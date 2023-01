Krzysztof Kieslowski liet in zijn films kleine gebeurtenissen het lot veranderen. Wat maakt hem zo goed?

Trois couleurs: Rouge (1994)

In Staff (1975), het speelfilmdebuut van Krzysztof Kieslowski, vindt de 19-jarige Romek een baantje in een theater in Warschau. Hij komt te werken op de kostuumafdeling, waar het een levendige bende is. Tussen het naai- en verstelwerk door wordt stevig gerookt en geroddeld. Het theater is een micromaatschappij waar de technische medewerkers een gespannen relatie hebben met de zangers en acteurs, de diva’s van het gezelschap. Kunst maken blijkt niet zo’n verheven bezigheid als Romek dacht.

Aan het einde van Staff (de film is ook bekend onder de titel Personnel) wordt Romek door de theaterdirectie in een netelige positie gebracht: hij moet een vriend verraden om zijn eigen carrière veilig te stellen. In het communistische Polen van de jaren zeventig ligt de aard van dit verraad voor de hand, maar Kieślowski kon in zijn voor televisie gemaakte film geen expliciete kritiek op het regime uiten. Vandaar dat Romeks dilemma wordt teruggebracht tot een algemeen menselijke kwestie. Wat weegt zwaarder, ambitie of vriendschap? Sterrenstatus of vakmanschap? Macht of integriteit?

Het is een vroege sleutelscène in het oeuvre van Kieslowski, de Poolse regisseur die de komende maanden wordt geëerd met een groot retrospectief in het Amsterdamse filmmuseum Eye, deels ook te zien in landelijke filmtheaters. Kieslowski, waarschijnlijk het bekendst om zijn Trois couleurs-trilogie (Bleu, Blanc en Rouge, 1993-1994), wierp morele vraagstukken op voor al zijn personages. Hoe te leven als een goed mens is de centrale vraag. Met als onmiddellijke vervolgkwestie: wie kan beoordelen wat goed en slecht is?

Kieślowski stierf in 1996 op 54-jarige leeftijd, zijn laatste film Trois couleurs: Rouge is alweer bijna dertig jaar oud. Eind jaren tachtig, begin jaren negentig gold hij als een grootheid van de Europese cinema. Onder cinefielen was er weliswaar wat onenigheid over zijn laatste films, sommigen vonden die te mysterieus of te lyrisch, maar al met al had hij een haast onaantastbare status. Het maakt bijna huiverig om zijn werk opnieuw te bekijken: wie weet verkruimelt het onder een 21ste-eeuwse blik.

Dekalog: Two (1989)

Die angst blijkt gelukkig onterecht. Kieslowski’s films zijn er misschien nog wel beter op geworden nu ze zich afspelen in het recente verleden, een rommelige tijd die alweer vergeten lijkt. Zijn werk is prachtig, fijngevoelig, invloedrijk en tijdloos. En ja, het is ook mysterieus, en soms bijna té mooi gefilmd, maar dat kan nauwelijks een bezwaar zijn. Wat vooral opvalt, is zijn oog voor menselijke zwakheden en zijn mededogen. Bij Kieslowski ontstaat onrecht vaak door omstandigheden, niet door pure slechtheid.

Het hoogtepunt van Kieslowski’s oeuvre blijft Dekalog (1989), een serie van tien televisiefilms van elk ongeveer een uur lang waarvoor de bijbelse tien geboden als uitgangspunt dienden. Los van elkaar zijn de films al indrukwekkend (twee ervan werden uitgewerkt tot speelfilmlengte: A Short Film About Killing en A Short Film About Love), maar als geheel is het een verpletterend meesterwerk. Het scenario, het camerawerk, de geluidsband, het acteren, alles is onovertroffen. En dat terwijl Kieslowski de tien films binnen één jaar maakte, een moordend tempo.

