Kunnen we ons inleven in een steen? Vast. In een lichtshow? Mwah ★★☆☆☆

Yannick Noomen in 'On All Things Earth' van Nineties Productions. Beeld Foto Julian Maiwald

Het is één van de spannendste jonge theatergroepen van nu: Nineties Productions. En het idee voor hun nieuwste productie On All Things Earth is fascinerend, hoognodig, en ronduit sympathiek.

In On All Things Earth proberen toneelschrijver Han van Wieringen, regisseur Anne Maike Mertens, acteur Yannick Noomen en muzikant Frank Rosaly tot een gloednieuwe theatervorm te komen: eentje waarin nu eens niet de mens centraal staat, maar het complete amalgaam van het leven op aarde. Geïnspireerd door ecofeministen als Donna Haraway en Anna Tsing schreef Van Wieringen een meanderende, plotloze tekst, waarin allerlei levensvormen samenkomen, in elkaar haken, transformeren en uitdijen.

De tekst verglijdt naadloos van het perspectief van de verteller (Noomen), naar dat van, onder meer, een steen, een octopus en een varen. In zijn vernieuwende oeuvre zoekt Van Wieringen al langer naar dit soort nieuwe narratieven – weg van de klassieke ‘hero’s journey’ waarin de mens (man) de held is en de aarde zijn zielloze en rechtenloze decor.

Dit allemaal als mogelijk antwoord op de klimaatcrises, uiteraard. Wil de aarde een kans hebben, dan moet de mens wijken van het podium. Willen we de planeet redden, dan moeten we stoppen met onszelf als middelpunt te zien, en beseffen hoe nauw mensen, dieren, schimmels, ecosystemen met elkaar verbonden zijn. Hoe we één onontwarbare, kwetsbare kluwen vormen.

Je kan niet anders dan je op zoiets verheugen: is dit de toekomst van het theater, van de planeet zelfs misschien? Een waardevol experiment dus, dat Nineties, na een beknoptere online versie vorig jaar, nu zelfs naar de grote zaal brengt.

Ook die plek is betekenisvol. Want net als die strakke, verhalende heldenstructuur, waar we aan gewend, en door geconditioneerd zijn geraakt, heeft de grote schouwburgzaal zijn eigen tradities, wetten en beperkingen. De omvang, de statische vorm, de kloof tussen toneel en publiek – ze bieden weinig ruimte voor artistieke vernieuwing en onderzoek. Met On All Things Earth probeert Nineties een nieuwe kunstvorm te ontwerpen voor het grootste theaterpodium.

Lof dus voor deze makers, en de poging die deze voorstelling is. Helaas moet ik wel constateren dat de poging is mislukt.

Het begint allemaal nog aardig, met de onderkoeld geestige tekst van Van Wieringen en de charmante nonchalance van Noomen. Onder een oude eik raakt zijn personage in gesprek met een innemend kruidenvrouwtje (Haraway?). Zij helpt hem naar een andere staat van bewustzijn, waardoor hij zich plots kan verplaatsen in die steen en die octopus, en zelfs in een hybride robotvaraan. Soepel voert Van Wieringen ons mee in hun verrassende binnenwerelden en zoomt gaandeweg steeds verder uit, tot een wijds vogelperspectief, tot een wereldomvattende blik, tot het complete universum.

Maar ergens onderweg gaat het mis. Nadat hij ons eerst zo charmant bij de hand nam verdwijnt Noomen gaandeweg – uiteraard – op de achtergrond om uiteindelijk helemaal te verdwijnen; een nogal letterlijke interpretatie van een interessant idee. Voor hem in de plaats krijgen we een oogstrelende licht- en videoshow, die aanvankelijk verbluft en overweldigt maar gaandeweg toch gaat vervelen.

Hoe mooi de beelden van pulserende, golvende en wervelende vormen ook zijn, het blijkt gewoon heel moeilijk om geboeid te blijven door bewegende geometrische patronen. Is dat omdat wij qua verhaalstructuur nog gedeprogrammeerd moeten worden, of werken die aloude dramawetten niet voor niets? En hoe zit het met inleving, empathie, spiegelneuronen?

Kunnen we ons inleven in een steen? Vast. In een lichtshow? Mwah. Deze duizelingwekkende videotrip (een ontwerp van Noralie van der Eijnde), waar beroemde dj’s wereldwijd van zullen likkebaarden, is zo hightech, zo artificieel, zo onthecht, dat er uiteindelijk nauwelijks nog een relatie lijkt te bestaan met de tekst en de inhoud van de voorstelling. Dan resteert enkel hol effectbejag.

Wat in het werk van Van Wieringen juist vaak zo sterk is, zijn de alledaagse, kleine, herkenbare emoties van zijn personages: verwarring, verliefdheid, zelftwijfel, hoop. In On All Things Earth mis je uiteindelijk toch, sorry, dit menselijke element.

Han (voorheen Hannah) van Wieringen (Haarlem, 1982), schrijft proza, poëzie en toneel, en daarnaast boekbesprekingen voor NRC en theaterkritieken voor De Groene Amsterdammer. Met zijn debuut De kermis van Gravezuid won hij de Academie Literatuurprijs . In 2014 volgde poëziedebuut Hier kijken we naar, bekroond met debuutprijs Het Liegend Konijn. Van Wieringen schreef eenakters, toneelstukken en maakte boekbewerkingen. Het stuk Als vrouwen vrienden zijn (2018) werd genomineerd voor de prestigieuze Toneelschrijfprijs. Recensenten prijzen zijn ‘grijpgrage regels’, ‘barstensvol leven’.