je ooit hebt gezien’.

Als we Marclay spreken via Skype, zit hij thuis in Londen voor zijn niet al te opgeruimde boekenkasten. Hij is net terug van een werkbezoek in Parijs en staat op het punt om op vakantie te gaan naar New York. Achter een strenge bril gaan vriendelijke ogen schuil. Dat-ie helemaal niet van interviews houdt, zegt hij bijna meteen. ‘Het is moeilijk om over kunst te praten, of te schrijven. Het is beter als mensen het zelf ervaren dan dat ze erover lezen.’

Verrassend genoeg neemt hij vervolgens uitgebreid de tijd voor het gesprek en blijkt hij een beschouwende, helder formulerende prater. Vaak komt er, als hij een verhaal of gedachte lijkt te gaan afronden, na een korte pauze een ‘maar’ of een ‘en’, gevolgd door een zijpaadje, een nuance of een vervolg.

Slecht nieuws voor de bezoekers van het Centre Pompidou: The Clock wordt er niet vertoond. Zelf is Marclay daar niet rouwig om. Hij ziet het kunstwerk als een loden last: sinds hij er de wereld mee veroverde is hij voor veel mensen vooral ‘die kunstenaar van The Clock’. Belangrijker nog voor de beslissing om The Clock niet op te nemen in de overzichtstentoonstelling, is dat het werk in zijn ogen een ‘stand alone piece’ is, iets dat op zichzelf moet staan. ‘Het zou verschrikkelijk afleiden van al mijn andere werk.’

Dus zoomen we in op de drie nieuwste werken in de expositie: een AR-spel, een smartphone-installatie en het spectaculaire sluitstuk: de nieuwe film Doors. Hij heeft er met tussenpozen tien jaar aan gewerkt, in Parijs is hij voor het eerst te zien.

‘Playing Pompidou’, een AR-spel van Christian Marclay (in samenwerking met Snapchat).

Playing Pompidou (2022)

Alles wat normaal gesproken architectonisch netjes is opgeruimd en weggewerkt – buizen, kabels, leidingen, roltrappen en liften – zit bij dit markante gebouw juist aan de buitenkant en schreeuwt om aandacht. ‘Ik heb het Centre Pompidou altijd gezien als een grote machine’, zegt Marclay. ‘Het idee voor het augmented reality-spel Playing Pompidou ontstond toen ik naar de gevel keek en er een raster in zag van elf vlakken. Ik bedacht dat ik daar kleurvlakken van kon maken, elf toetsen als het ware, die je kunt aantikken, en waarmee je verschillende geluiden kunt activeren. Die komen allemaal uit het Centre Pompidou zelf: piepende deuren, ritselend plastic en lawaaiige roltrappen. Ze vormen een loop, en zo ontstaat een soundscape met ritmische herhalingen. Met de geluiden kun je spelen door ze aan of uit te zetten, ze hoger of lager af te stellen en ze sneller of langzamer af te spelen.’

Collage van lp’s, ‘Untitled’, uit de serie ‘Recycled Records’ (1985). Beeld Christian Marclay

Zo doet Marclay met de nieuwste AR-technologie (waarmee je een extra laag aan de werkelijkheid toevoegt) iets wat hij al doet sinds het begin van zijn kunstenaarschap, eind jaren zeventig, toen hij lp’s mixte, samplede en scratchte totdat ze piepten, zuchtten, ruisten en kermden. De fysieke lp’s waren zijn instrumenten; hij was benieuwd welk mogelijk geluid er in het materiaal zelf besloten zat. Hij vertraagde en versnelde ze en sneed ze vakkundig in stukken, om ze weer vast te lijmen aan andere platen, waardoor nieuwe loops en vreemde audiowerelden ontstonden.

Bij Playing Pompidou speelt Marclay niet met lp’s, maar is zijn instrument het gebouw zelf. De term augmented reality dekt als genre-aanduiding van dit werk niet helemaal de lading, vindt hij. ‘Het is eerder amplified reality, versterkte realiteit, dan augmented reality, toegevoegde realiteit.’

Marclay: ‘Ik zie Playing Pompidou als een uitnodiging aan iedereen om zelf met geluiden en mixage te experimenteren, kleine muzikale composities te maken en die misschien zelfs aan elkaar op te sturen. En om dat te doen met geluiden die mensen normaal gesproken niet met muziek associëren, aangezien de meeste mensen denken dat lawaai en ruis geen muziek kan zijn.’ Hij lacht. ‘Ik wil graag het tegendeel bewijzen.’

De installatie ‘All Together’ uit 2018, hier te zien in de tentoonstelling ‘Christian Marclay, Sound Stories’ in het Los Angeles County Museum of Art. Beeld Christian Marclay/Museum Associates/LACMA

All Together (2018)

Marclay: ‘Snapchat (het sociale medium waarmee video’s en foto’s worden gedeeld, red.) benaderde mij in 2018. Ze wilden vieren dat er dagelijks meer dan 3 miljard snaps verstuurd werden, en vanwege The Clock dachten ze dat ik wel uit de voeten kon met gigantische getallen. In eerste instantie leek het me niets; ik zit zelf niet op sociale media. Maar toen tot me doordrong hoeveel mensen Snapchat gebruikten, dacht ik: hoe kan ik voorbijgaan aan een communicatiemiddel met meer dan 180 miljoen gebruikers?

‘Wat me het meest in Snapchat aantrok, is de vergankelijkheid van het medium. Snapchat-gebruikers sturen elkaar privéfilmpjes van maximaal 10 seconden die verdwijnen zodra je ernaar kijkt. Die berichten hebben wel wat weg van een telefoontje, van muziek, van geluid: ze gaan voorbij en bestaan daarna enkel nog in de herinnering. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in tijdelijkheid, in vluchtigheid.’