Vóór Dekalog maakte Kieslowski, begonnen als documentairemaker, al naam met speelfilms als Amator (1979), over een hartstochtelijk amateurfilmer, en The Calm (1980), waarin een man vergeefs probeert een zo normaal mogelijk leven te leiden. Allebei de hoofdpersonen raken tegen hun zin verstrikt in machtspolitieke spelletjes. Hoezeer ze ook hun best doen om afzijdig te blijven, ze worden toch voor het een of andere karretje gespannen.

In een gecorrumpeerde wereld is het onmogelijk om oprecht te blijven, laat Kieslowski zien. Zelf worstelde hij daar ook mee. Op de filmschool in Lodz, waar hij na de nodige omzwervingen terechtkwam, koesterde hij nog idealen, zo vertelt hij in het interviewboek Kieslowski on Kieslowski. ‘Broederschap, gelijkheid, rechtvaardigheid. Maar niets hiervan bleek echt te bestaan, rechtvaardigheid nog het minst.’

No End (1984)

De desillusie had deels te maken met de communistische censuur; sommige van zijn films bleven jarenlang verboden. Maar Kieslowski was ook gevoelig voor zijn eigen macht als filmmaker. Zelfs als hij die macht ten goede gebruikte, zoals de keer dat hij een huis wist te regelen voor het jonge stel uit zijn korte documentaire First Love (1974), zat het hem niet helemaal lekker.

Hij merkte op dat hij de mensen die hij portretteerde blootstelde aan kritiek. Zoals de fanatieke fabrieksbewaker uit From A Night Porter’s Point of View (1978), een man met semifascistische ideeën die ook in zijn vrije tijd dol is op regels. Al was hij nog zo onsympathiek, Kieslowski had willen laten zien dat deze man ook een product was van zijn omgeving. In plaats daarvan werd de bewaker tijdens vertoningen van de film bespot en uitgelachen.

Eén keer, tijdens het filmen van de documentaire Railway Station (1980) zorgde Kieslowski er bijna voor dat een van moord verdachte vrouw werd opgepakt. De politie confisqueerde het beeldmateriaal dat hij op het centraal station in Warschau had gefilmd, omdat de gezochte vrouw daar die avond had rondgelopen. Ze bleek niet op de film te staan, maar het voorval zat de regisseur zo dwars dat hij besloot alleen nog fictie te maken. Of de vrouw nu schuldig was of onschuldig, hij was geen filmmaker geworden om iemands lot te bepalen.

In het licht van die persoonlijke afwegingen krijgt de slotscène uit Staff nog meer betekenis. Zeker als je weet dat Kieslowski het scenario baseerde op zijn eigen ervaringen. Voor de filmacademie bezocht hij een theatervakschool en werkte hij als kleermaker in een theater. Het kan haast niet anders of de botsing van de dromerige Romek met de wrede werkelijkheid moet hij op die leeftijd ook hebben meegemaakt. ‘We komen allemaal vroeg of laat in een positie waarbij er geen goede oplossing is, alleen een minst slechte keuze’, zei hij later.

Van den Budenmayer Zonder componist Zbigniew Preisner was het werk van Kieslowski niet hetzelfde zijn geweest. Hij schreef de muziek voor 17 van zijn films, waaronder de volledige Dekalog. Preisners melodieuze, melancholieke filmmuziek werd in de jaren negentig razend populair: van zijn soundtracks voor La double vie de Véronique en de Trois couleurs-trilogie werden miljoenen exemplaren verkocht. De muziek speelt zo’n nadrukkelijke rol dat er in de films zelf herhaaldelijk naar wordt verwezen, bijvoorbeeld omdat personages ernaar luisteren. De componist heet dan niet Preisner, maar Van den Budenmayer – een grapje tussen Preisner en Kieslowski. In La double vie de Véronique geeft muzieklerares Véronique les over Van den Budenmayer: ‘Een interessante componist die nog maar net is ontdekt, hoewel hij twee eeuwen geleden in Nederland leefde.’ Preisner bracht ook muziekstukken uit onder de naam Van den Budenmayer. Volgens sommige critici werden Preisners soundtracks steeds overheersender en ging hij met de laatste films van Kieslowski (die hem altijd de vrije hand gaf) aan de haal. Een kwestie van smaak, wellicht, al blijft het moeilijk om de films voor te stellen zónder de indringende melodieën van Van den Budenmayer.

