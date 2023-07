Kunstenaar Anne Wenzel won een tentoonstelling in een boksduel met de museumdirecteur. ‘Ik vond het flauwekul’

Anne Wenzel: ‘Qua intensiteit is ‘Carte blanche’ echt bokswedstrijd 2.0.’ Beeld Judith Jockel

Uit de tentoonstellingstekst: ‘Let op U betreedt een territorium – dit is geen gewone tentoonstelling. Dit territorium is veroverd met zweet en met uitgedeelde / geïncasseerde klappen.’

Dit is geen dichterlijke overdrijving. In september 2019 stond kunstenaar Anne Wenzel in een boksring in Stedelijk Museum Schiedam. Ze vocht tegen de toenmalige museumdirecteur Deirdre Carasso, op Carasso’s uitnodiging. Met de bokswedstrijd sloot het museum aan bij het jubileum van de plaatselijke boksschool. Kunstliefhebbers, boksliefhebbers en journalisten hadden zich in het museum verzameld. Niet om te kijken naar Wenzels kunst, ze maakt grote spectaculaire beeldhouwwerken, maar om te zien hoe ze vocht.

Kunstenaar en museumdirecteur bleken na hun intensieve voorbereiding aan elkaar gewaagd. Maar Wenzel won. Haar prijs is Carte blanche, een tentoonstelling die de beeldhouwer geheel naar eigen inzicht mag invullen. Bijna vier jaar later, na de coronalockdowns en een museumverbouwing, is het eindelijk zo ver.

Twee weken voor de opening van de tentoonstelling staat Wenzel, kort zwart haar, zwart T-shirt, in de kantoorruimte naast haar atelier. De kunstenaar is tot heel laat doorgegaan, vertelt ze, terwijl ze wijst naar een stapel geprinte e-mails en foto’s. Bovenop ligt de e-mail waarmee het begon, de directeur had een ‘verrassende vraag’, staat erin.

U noemt Carte blanche een ‘hersteloperatie’, waarom?

‘Ik vond het flauwekul dat ik was uitgenodigd voor die bokswedstrijd. Ik ben beter in beeldhouwen dan in boksen, dus waarom nodigde de directeur me dan uit om te boksen? Geef me gewoon een tentoonstelling! Ik vind gewoon dat de kunst centraal moet staan, dus daar zorg ik nu voor.’

Waarom deed u er dan aan mee?

‘Die bokswedstrijd was voor mij de enige kans om op een gelijkwaardig niveau met een museumdirecteur te komen staan. Mijn assistenten en ik hebben hier in het atelier altijd het gevoel dat we aan het strijden zijn. Het gevecht dat ik uiteindelijk in de boksring heb gevoerd, is een soort metafoor.’

Begin september 2019 sprak ik Deirdre Carasso en Anne Wenzel uitgebreid, voor een artikel over ‘kunst en boksen’. De sfeer was geladen. ‘Anne beukt gewoon door alsof ik een homp klei ben’, klaagde Carasso. Wenzel klonk dreigend: ‘Dit is het spelletje dat jij hebt gekozen. Dus. Daar moet je wel de consequenties van dragen.’ Ik wist niet of ik getuige was van toneelspel of bittere ernst. Of allebei?

Een paar dagen later mailde Wenzel me dat ze zich als kunstenaar ‘slechts een pionnetje’ voelde, dat ze ‘buiten spel’ werd gezet. Dat ze speciaal voor de bokswedstrijd een vlag had laten ontwerpen waarop stond: ‘Fuck the dictator’.

Die mail ligt nu op tafel en komt in een museumzaal te hangen. Net als het artikel van destijds, waarin me nu opvalt dat ik niks schreef over het soort kunst dat Wenzel maakt (‘Ze is beeldhouwer’ staat er). Wel schreef ik: ‘In de boksring kan een nobody de gevestigde orde stuk proberen te slaan, de status quo doorbreken.’ Wenzel wijst foto’s aan die zijn genomen vlak voor de wedstrijd: ‘Ik kan hier eigenlijk gewoon niet naar kijken, zie je hoe kwaad ik kijk?’