Hij wilde, liet hij Snapchat weten, graag een werk maken, maar dan wel een werk dat niet zozeer zou draaien om beeld, maar om het geluid dat mensen opnemen bij het maken van hun filmpjes. Hij mocht hiervoor gebruik maken van filmpjes die door gebruikers publiekelijk waren gedeeld – filmpjes die vrij toegankelijk zijn en die wél bewaard blijven.

Het resultaat is de video-installatie All Together (2018), een halve cirkel van tien smartphones, waarop honderden alledaagse Snapchat-filmpjes worden vertoond: van sissende pannen, huilende honden, lopende voeten en jellybeans die tikkelend in een schaaltje vallen. Het levert een ritmische, vloeiend gemonteerde en aanstekelijke compositie op van slices of life uit de hele wereld, met de smartphones als een strak gepositioneerd, maar verder zeer wild orkest.

Het werk vertoont grappige overeenkomsten met zijn eerdere Telephones (1995), hier ook te zien, een korte mash-upfilm van scènes voor, tijdens en na het plegen van een telefoontje. Het draaien van een nummer, het overgaan van de telefoon, het opnemen; de mededeling, de excuses, het zwijgen, het afkappen, het ophangen.

‘Wat ik met All Together vooral heb willen doen, is mensen bewust maken van het feit dat ze voor hun snaps ook audio opnemen, al is dat voor hen vaak hooguit van secundair belang. Wat ik ook leuk vind aan All Together is dat het wordt afgespeeld op het medium waarmee het is gemaakt, op smartphones dus, met de matige geluidskwaliteit van de ingebouwde speakertjes. En dat de installatie klein en intiem is. Toch valt er zoveel te zien dat je zult moeten kiezen waarnaar je kijkt. Je kunt met geen mogelijkheid alles zien, er zal je heel veel ontglippen.’

Uit de montagefilm ‘Doors’ (2022). Beeld Christian Marclay

Doors (2022)

Tien jaar werkte Marclay aan de montagefilm Doors, die bijna een uur duurt. Het was een duivelse klus: ‘Ik heb het project meermaals stopgezet, het leek me onmogelijk het te voltooien.’ In Doors zien we scènes uit de filmgeschiedenis waarin iemand een deur open- of dichtdoet, en alles wat zich rond die momenten voordoet: heupwiegende loopjes, inbraken, iemand die door een kantoor wandelt, vechtpartijen. Steeds wordt de verwachting gewekt dat scènes op elkaar aansluiten, en toch komt er steeds iemand anders tevoorschijn dan degene die net wegging. Het effect is ronduit hypnotiserend.

‘Toen ik bezig was met de montage vanThe Clock, kwam ik op het idee voor Doors. Ik zocht naar geschikte momenten om overgangen tussen scènes mee te creëren. Momenten waarop een acteur een deur dichtdoet, en een andere acteur die in de volgende scène weer opendoet. Ik wist dat die interessant konden zijn, ook, grappig genoeg, omdat die scènes rond deuren vaak juist loze tussenmomenten zijn. In feite gebeurt er in Doors ook vrij weinig, maar je verwacht wél dat er elk moment iets kán gaan gebeuren.’

Niettemin zijn de beelden en scènes, met beroemde filmsterren als Audrey Hepburn, Sidney Poitier, Catherine Deneuve en Humphrey Bogart, geladen met een immense spanning, en vaak ook met emotie – woede, hoop, twijfel, angst. ‘Daaraan zie je ook wat een ontzettend goede acteurs het zijn. De spanning zit hem ook in het feit dat je niet weet wat er komen gaat. We projecteren onze verwachtingen op wat we zien, we voelen de stemming of spanning die de acteur in een scène legt, maar er komt nooit een release, want de volgende scène dient zich alweer aan. De spanning blijft voortduren.’

Doors is volledig gebouwd van scènes uit filmklassiekers tot pakweg de jaren zeventig. Het levert een rijke oogst op van mannen met hoeden en sigaren, en vrouwen met mantelpakjes en klikkende hakken. Was dat een bewuste keuze? Marclay: ‘Het was extreem moeilijk om goede scènes te vinden. Hoe recenter de films, hoe onmogelijker het werd. Tegenwoordig monteren editors anders, en veel sneller. Scènes waarin je een deur helemaal ziet opengaan, of waarin je iemand een hele gang ziet doorlopen, worden als tijdverspilling gezien. Maar als je suspense wilt creëren in een scène heb je tijd nodig, traagheid zelfs. Dat was deels wat de montage bemoeilijkte: dat het zo ontzettend lastig was om goed materiaal te vinden. En om het zo te monteren dat de overgangen gingen vloeien, om de bewegingen van de deuren te monteren als een dansvoorstelling.’

Het is moeilijk te geloven dat hij niet expres heeft gekozen voor oude Hollywoodglorie, en dat er een film van bijna een uur gemaakt kon worden terwijl het materiaal zo schaars was. Toch is dat echt zo, zegt Marclay. ‘Ik kies natuurlijk voor een bepaalde vorm, maar het materiaal dat ik vind, bepaalt mede de uitkomst. Dan ontdek je bijvoorbeeld dat met name in de film noir uit de jaren veertig veel deuren zitten, en uiteraard in horrorfilms, die vaak een scène bevatten waarin iemand doodsbang, heel zachtjes, een deur opendoet. Maar het toeval speelt een enorme rol. Het toeval is mijn vriend.’

Christian Marclay in 1993, in zijn toenmalige atelier in New York. Beeld Getty

