Krimkunstschatten definitief naar Oekraïne, niet terug naar geannexeerde Krim

Een pronkhelm die te zien was in de tentoonstelling De Krim – Goud en geheimen van de Zwarte Zee in het Allard Pierson Museum in Amsterdam.

Het hoogste rechtscollege in Nederland verwierp het cassatieberoep van de musea tegen een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Daarmee krijgt Oekraïne de Krimkunstschatten definitief toegewezen.

Zowel de Oekraïense staat als de Krimmusea beschouwen de waardevolle voorwerpen als hun cultureel erfgoed. Het geschil ontstond nadat de Krim in maart 2014 door Rusland werd geannexeerd en het schiereiland zich afscheidde van Oekraïne. In het Allard Pierson Museum in Amsterdam was op dat moment de tentoonstelling De Krim – Goud en geheimen van de Zwarte Zee te zien: ‘spectaculaire archeologische topvondsten’, aldus het museum, waaronder ‘overweldigende gouden voorwerpen, zoals een zwaardschede en een pronkhelm, en talloze juwelen’. Die waren uitgeleend door het Nationaal Historisch Museum van Oekraïne in Kyiv en door vier musea op de Krim.

Na de expositie verlangden de Krimmusea hun collectiestukken terug. Oekraïne eiste die voorwerpen echter ook op. Het Allard Pierson Museum besloot de schatten op een veilige plek op te slaan en de rechter te laten bepalen wie aanspraak kan maken op de archeologische schatten.

Onherroepelijk

De rechtbank in Amsterdam bepaalde eind 2016 dat die moesten worden toegewezen aan Oekraïne. Maar het gerechtshof in Amsterdam oordeelde in een tussenuitspraak dat dit oordeel was gebaseerd op een verkeerde wet en een verkeerd verdrag. In 2021 kwam het hof langs een andere juridische weg tot eenzelfde beslissing: het Krimgoud diende naar Oekraïne te gaan. Het land moest wel de opslagkosten in Nederland betalen. Die bedroegen eind 2016 al meer dan 100.000 euro.

De vier musea op de Krim stelden cassatie in tegen die uitspraak. De Hoge Raad verwerpt echter hun klachten dat het hof een ondeugdelijke uitspraak heeft gedaan. Daarmee is de uitkomst van de zaak onherroepelijk geworden, waardoor het Allard Pierson Museum de geleende voorwerpen aan Oekraïne kan overhandigen.

Het museum zal daarover in overleg treden met de autoriteiten in Kiyv, zegt een woordvoerder na de uitspraak. Hoeveel de opslagkosten inmiddels bedragen, kan zij niet zeggen. ‘De prioriteit gaat nu uit naar het regelen van de overdracht.’