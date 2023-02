Kunst volgens Rinus Van de Velde: ‘Vaak veel gedoe voor een klein poëtisch gebaar’

Rinus van de Velde in Museum Voorlinden. Beeld Erik Smits

Uren reden ze door de woestijn van Arizona, de 12-jarige Rinus Van de Velde en zijn moeder, vader en broer. Eindelijk aangekomen bij het reisdoel, de Grand Canyon, weigerde hij uit te stappen. Terwijl zijn familie over de balustrade hing om de diepe kloof, een van de zeven natuurwonderen, te bewonderen, bleef hij in de auto zitten. Wat hij daar deed? ‘Geen idee eigenlijk, want dit was nog voor de smartphones. Ik denk dat ik gewoon een beetje heb zitten dagdromen.’

Sappige verhalen vertellen met zichzelf in de hoofdrol, de Belgische Rinus Van de Velde (40) heeft er zijn handelsmerk van gemaakt. Maar in tegenstelling tot veel van die verhalen is dat over de Grand Canyon echt, zo verzekert de kunstenaar. Het is zo’n anekdote die gaandeweg steeds meer betekenis heeft gekregen: ‘Lange tijd zag ik het vooral als een puberale streek. Nu vind ik het een heel mooi idee dat ik de Grand Canyon, naast de paar foto’s die ik ervan zag, uitsluitend ken van de prachtige schilderijen die David Hockney er van heeft gemaakt. Terwijl ik er zo dichtbij was. Er is eigenlijk geen betere manier om je door zo’n natuurfenomeen te leiden dan via het oog van Hockney.’

De beste avonturen beleef je in je hoofd. Dat is, in een notendop, het artistieke statement van Rinus Van de Velde. Het is ook het overkoepelende thema van zijn sprankelende nieuwe tentoonstelling in Museum Voorlinden. Zijn eerste grote solo in Nederland heet niet voor niets The Armchair Voyager: de leunstoelreiziger. Al ruim vijftien jaar laat de kunstenaar met zijn lange slungelige uiterlijk en markante kop (James Dean-meets-Lucky Luke, zoals deze krant het eerder omschreef), zichzelf via zijn kunst de meest bizarre avonturen beleven. Als het schaakgenie Bobby Fischer, als matroos op een schip, als overlever van een vliegtuigcrash, of als mysterieuze held die in een blauwe Thelma and Louise-auto door een berglandschap rijdt.

Tekeningen in oliepastel. Beeld Erik Smits

Bekende Vlaming

Rinus Van de Velde is geboren in Leuven en studeerde beeldende kunst aan de Sint-Lukas Hogeschool in Antwerpen. Hoewel hij zich tijdens zijn studie specialiseerde in beeldhouwen, werd hij in de jaren daarna vooral bekend met monumentale, film noir-achtige tekeningen. Steevast waren die tekeningen vergezeld van een korte tekst die er, als bij een graphic novel, in blokletters onder werd gekalkt. In België is hij inmiddels een Bekende Vlaming. Niet alleen staan verzamelaars voor zijn werk in de rij, hij figureerde een aantal jaren geleden ook als kunstenaar-fotomodel in campagnes van Dior en Paul Smith, en hij schuift af en toe aan bij talkshows.

In Voorlinden, waar hij daags voor de opening rondleidt door de tentoonstelling, is van die sterrenstatus weinig te merken. Van de Velde spreekt bescheiden over zijn werk. En zodra hij de kans krijgt, relativeert hij zijn succes met zijn kenmerkende droge humor.

‘Ik liep een tijd rond met het idee om een zwembad in de tuin te laten bouwen’, zegt hij. ‘Dat leek me wel passen bij het clichébeeld van een succesvolle kunstenaar.’ Vol enthousiasme begon hij te schetsen en maquettes te bouwen. Toen die eenmaal af waren, was de droom ook weer opgedroogd: ‘Als ik de fantasie heb kunnen zien, is het klaar.’

