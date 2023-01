Kun je serieus in aanmerking komen voor acteerprijzen op basis van goed acteerwerk alleen?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

‘Ik post niet vaak iets over films of acteerprestaties’, schreef acteur Edward Norton onlangs op Instagram. ‘Maar degenen die écht geïnteresseerd zijn in acteren wil ik melden dat Andrea Riseborough in To Leslie me volledig omver heeft geblazen. Het is het meest toegewijde, emotioneel gelaagde, door de ziel snijdende acteerwerk dat ik in tijden heb gezien.’

Een vriendelijke geste tijdens het grote filmprijzenseizoen, lijkt het. Maar Norton is niet alleen. De afgelopen weken bleek bijna elke beroemde acteur To Leslie te hebben gezien én de bewondering van de daken te willen schreeuwen. Kate Winslet vond het ‘een van de beste vertolkingen die ik in mijn leven heb gezien’. Gwyneth Pathrow vond dat Riseborough elke award verdiende die er te winnen viel. Toen Cate Blanchett haar Critics Choice Award in ontvangst nam, benoemde ze het fantastische werk van Riseborough dat tot dan toe behoorlijk over het hoofd was gezien. Verder loftuitingen van Amy Adams, Demi Moore, Sarah Paulson, Jennifer Aniston, Jane Fonda, Charlize Theron, Courtney Cox, Mia Farrow. Uit alle hoeken van het acteerspectrum kwam de lof in overtreffende trap voor een kleine, onafhankelijke film waar een week of wat geleden amper iemand van had gehoord. Vreemd.

Momentum heet zoiets. De Riseborough-hype komt precies op het moment dat de stembriefjes voor de Oscars worden ingevuld – de deadline was eergisteren. Hoe plán je zo’n ingenieuze campagne, vroegen de vaktijdschriften zich verbaasd af. Want een dergelijke hype creëren is extra knap omdat Riseborough altijd onder de radar blijft en juist door haar waanzinnig goede acteerwerk als persoon amper lijkt op te vallen. En een kleine film als To Leslie heeft helemaal geen budget om een spectaculaire Oscarcampagne op poten te zetten. ‘We kunnen geen advertenties betalen’, zei de overdonderde regisseur Michael Morris in The Hollywood Reporter. Hoe krijg je dan al die beroemdheden als een man achter je film? ‘Onze enige strategie was: zorgen dat mensen de film zouden zien.’

Wacht, het echt zó simpel? Geen posters, advertenties, dure screenings met hapjes, luxueuze meet-and-greets? Geen verborgen agenda’s, meesterlijk manipulatiewerk, een gestolen rolodex? Kun je serieus in aanmerking komen voor acteerprijzen op basis van goed acteerwerk alleen?

Cynisch dat dat in Hollywood moeilijker voor te stellen is dan die andere mogelijkheid: dat Riseborough gewoon echt historisch goed is.