Kieslowski bleef geobsedeerd door moraliteit en de vraag hoe je jezelf, ondanks alles, kunt blijven aankijken in de spiegel. Door een fraai toeval (over lot en toeval later meer) ontmoette hij de advocaat Krzysztof Piesiewicz, beroepshalve bezig met gerechtigheid. De twee mannen bleken zo goed op elkaar ingespeeld dat Piesiewicz tot het eind van Kieslowski’s leven zijn mede-scenarioschrijver zou worden, te beginnen met de mooie, sombere speelfilm No End (1985). Het was de advocaat die met het idee kwam voor Dekalog: wat als ze zouden onderzoeken of de tien geboden nog steeds kunnen dienen als moreel kompas?

Behalve een filmisch hoogstandje is Dekalog ook één lange, fascinerende discussie over rechtvaardigheid en het geweten. Kun je iets stelen dat van jou is? Wanneer is een leugen beter dan de waarheid? Kan begeerte ook liefde zijn? Kieslowski plaatste alle verhalen in en rondom dezelfde flat in Warschau, waar hij de bewoners rechtstreeks in de ziel keek. Oordeel niet te hard over anderen, is zijn devies. Speel niet te snel voor rechter, want iedereen maakt fouten en wordt gevormd door het systeem waarin hij opgroeit. Een professor in de ethiek, een advocaat, een atheïst, een moordenaar, allemaal zijn ze even menselijk.

Na Dekalog volgde La double vie de Véronique (1991), de eerste film die Kieslowski gedeeltelijk buiten Polen opnam. Het verhaal draait om lotsverbondenheid: twee jonge vrouwen, beide gespeeld door Irène Jacob, zijn dubbelgangers en beïnvloeden zonder het te weten elkaars bestaan. Net als de Trois couleurs-trilogie, die hij erna maakte, was La double vie een zoektocht naar wat zich niet laat uitleggen, een poging om met film meer te laten zien dan de fysieke werkelijkheid, al was het maar voor een paar seconden. Het vangen van een ‘surplus’ noemde Kieslowski dat, en het frustreerde hem hoe moeilijk het was. Alleen de echt groten waren er volgens hem ooit in geslaagd, zoals de Russische regisseur Andrej Tarkovski.

Krzysztof Kieslowski op het IFFR in 1988. Beeld ANP / Nederlands Fotomuseum

Aan de Trois couleurs-films lag net als bij Dekalog een ambitieus concept ten grondslag. De trilogie schetste de moderne stand van zaken rond de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. In Bleu verliest een jonge vrouw (Juliette Binoche) bij een auto-ongeluk haar man en dochter, waarna ze zich wil losmaken van alles wat haar aan haar oude leven bond. In Blanc draait het om de Poolse kapper Karol (Zbigniew Zamachowski), die zich na zijn scheiding probeert te revancheren op zijn ex (Julie Delpy) en in Rouge delen een oude rechter (Jean-Louis Trintignant) en het jonge model Valentine (Irène Jacob) wellicht een verleden of een toekomst.

Het lot speelde een steeds grotere rol in zijn Kieslowski’s werk, al was dat zeker niet nieuw. In zijn speelfilm Blind Chance uit 1981 had de regisseur al eens drie mogelijke uitkomsten laten zien in het leven van een jonge Pool. Afhankelijk van het feit of de medicijnenstudent een trein haalde, schetste Kieslowski de vervolgscenario’s, die, zoals dat ging in Polen onder het totalitaire bewind van generaal Jaruzelski, eigenlijk alle drie doodliepen.