Wenzel was kwaad en ze klinkt nog steeds boos. ‘Kunst krijgt te weinig ruimte in Nederland. Het wordt te vaak gebruikt om een politieke agenda te illustreren, zoals voor inclusiviteit en duurzaamheid. Kijk maar in het Stedelijk in Amsterdam, naar al die zaalteksten, die beperken de zeggingskracht van de kunstwerken.’ En dan: ‘Het is veelzeggend dat wij nu nog steeds in mijn kantoor staan te praten over kunstbeleid. Het liefst ben ik gewoon in mijn atelier.’

Uit de tentoonstellingstekst: ‘Wenzel vat Carte blanche op als een open, door kunst gestuurd, proces dat kanttekeningen plaatst bij het bezit, het gebruik en de verdeling van macht, op zowel individueel als collectief niveau. Wie heeft macht? Waar begint / eindigt macht?’

Dan opent Wenzel de deur naar haar atelier: ‘Ik juich echt als ik over deze drempel stap. En kijk, jij wordt nu heel blij door al die kunst die je ziet, dat heeft natuurlijk iedereen. Dat wij ontroerd worden en geraakt worden, daar gaat het om.’

Het atelier van Anne Wenzel. Beeld Anna van Leeuwen

Wat ik zie in het atelier is georganiseerde chaos. Wenzel maakt dramatische grote beeldhouwwerken. Het gaat altijd om verval, verwelkende bloemstukken, aangevreten klassieke bustes, een zwartgeblakerde kroonluchter. Haar kunst gaat over geschiedenis, over symboliek en kunst.

De buste van Johan Maurits in het atelier van Anne Wenzel. Beeld Anna van Leeuwen

Vier assistenten werken nu aan de beelden die straks in Schiedam zijn te zien. Ze brengen glazuur aan op een sokkel, daarop is de onderste helft van J.P. Coen te herkennen, verderop een buste van Columbus (‘superarrogant, maar wel een heel mooie man’), een van Johan Maurits. Het is kunst over het hier en nu, over symbolen die kapot zijn gemaakt.

En het is aanpoten: ‘Qua intensiteit is Carte blanche echt bokswedstrijd 2.0.’ Een reliëf over de bestorming van het Capitool moet nog worden geglazuurd. Nu zit de bovenste helft van Coen in de keramiekoven, vertelt Wenzel. Er komen vijf ‘foute mannen’ op sokkels op de tentoonstelling te staan, gebaseerd op bestaande standbeelden. Er lijkt in te zijn gehapt door een monster, andere delen lijken door brand aangetast. De inspiratie is duidelijk: ‘Ik vond die recente beeldenstorm heel bijzonder.’

Denkt u dan aan de kwetsbaarheid van de beeldhouwkunst? Of juist aan de kracht, omdat het mensen zo in beroering brengt?

‘Allebei. Op een gegeven moment gaat het niet meer om de sculptuur, maar om waar het voor staat en dan moest het worden neergehaald. Ik vond het nogal heftig om te zien dat werken van collega’s werden vernield. Toen dat beeld van Edward Colston in Bristol in het water werd gegooid en toen mensen het beeld trapten, dacht ik echt: dat kán niet. Dat doet erge pijn om te zien. Tegelijk snap ik de noodzaak ervan.’

Is wat u hier doet met deze standbeelden niet ook een soort agressie?

‘Het gaat erom dat onze waarneming de kunst bepaalt. Je behoudt dus dezelfde huls, maar de inhoud verandert. Daarom moet je het ook niet alles op een tekstbordje voorkauwen. Dan maak je het kunstwerk kapot. Ik vind dat echt een soort castratie.’

Naast de grote keramiekoven hangt een boksbal. Twee keer per week slaat Wenzel daar flink op. Maar niet meer op een tegenstander: ‘Sparren vind ik echt doodeng.’ De strijdlust blijft wel. Op het plein voor het museum komen drie vrouwenbustes op hoge sokkels te staan. In hun lijven zijn protestleuzen gekerfd: ‘Resist’, ‘Fuck your morals’. En in het midden op de hoogste sokkel staat ‘Fuck the dictator’.

De installatie van Anne Wenzel voor het Stedelijk Museum in Schiedam. Beeld Judith Jockel