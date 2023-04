Kunstenaar Bart Eysink Smeets wijst in zijn audiotour langs heggen in Leeuwarden op ‘tafelheggen’ en ‘heggenarmoede’

Een tafelheg uit de audiotour van Bart Eysink Smeets. Beeld Bart Eysink Smeets

‘Aan uw linkerhand ziet u de beukenhaag, die verkleurt in de winter mooi naar oranje. Daarna wil ik u trakteren op een van mijn lievelingsheggen. Die zal zo meteen opdoemen. Daar is-ie. Prachtig. De tafelheg.’

De tafelheg: een van de exemplaren waar kunstenaar Bart Eysink Smeets op wijst in zijn audiotour langs heggen in Leeuwarden. Bij de tafelheg is sprake van ‘meer bovenkant dan zijkant’. Als losstaand blok wordt dit subgenre vaak midden in de voortuin geplaatst. ‘Een heggentoewijding van heb ik jou daar’, zegt Eysink Smeets door de koptelefoon van de VHDG Heggenwandeling.

De absurdistische safari van 50 minuten is op Soundcloud gratis te beluisteren. Hoewel, absurdistisch? De mensen zélf zijn de grappenmakers, vindt de maker: wat bezielt ze om de struik in een denkbeeldig hokje te snoeien?

‘Loopt u vooral verder terwijl ik u wijs op een aantal heg-hoogtepuntjes’, klinkt door de koptelefoon. Zoals de ‘versmolten’ heg, waarbij verschillende soorten haagplanten zijn samengesmolten. En de ‘drietrapsraket’, bestaande uit drie soorten haagplanten van verschillende hoogten.

Op een enkel heggenloos laantje na (‘wat een heggenarmoede’), word je straat in straat uit op intrigerende exemplaren gewezen en deelgenoot van ‘het gelukzalige gevoel dat opkomt bij een dicht heggenvlak’.

Nederlanders willen volgens de kunstenaar opvallen met hoe netjes, keurig en strak – hoe onopvallend eigenlijk dus ­– hun voortuin is. ‘Zo van: bij ons is niks op te merken! Het is een vorm van ‘steek je kop niet boven het maaiveld uit’, maar dan letterlijk.’ Hoe netter de heg, hoe vervelender de mens in het huis erachter, daar is hij van overtuigd. ‘Zo’n scherpe heg vraagt om een totalitair regime, waarbij je niet één keer, maar het hele jaar door snoeit. En dat jarenlang.’

Het collectieve gesnoei van de ‘voortuindictatuur’ gaat gepaard met ongeschreven regels en burenbemoeienissen. Zo van: ‘Jullie hebben zeker geen tijd gehad om te snoeien? Maakt ook niet uit hoor, het staat alleen een beetje rommelig... Zelf vind ik dat natuurlijk niet erg, maar ik hoor anderen er wel over praten, over jullie heg.’

Die dwingende gesprekjes vindt Eysink Smeets irritant. ‘Het is je eigen huis, dan wil je mogen doen wat je wil.’ Toch wil de kunstenaar niet te kritisch zijn. ‘Dit is nu eenmaal hoe we het doen, met die voortuinen. Probeer daar maar eens uit te ontsnappen.’

Naast de wandeling maakte hij een fotoserie van in hokjes geknipte hortensia’s, gerbera’s en calathea’s, en een rotondekunstwerk van een groep bomen en planten die in een kubus zullen worden gesnoeid. ‘Als je de absurditeit van onze voortuinvoorschriften blootlegt, maak je het misschien makkelijker voor mensen om zich er wél aan te onttrekken. Om de natuur meer te omarmen, inclusief vieze blaadjes, mollen onder het strakke gazon en ondergepoepte, verwilderde struiken.’