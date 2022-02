Kringloop van Vis à Vis is een prachtige ode aan de duurzame omgang met mensen én spullen ★★★★☆

Maya Link in Kringloop door Vis à Vis Adventures in regie van Rutger Buiter. Beeld Marinus Vroom

‘Vintage! Renewables!’ Kersvers medewerker Jeff (Gerold Guthman) ziet de hippe slogans al voor zich, waarmee hij Kringloopwinkel De Hoop wil ‘upgraden’. Het familiebedrijf, onder bezielende leiding van Thea de Hoop (Ottolien Boeschoten), moet mee met de tijd en winstgevend worden, vindt de voormalige salesmanager. Alle medewerkers kunnen, net als de reusachtige verzameling tweedehandsjes, wel wat branding gebruiken, roept hij. Daarbij raast Jeff voorbij aan de verhalen achter en rugzakjes van spullen, mensen, dromen en mogelijkheden.

Terwijl het publiek nog een stamppot verorbert, wordt snel duidelijk waar de sympathie ligt in de aandoenlijke verhaallijn. De overrompelende kracht van Kringloop schuilt echter vooral in de ontwapenende synergie binnen de bonte spelersgroep van Vis à Vis Adventures en het waanzinnig inventieve ontwerp van decor en kostuums.

Een team van vormgevers heeft de garageloods op eigen terrein in Almere omgetoverd tot een groots Theater der Circulariteit, slechts gebruikmakend van afgedankte spullen. Het schaamrood staat je op de kaken wanneer je hoort dat de gigantische uitdragerij is opgetrokken uit spullen van één kringloopwinkel; Rataplan in Almere kreeg deze berg niet verwerkt tijdens de coronacrisis. Knuffels, bestek, lp’s, cd’s, elektronica, witgoed, fietswielen – alles vindt in Kringloop een creatieve herbestemming.

De geldt eveneens voor de slim verweven levensverhalen van de getalenteerde spelers. Of dat nu het vluchtrelaas is van de energieke theaterstudent Yazan Al-Hakim uit Syrië of de adoptieachtergrond van de Peruaanse muziektheaterstudent Christopher van der Meer. Ook Sjoerd Fleur, acteur met het syndroom van Down, zet zijn muzikale droom om in een schitterende act.

Regisseur Rutger Buiter heeft met regieassistent Nita Kersten een prachtige ode gemaakt aan een duurzame omgang met mensen én spullen. En de winst? Die zit in waardevolle welwillendheid.