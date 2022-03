Kristien Hemmerechts brengt haar hoofdpersoon niet dichterbij ★★☆☆☆

Kristien Hemmerechts Beeld Aurélie Geurts

De Vlaamse auteur Kristien Hemmerechts (1955) laat zich graag inspireren door waargebeurde geschiedenissen, waarbij ze een speciale voorkeur heeft voor het morele vraagstuk van goed en fout. In Het verdriet van Vlaanderen (2019) bijvoorbeeld ondernam ze met de bejaarde tweeling Hein en Toon, zonen van een collaborerend echtpaar, een zoektocht naar hun jeugd. Mij bleven vooral de modieuze observaties bij waarmee Hemmerechts haar bevindingen lardeerde. Zo wist ze niet alleen te melden dat ‘achter elke SS’er een mens schuilgaat’, ook stelde ze de Holocaust losjes op één lijn met de ‘onderdrukking’ door Israël van het Palestijnse volk. Over platitudes gesproken.

En nu is daar de roman Hubertina. Wederom baseert Hemmerechts zich op historische feiten, wederom speelt genoemd vraagstuk een rol. Is het haar nu wel gelukt weg te blijven van de clichés? Het boek begint in elk geval prachtig, met de geboorte in 1893 van de hoofdpersoon, als vijfde kind in een zeer katholiek mijnwerkersgezin in de buurt van Aken. De tante die haar moeder helpt bij de bevalling meent dat de baby ‘een engeltje’ is, doodgeboren dus. Een ouder zusje ontdekt dat ze toch leeft. Iedereen houdt haar voor een mirakel. En Anna Maria Hubertina Aretz zelf, wil Hemmerechts suggereren, zal altijd het gevoel houden dat ze haar bestaan moet waarmaken.

Kabbelend leven

Na deze spectaculaire openingsscènes zakt het verhaal behoorlijk in. Heel bijzonder is de levensweg van deze kwezelachtig vrome vrouw nu eenmaal lange tijd niet. Haar boterham verdient ze hoofdzakelijk als ‘pastoorsmeid’ in Vlaamse en Nederlandse grensplaatsen. Rond haar 30ste weet ze al zeker dat ze nooit zal trouwen. Van het ouderlijk geld waarmee haar broers en zusters een eigen huishouden opzetten, koopt zij een zegelring met haar initialen erin gegraveerd. En zo kabbelt haar leven voort.

Pas als Hitler in haar geboorteland de macht grijpt – we zitten inmiddels bijna op de helft van het boek – komt er enige vaart in het relaas. Bij toeval raakt Hubertina eind jaren dertig in Vlaanderen betrokken bij de opvang van Joodse vluchtelingen. Net zo gemakkelijk werkt ze tijdens de bezetting in een militair hospitaal waar ze Duitse soldaten verpleegt. Tegelijkertijd helpt ze een ‘goede’ spionne te ontsnappen. In 1944 loopt ze in een val, waarna ze als politiek gevangene op transport gaat. Hemmerechts, niet geheel clichévrij: ‘Ravensbrück was niet de hel op aarde, het was erger dan de hel.’

In de ik-persoon

Kun je daar nog overheen lezen, problematischer is dat ze aannemelijk noch invoelbaar maakt waarom Hubertina zich gedraagt zoals ze zich gedraagt. Paradoxaal genoeg helpt het daarbij niet dat het verhaal in de ik-vorm is gegoten, als betrof het memoires. Dat je door Hubertina’s ogen kijkt, brengt haar juist geen millimeter dichterbij. Het raadsel groeit eens temeer als ze zich na de oorlog aansluit bij de ultrarechtse, nationalistische Vlaamse beweging en zich ontpopt tot pleitbezorger van ‘amnestie’ voor voormalige collaborateurs en oostfrontstrijders. In 1971 zal ze zelfs een toespraak houden tijdens de beruchte IJzerbedevaart. Hoe het een zich laat rijmen met het ander blijft in nevelen gehuld.

In een recent interview met De Morgen zei Hemmerechts te hopen dat Hubertina een eigen straat krijgt. En dat mensen na lezing van dit boek ‘bewondering en sympathie’ voor haar zullen voelen. Ik waag het te betwijfelen.

Kristien Hemmerechts: Hubertina. De Geus; 351 pagina’s; € 22,50.

Beeld De Geus