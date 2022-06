Kula Shaker verrast met een dubbelalbum, dat rechtstreeks uit de jaren zeventig lijkt te komen ★★★☆☆

Kula Shaker was in de jaren negentig de gebeten hond bij de Britse muziekpers. De band zou te traditionalistisch zijn, te veel leunen op het verleden. De groep van zanger en gitarist Crispian Mills, met een voorliefde voor psychedelische rock en Indiase raga’s, ging ter ziele in 1999 maar herrees in 2004. Nu, zes jaar na het laatste album, verrast Kula Shaker met een heus dubbelalbum. Maar er is weinig veranderd. Opener Whatever It Is (I’m Against It) is een traditionele southern rocker die, met orgeltapijtje en al, gelicht lijkt uit de jaren zeventig. Kula Shaker kent zijn klassiekers. Sterker nog: de band is een medium voor de geest van een heengegaan popverleden. Hometown zou een kleinood van The Kinks kunnen zijn; Burning Down een track van een jonge Bob Dylan. Overtuigend gespeeld, daar niet van, maar het geeft ook te denken als een band je voornamelijk herinnert aan hun voorbeelden.

Kula Shaker 1st Congregational Church Of Eternal Love And Free Hugs Pop ★★★☆☆ Strangefolk/Suburban