Dat fantaseren met zijn handen ziet hij niet als een vlucht uit de werkelijkheid, eerder als een kortere route. ‘Mijn probleem met reizen, bijvoorbeeld, is dat de werkelijkheid je dan allemaal obstakels in de weg gooit. Je moet naar het vliegveld, twee uur in de rij wachten en een vieze croissant eten. En uiteindelijk mag je in het vliegtuig negen uur lang naar films kijken die je eigenlijk niet wil zien. De realiteit kan heel omslachtig en tijdrovend zijn, terwijl je verbeelding zo makkelijk bereikbaar is.’

De ironie is dat hij in zijn kunst ook een behoorlijk omslachtige en tijdrovende manier van werken heeft ontwikkeld. Voor zijn monumentale houtskooltekeningen maakte hij met een vast team van assistenten gedetailleerde decors van karton, om ze vervolgens te fotograferen. Die foto’s vormden, geprojecteerd op doek, uitgangspunt voor de tekeningen. ‘Ik houd mezelf voor dat die decors allemaal van karton zijn, en in die zin wel nog licht.’

‘The Mountain’ (2018). Beeld Erik Smits

Prettig verwarrend

In The Armchair Voyager, ingestoken als een denkbeeldige reis door het hoofd van de kunstenaar, is goed te zien hoe breed Van de Velde zich met name de afgelopen zes jaar heeft ontwikkeld. Naast de bekende houtskooltekeningen zien we kleurige tekeningen in oliepastel. In bijgaande teksten fantaseert de kunstenaar hardop over een leven als plein airartiest: een kunstenaar die eropuit trekt om in de open lucht te schilderen. We zien asbakken ter grootte van bijzettafeltjes waar Van de Velde in een Pingu-achtige kleipoppetjesstijl (‘de inspiratie komt van mijn kinderen’) scènes uit het leven van bekende kunstenaars als Joseph Beuys en Claude Monet verbeeldt. We zien een levensgrote auto van karton en zelfs een treincoupé uit hout en karton, compleet met gevulde asbakken en stoffige ramen: indrukwekkende bouwsels die zich prettig verwarrend tussen sculptuur, rekwisiet en filmset in bevinden.

Na zo’n tien jaar wilde hij iets nieuws naast de houtskooltekeningen. ‘Ik heb lang geloofd dat er een schoonheid zit in het kiezen voor een specifiek medium en daar meesterschap in ontwikkelen.’ Hij is daar, naar eigen zeggen ‘redelijk diep in gegaan’, tot het plezier weg was. ‘De enige regel die ik in mijn atelier heb, is dat wat ik doe aangenaam moet voelen. Ik moet mezelf kunnen blijven verrassen.’ Bovendien zocht hij een manier om de decors, waar soms een half jaar werk in zit, op een andere, meer gedetailleerde manier te laten zien.

Voorlopig heeft hij dat ‘aangename’ onder andere gevonden in het medium film. De tentoonstelling sluit af met La Ruta Natural (2019-2021), een surrealistische roadmovie waarin een man met een Rinus Van de Velde-masker op van de ene wereld in de andere valt, van een mysterieuze machinekamer tot een onderwaterparadijs. Het is zijn tweede korte speelfilm, de derde is op dit moment in de maak. Net als zijn houtskooltekeningen zijn ook deze film en alle bijbehorende decors en props volledig gemaakt in het atelier van Van de Velde. Net als al zijn werk speelt de film met de vraag wat echt is en wat niet echt. En vooral is de film, net als de hele tentoonstelling, een vurig pleidooi voor de hallucinerende avonturen die je in je verbeelding kunt beleven. Zonder ooit een voet buiten te zetten.

Rinus Van de Velde – The Armchair Voyager. Museum Voorlinden, t/m 29/5.

Drie keer Rinus Van de Velde en zijn artistieke helden:

Claude Monet

Een van de diepgekoesterde verlangens van Van de Velde die in de tentoonstelling ruim baan krijgen, is om een kunstenaar te zijn die in de open lucht schildert. ‘Zo buiten, direct in de natuur, dat is wat mij betreft de ultieme kunstenaarsdroom. En juist daarom weet ik dat ik het nooit moet gaan proberen. Want ik zou het al binnen een paar dagen beu zijn en klagen over koude voeten.’