Puzzelen Krzysztof Kieslowski hield van montage, het stadium waarin een film in elkaar wordt gezet. Niet gek natuurlijk, voor een filmmaker die graag filosofeerde over de keuzemogelijkheden in een mensenleven en de vele aftakkingen van het lot. Kieslowski hield tijdens het filmen graag zijn opties open en noemde de montage een zoektocht naar de ziel van een film. Voor La double vie de Véronique overwoog hij om tientallen versies uit te brengen, voor elke filmzaal een, allemaal een beetje verschillend. Het was helaas een onuitvoerbaar plan.

Ook in Dekalog kregen zijn personages al te maken met een sturende hand. Noem het toeval, noem het God, noem het een botsing tussen vrije wil en lotsbestemming. Het maakte Kieslowski niet uit hoe je het precies uitlegde, iedere interpretatie had zijn waarde; hoe meer mensen zijn films gingen zien als puzzels die opgelost konden worden, hoe meer hij zich tegen één alomvattende verklaring verzette. Zelf was hij niet erg religieus en vond hij dat ieder mens op zijn minst moest proberen een eigen pad te kiezen. Met de dubbellevens en andere metafysische ingrepen in zijn verhalen liet hij zien dat er altijd een alternatief bestaan is, dat iedere keuze gevolgen heeft, ook voor anderen. Het is een boodschap die nooit zal verouderen.

Achter het fraaie uiterlijk van Trois couleurs, met het oogstrelende camerawerk van Slawomir Idziak en Edward Klosinski, school zowel hoop als pessimisme. Gelijkheid zal altijd een illusie blijven, liet het cynische Trois couleurs: Blanc zien (Kieslowski: ‘We willen niet gelijk zijn, we willen méér gelijk zijn dan de ander’), maar toch loopt verbondenheid als een rode draad door de films. Al is een hoger ideaal onbereikbaar, op kleine schaal kan verwantschap iets verbeteren.

Een van de vele motieven die Kieslowski door zijn werk vlocht, was het simpele beeld van een oude hulpbehoevende man of vrouw. In vier van zijn films schuifelt op de achtergrond een kromgetrokken bejaarde voorbij, op weg naar de glasbak. De titelheldin van La double vie de Véronique wil wel helpen, maar kan het niet; de hoofdpersonen uit Bleu en Blanc zijn te veel met zichzelf bezig om ook maar iets te zien. Maar in Rouge, het slotdeel van de trilogie, merkt Valentine het worstelende oudje op en schiet te hulp.

Eind goed al goed, zou je kunnen zeggen: eindelijk kan dat glas, ook een visueel thema bij Kieslowski, terug naar zijn bestemming. Eindelijk heeft iemand hulp geboden aan een willekeurige ander, het lot een klein beetje de goede kant opgestuurd. Kieslowski vond die uitleg wel wat overdreven. ‘Alles wat ik ermee wilde zeggen, is dat we op een dag te oud kunnen zijn om een fles in een glasbak te tillen’, zei hij.

Na Trois couleurs vond hij het mooi geweest. Hij stopte met filmmaken, uitgeput door het harde werken aan drie films tegelijk en teleurgesteld in zijn eigen werk. Dat surplus waar hij naar zocht, de magische toevoeging aan de werkelijkheid, had hij naar eigen zeggen niet kunnen vinden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het er niet is; misschien bleef het alleen verborgen voor de maker. Het laat zich nauwelijks benoemen, maar het móét er wel zijn, anders is niet te verklaren waarom zijn films zo raken. Waarom een enkele scène soms zoveel meer lijkt te tonen dan wat zichtbaar is. Kieslowski oordeelde zacht over anderen, maar te hard over zichzelf.

Het retrospectief De films van Kieslowski vindt plaats van 18/1 t/m 1/3 in Eye, Amsterdam. Vijf van de vertoonde films worden daarnaast landelijk uitgebracht: Blind Chance, La double vie de Véronique, Trois couleurs: Bleu, Trois couleurs: Blanc en Trois couleurs: Rouge. Bleu is vanaf 12 januari al te zien.