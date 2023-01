Kun je dichter bij Van Gogh komen door een dag uit zijn leven te reconstrueren? Marcel van Eeden probeerde het

Kunstenaar Marcel van Eeden probeerde terug te keren naar de vroege lentedag waarop een jonge Van Gogh tekeningen maakte aan de rand van Den Haag. Kun je zo een deuk slaan in de ‘muur tussen toen en nu’?

Als Marcel van Eeden uit het raam van zijn Haagse appartement kijkt, ziet hij de Verademing liggen. Een park in het Regentessekwartier met ceders, wilgen en berken, een speeltuin en een paardenstal, twee voetbalvelden en vier tennisbanen. Toen Vincent van Gogh op deze plek een tekening maakte, stond hier de Eerste Gemeentelijke Gasfabriek.

Kun je terugkeren naar een plek en een tijdstip in het verleden om zo greep te krijgen op de ‘genius loci’, de geest van een plaats? Kun je terugkeren naar de drie Haagse gashouders die Van Gogh kort voor zijn 30ste verjaardag heeft vastgelegd, ergens tussen 12 en 23 maart van 1882?

Nee, die poging is gedoemd te mislukken, beseft Marcel van Eeden. Maar hij heeft het wel geprobeerd, zo goed en zo kwaad als het ging. Hij maakte zes grote houtskooltekeningen en 27 zwart-witfoto’s die nu te zien zijn in de Mesdag Collectie, een museum dat op anderhalve kilometer van de voormalige gasfabriek ligt. Zo probeert Van Eeden terug te keren naar de plek en het moment waarop Van Gogh zijn tekening maakte, toen nog aan de aan de rand van Den Haag. Het aangrenzende Regentessekwartier zou pas tussen 1885 en 1910 worden gebouwd.

Niet leven

Van Eeden is bekend om zijn tekeningen, voornamelijk in zwart-wit, die steevast zijn gebaseerd op foto’s en illustraties uit kranten en bladen van vóór 1965, zijn geboortejaar. Hij maakt fictieve beeldverhalen, met archeoloog Oswald Sollmann, botanicus K.M. Wiegand en psychiater Matheus Boryna als regelmatig terugkerende personages. (Haagse) trams, portiekwoningen, beton en de wederopbouw zijn al dertig jaar vaste thema’s in zijn oeuvre, dat in internationale musea en collecties is opgenomen.

‘Ik ben gefascineerd door foto’s uit de tijd dat ik zelf nog niet in leven was’, zo verklaart hij zijn hang naar de periode vóór zijn geboorte. ‘Het is een onderzoek naar hoe het is om niet te bestaan. Het is geschiedenis waaruit ik zelf voortkom, terwijl ik nog niet leefde. Ik vind het een interessant gegeven dat een levend organisme zich kan bezighouden met ‘niet leven’. Dat voelt voor mij als een droom.’

Tekening van Vincent van Gogh uit maart 1882 van de Gasfabriek (drie gashouders) in Den Haag, op de plek waar nu het park De Verademing ligt. Beeld van Gogh Museum

Ook Van Goghs tekening uit 1882 is een vertrekpunt voor Van Eeden. ‘Iedereen denkt bij van Gogh aan Zuid-Frankrijk, aan zonnebloemen en aan het impressionisme. Weinig mensen in Den Haag realiseren zich dat hij hier heeft gewoond. Mij fascineert het dat ik een van de plekken die hij heeft getekend goed ken, maar dan 140 jaar later.’

‘Theo het is bijna miraculeus!!!’, schrijft Vincent van Gogh in 1882 aan zijn broer. Hun oom Cor had twaalf ‘kleine penteekeningen, gezichten van ’s Hage’ besteld, voor een rijksdaalder per stuk. ‘Van Gogh heeft ze in twaalf dagen tijd gemaakt’, zegt Van Eeden. ‘Je ziet veel werklieden, stationsoverkappingen en deze fabriek. Moderne thema’s dus, maar destijds waarschijnlijk niet zo interessant om te verkopen. Zijn oom was boek- en kunsthandelaar. Ik denk dat hij pittoreske plaatjes had verwacht van het Binnenhof, maar Van Gogh was eigenwijs.’

De Haagse tekeningen zijn duidelijk van een beginnend kunstenaar, zegt Van Eeden, die zelf professor én rector is aan de kunstacademie van Karlsruhe, met (oud-)collega’s als Georg Baselitz, Per Kirkeby en Markus Lüpertz. ‘Van Gogh had moeite met de ellipsen van de gashouders. Hij gebruikte een perspectiefraam voor de juiste proporties en diepte, er zit een raster op.’

