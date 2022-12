Kunstenaar Arne Hendriks bouwt torens voor duiven. Er woont al van alles, maar nu die vogels nog

Duiventoren van Arne Hendriks bij Mediamatic in Amsterdam. Beeld Natascha Libbert

Aan de oevers van het IJ in Amsterdam, in een verscholen bocht, staan vreemde torens. Metershoog zijn ze, beige, bruin en groen gekleurd, het zijn er een stuk of tien. Ze lijken niet helemaal door mensenhanden gebouwd, en evenmin door dieren. En ze zijn ook zeker niet vanzelf ontstaan. Er groeien zwammen op – zwarte en gele en witte. Stinken doen de torens ook een beetje.

Kunstenaar Arne Hendriks (51) bouwt hier, bij kunstlaboratorium Mediamatic, sinds tweeënhalf jaar aan zijn wonderlijke torenproject. Hij maakt ze van restmateriaal uit een paddestoelenkwekerij, van blokken organisch materiaal die als voedingsbodem hebben gediend voor oesterzwammen. De hoop is dat stadsduiven zich in de torens zullen vestigen. De duivenpoep die in de toren naar beneden valt, raakt dan op den duur vermengd met de bouwblokken, en alles tezamen levert dat zeer vruchtbare nieuwe grond op. De vele oesterzwammen die er ondertussen ook aan blijven groeien mag iedereen plukken en opeten – ze zijn populair bij Mediamatic-bezoekers en buurtbewoners.

Oesterzwammen floreren op de duiventorens van Arne Hendriks. Beeld Natascha Libbert

Dat zijn de feiten. Maar de torens zijn tegelijkertijd ook gedachtenexperimenten. Doorgaans bouwen wij mensen onze torens skyhigh de hoogte in, van levenloos, onverwoestbaar, onveranderlijk steen, metaal, glas en beton – hier aan de IJ-oever staan binnen het gezichtsveld legio voorbeelden. Hendriks: ‘Wat ik bouw is lévende architectuur, die het leven uitnodigt: torens waarin vele organismen zich welkom voelen, niet alleen duiven, maar ook schimmels, wespen, slakken en mieren.’

Zo werden de duiventorens een nieuwe biotoop voor vele soorten. Met zijn speelse bouwsels wil Hendriks ons aan het denken zetten over een andersoortige relatie tussen de mens en zijn leefomgeving, en hoe we ruimte kunnen laten en zelfs máken voor andere levensvormen. Je kunt er zelfs een knipoog in zien naar die beroemde toren waar ze qua uiterlijk aan doen denken: de toren van Babel zoals Bruegel de Oude die meermaals geniaal verbeeldde. In het bijbelverhaal komen menselijke hoogmoed en het megalomane verlangen naar groei voor de val.

‘De toren van Babel’ van Pieter Bruegel de Oude (circa 1563, collectie Museum Boijmans Van Beuningen). Beeld Getty

De torens van Hendriks zijn trouwens ook weleens ingestort. Maar dat was geen probleem, hoort bij het experiment. Dat omvallen kwam doordat het bouwmateriaal, dat bestaat uit stro en mycelium (het netwerk van oesterzwamschimmeldraden), na verloop van tijd sterk inklinkt, waardoor de torens instabiel kunnen worden. Inmiddels heeft Hendriks daar iets op gevonden. Elke maand houdt hij een ‘Gentle Disco’, meestal buiten, waarbij bezoekers op een dansvloer van honderden baaltjes mycelium en stro komen dansen – op sokken, om het materiaal voor nieuwe, steviger torens niet kapot te dansen, maar enkel teder te pletten.

De feestjes zijn verrassend populair. Als ik ook een dansje waag, begrijp ik waarom. Het is lekker dansen, op zo’n vreemde, verende bodem. Het geeft een prettig complotgevoel om met onbekenden een dansmissie te delen, alsof wij de vloer masseren en andersom. En het actief pletten van de balen verschaft een eigenaardig genoegen, een beetje zoals het fijnknijpen van bubbeltjesplastic.

Mensen zat dus, die op de torens af komen, en ook veel schimmels en insecten, maar hoe zit het met de duiven? Ze tonen belangstelling, gaan geregeld de torens in en uit, maar van nesten bouwen is het nog niet gekomen. Toch is volgens Hendriks ‘het wonen al bijna aan de hand’, hij heeft er alle vertrouwen in dat ze zullen komen. ‘Het zijn ook opportunisten, ze vinden hier een bijna volledig gespreid bedje.’ In principe bouwen ze het hele jaar door nestjes, en laatst spotte Hendriks nog een duif in de toren met ‘buitengewone interesse’. En met, zowaar, een takje in zijn snavel.

Arne Hendriks in Mediamatic, met houten schouderduif.