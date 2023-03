Kruis gewoon op gevoel een hokje aan

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: je hoeft je niet te verdiepen in de verkiezingen.

Wie zich straks afvraagt waarom de uitslag van de verkiezingen weer zo hemeltergend dom is, hoeft niet verder te zoeken. Het is de schuld van mijn sociale omgeving. U zult begrijpen dat ik me omring met intelligente types. Met die intelligentie is in principe niets mis, maar in verkiezingstijd is het een barrière. Het probleem met slimme mensen is namelijk dat ze – Socrates zei het al – beseffen hoe weinig ze eigenlijk weten.

Als je ze dus vraagt op wie ze gaan stemmen, antwoorden ze dat ze ‘zich er nog echt in moeten verdiepen’, maar dat voor hun gevoel ‘geen enkele partij écht bij ze past’. Als je ze dan na de verkiezingen vraagt wat het geworden is, krijg je véél te vaak het antwoord dat ‘ze uiteindelijk geen tijd hebben gevonden om zich erin te verdiepen’ en dat ze menen ‘dat je dan ook niet moet gaan stemmen’. Of ze hebben zich wel verdiept in alle partijprogramma’s en zijn tot de conclusie gekomen dat ze ‘op Volt gaan stemmen’, wat net als blanco stemmen niet verboden is maar wel zinloos.

Je hoeft je niet te verdiepen in verkiezingen. Sterker nog, het werkt averechts. Ga maar na: de partijen die nu winnen hebben dat grotendeels te danken aan mensen die zich nog nooit ergens in hebben verdiept. Ze kruisen gewoon op gevoel een hokje aan. En dat is precies wat je moet doen. Een simpele maatstaf: de keuze op wie je gaat stemmen moet niet langer duren dan bepalen welke muziek je opzet tijdens het koken. Je weet best welke genre zo’n beetje bij je past, je kiest iets uit en gaat over tot de orde van de dag. Alleen zo kunnen we winnen.