De ‘asbak’ met Claude Monet, gecombineerd met een foto van Thomas Demand uit de collectie van Voorlinden. Beeld Erik Smits

De tuin die Claude Monet (1840-1926) aanlegde bij zijn huis in Giverny, ongeveer een uurtje rijden van Parijs, komt dichter in de buurt bij de wereld van Van de Velde. ‘De waterlelieschilderijen die hij daar maakte, zijn een totale verheerlijking van de natuur. En het is ook, tegelijkertijd, ontzettend geconstrueerde natuur. Hij staat niet met zijn ezel in de velden in Normandië, hij staat op een bruggetje in zijn eigen tuin. Dat spel tussen echte en geconstrueerde natuur vind ik interessant.’

Als eerbetoon maakte Van de Velde een asbak van Monet als oude man die over zijn waterlelievijver uitkijkt. Gecombineerd met een foto uit de Voorlinden-collectie, van de Duitse hedendaagse kunstenaar Thomas Demand. Die bouwde uit papier en karton een vijver na uit een Japans museum, die op z’n beurt weer is geïnspireerd op de tuin in Giverny. ‘Ongelooflijk, dat ik die asbak en die foto hier samen kan laten zien. Twee kunstwerken die eigenlijk met Monet in gesprek gaan over hetzelfde, maar dan in een totaal andere stijl.’

Joseph Beuys

‘Ik ben gefascineerd door kunstenaarsmythes,’ zegt Van de Velde, doelend op de soms heldhaftige verhalen die over het leven van kunstenaars worden verteld. Wie ‘kunstenaarsmythe’ zegt, zegt al snel Joseph Beuys, de Duitse performancekunstenaar en beeldhouwer (1921-1986) die beweerde dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als piloot was neergestort in de Krim, in de sneeuw. Een nomadenvolk zou hem van een onderkoelingsdood hebben gered door zijn lichaam met vet in te smeren en hem in een vilten lap te wikkelen. Een van de Beuys-kunstwerken die van de Velde koos uit de collectie van Voorlinden refereert daar aan: een slee met daarop een blok vet, een opgerolde deken en een zaklamp.

Het neergestorte vliegtuigje met daarachter het werk ‘The Deluge’. Beeld Erik Smits

Het wrak van dat vliegtuig is nooit gevonden. ‘Wat mij betreft mis je ook het punt als je daarnaar gaat zoeken,’ zegt Van de Velde. ‘Het gaat er niet om of het echt is, het is gewoon een supermooie ontstaansgeschiedenis.’ Zo’n mythe geeft hem de vrijheid om zijn alter ego de meest heldhaftige avonturen te laten beleven. Het gecrashte vliegtuig van karton is een van de decors die Van de Velde en zijn team hebben gemaakt voor een serie houtskooltekeningen, waarin hij gekidnapt wordt en zijn assistenten hem komen redden.

Achter het vliegtuigje is The Deluge te zien, een kijkje achter de schermen van zijn eigen mythevorming. Op de houtskooltekening is te zien hoe een van zijn assistenten met een tuinslang een stortvloed (de vertaling van het Engelse deluge) nabootst boven een van de kartonnen sets. ‘Ik houd van kunstenaarsmythes, maar ga er zelf nooit helemaal in mee, je mag zien dat het om een fictie gaat.’

Jean Tinguely

De vierde zaal van The Armchair Voyager wordt vrijwel geheel in beslag genomen door een aaneenschakeling van kartonnen machines. Schakelaars, knoppen en tandwielen suggereren een ingewikkelde machinerie.

Kartonnen machines, geïnspireerd op het werk van Jean Tinguely. Beeld Erik Smits

Van de Velde liet zich voor deze bijna-nutteloze machine inspireren door de Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925-1991). Die staat bekend om zijn speelse en bombastische bewegende kunst. ‘Zijn machines hebben ook veel toeters en bellen die geen enkel doel dienen. Ze blazen hooguit, zoals in het werk waardoor ik me liet inspireren, een ballonnetje kapot.’

Alle aangewakkerde energie in de machines van Van de Velde blijkt uiteindelijk ook maar één simpel doel te dienen: lucht blazen in een rood ballonnetje. ‘Veel gedoe voor een klein poëtisch gebaar, dat is eigenlijk wat kunst vaak is,’ aldus de kunstenaar.