Van Eeden heeft geprobeerd de exacte plek in het huidige park te vinden waar Van Gogh moet hebben getekend. Naast de drie gashouders legde hij ook een oude molen vast. Dat maakt het mogelijk om, met behulp van oude plattegronden en blauwdrukken van de gasfabriek, het gezichtspunt te reconstrueren. Toch voelt dat voor Van Eeden nog niet ‘dichtbij’ genoeg. ‘Er zijn alleen foto’s uit 1920 en 1924, kort voordat de gasfabriek werd gesloopt. Oudere foto’s zijn er helaas niet, dan zou ik nog dichterbij zijn gekomen.’

Gelukkig is wel het archief van de gasfabriek bewaard gebleven. In het logboek van maart 1882 staat dat een arbeider is geschorst vanwege brutaal gedrag. ‘Ik had gehoopt op een melding in het logboek over een mannetje dat zat te tekenen, want dan had ik de exacte datum van de prent kunnen achterhalen. Van Gogh moet toch verdacht zijn geweest met dat perspectiefraam, lijkt me. Maar hij is helaas niet opgemerkt, of het interesseerde ze niet.’

Na het historische onderzoek volgt de vertaalslag. Van Eeden heeft een aantal historische foto’s van de gasfabriek uit 1920 en 1924 met krijt nagetekend op briefkaartformaat. Die schetsen heeft hij vervolgens op grote doeken geprojecteerd, zodat hij ze met houtskool kon overnemen. Daarna heeft hij met zijn eigen fantasie de details ingevuld en krullende letters en jaartallen toegevoegd.

Gomdruk-foto van Marcel van Eeden, gemaakt op de plek waar Vincent van Gogh in 1882 de gemeentelijke gasfabriek van Den Haag tekende. Er is nu een park, De Verademing. Op de achtergrond de nog werkende elektriciteitscentrale uit 1906. Beeld Marcel van Eeden

Van Eeden maakte bovendien zelf foto’s op de plek van de voormalige gasfabriek. Hij drukte ze af als gomdruk. Dat is een relatief eenvoudige fotografische druktechniek uit 1850, op basis van een lichtgevoelig mengsel van Arabische gom en pigment. ‘Met gomdruk kun je geen hele diepe zwarten maken en ook geen hoge witten. Door die beperkingen is deze techniek later weinig meer gebruikt, al was er rond 1890 een korte opleving onder kunstenaars. Voor mij is het een poging om dichter bij de tijd van Van Gogh te komen.’

Alles vervliegt

De gomdrukken van Van Eeden scheppen verwarring bij de argeloze kijker. De foto’s zien er immers behoorlijk oud uit, maar er staan wel moderne elementen op, zoals een galerijflat. Het industriële complex op sommige foto’s is niet de gasfabriek, maar de monumentale elektriciteitscentrale uit 1906 die nog steeds aan de rand van het park staat. Foto’s zijn nieuw in zijn werkwijze, maar Van Eeden beschouwt het als een logische aanvulling op zijn tekeningen. ‘Ik tekende altijd al foto’s na. Nu maak ik foto’s van plekken waar iets is gebeurd voor 1965.’

Heeft hij de ‘genius loci’, de geest van de plaats, te pakken gekregen? ‘Ik heb dat moment natuurlijk niet kunnen bereiken. Je kunt eindeloos naar de tekening van Van Gogh kijken en onderzoek doen, toch blijft er altijd een muur tussen toen en nu staan.’ En het mag hem dan dwarszitten dat hij niet exact weet op welke dag in maart 1882 de gasfabriek is getekend, zelf heeft hij ook niet precies onthouden wanneer hij zijn gomdrukken in het park maakte. ‘Dat bewijst maar weer hoe snel alles vervliegt. Waarover wij nu praten, is bijna iedereen over tien jaar vergeten. Over honderd jaar weet niemand er nog van, over duizend jaar weet echt helemaal niemand nog wie we zijn.’

Je kunt je dus afvragen wat de zin van het leven is, zegt Van Eeden, maar zo zwaar tilt hij er niet aan. ‘Vóór je tijd of ná je tijd, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat besef helpt me om me voor te bereiden op het moment dat ik er niet meer zal zijn. Mijn werk is een monumentje voor het onmogelijke, het zinloze.’

De Haagse Gasfabriek: Van Eeden & Van Gogh. Mesdag Collectie, Den Haag, t/m 12/3, vrijdag t/m zondag.