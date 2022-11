Kunstcollectie Microsoft-oprichter Paul Allen levert recordbedrag van 1,5 miljard op

Veilingmeeester Jussi Pylkkänen in actie tijdens het eerste deel van de Paul Allen-collectieveiling in New York. Beeld Christie’s

Alle zestig kunstwerken uit de veiling werden verkocht, waarvan meer dan de helft voor een hoger bedrag vooraf geschat. Woensdagavond gingen in New York de kunstwerken van Paul Cézanne, Georges Seurat, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Gustav Klimt elk onder de hamer voor ruim 100 miljoen dollar. Voor elk van deze kunstenaars werd een nieuw veilingrecord gevestigd. Het klapstuk van deze recordregen was een doek van Georges Seurat dat voor 149 miljoen euro werd afgehamerd.

De veiling van de collectie van Allen vindt plaats in twee delen. Donderdag worden nog eens 95 kunstwerken geveild van onder meer Frank Stella, Gerhard Richter en René Magritte. Veilinghuis Christie’s verwachtte vooraf dat de collectie van Paul Allen (van in totaal 155 kunstwerken) in zijn geheel zo’n 1 miljard euro op zou leveren. Dat zou al een enorme klapper zijn, want het record voor een kunstveiling, van november vorig jaar, was 600 miljoen euro. Nu werd al bij kavel 32 de grens van 1 miljard euro gepasseerd.

Voorafgaand aan de veiling waren de kunstwerken kort te zien in New York. Zo’n 20.000 mensen maakten gebruik van de gelegenheid om de collectie te bekijken voordat de kunstwerken mogelijk in privécollecties worden opgenomen. Allen, die samen met Bill Gates in 1975 het bedrijf Microsoft oprichtte, overleed vier jaar geleden op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Zijn vermogen werd door het Amerikaanse tijdschrift Forbes geschat op zo’n 21,7 miljard dollar. De volledige opbrengst van de kunstcollectie, die een periode van vijf eeuwen beslaat, gaat naar goede doelen. De nazaten van Allen hebben niet bekendgemaakt om welke goede doelen het gaat.

Het tweede deel van de veiling (kunstwerken met aanzienlijk kleinere prijskaartjes) vond donderdag einde dag plaats, de resultaten waren op het moment van schrijven nog niet bekend.