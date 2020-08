Kunstdetective: schilderij Frans Hals gestolen als ruilmiddel voor strafvermindering

Twee lachende jongens van Frans Hals, circa 1620-30 geschilderd Beeld Frans Hals Museum

Volgens kunstdetective Arthur Brand, die meerdere grote kunstroven heeft opgelost, zag hij de roof al aankomen en heeft hij er meerdere malen voor gewaarschuwd. Brand legt verband met het hacken van cryptotelefoons door de politie, enkele maanden geleden, die bij de onderwereld in gebruik zijn.

Met het ontcijferen van de berichten op die telefoons is de politie een groot aantal criminele activiteiten op het spoor gekomen en dreigen rechtszaken voor de gebruikers. Criminelen geloven volgens Brand dat zij kunstwerken kunnen wisselen in ruil voor strafvermindering. Zo ruilde hasjhandelaar Kees Houtman begin jaren negentig Van Goghs voor strafvermindering. Ook ruilde een maffiabaas uit Napels werken van Van Gogh in voor een mindering van zijn straf. Deze werken waren in 2002 gestolen uit het Van Gogh Museum door Octave Durham. Bijna vijf maanden geleden werd een Van Gogh gestolen uit het museum Singer Laren, volgens Brand om dezelfde reden.

‘Nu het Van Gogh Museum te goed beveiligd is, komen de criminelen uit bij dit werk van Van Hals, dat al twee keer eerder is gestolen’, zegt Brand. In 2011 en 1988 werd de Twee lachende jongens al gestolen, de eerste keer gebeurde dit gelijktijdig met het doek Bosgezicht met bloeiende vlier van Jacob van Ruisdael. De doeken waren toen respectievelijk zes maanden en drie jaar zoek.