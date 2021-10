Krimgoud moet terug naar Oekraïne, niet naar geannexeerde Krim

Een van de gouden sieraden, geleend van een museum op de Krim. Beeld RV

Het geschil ontstond toen de Krim in maart 2014 door Rusland werd geannexeerd en het schiereiland zich afscheidde van Oekraïne. In het Allard Pierson Museum was op dat moment de tentoonstelling De Krim – Goud en geheimen van de Zwarte Zee te zien. Daarvoor waren bruiklenen verkregen van zowel een museum in Oekraïne als vier musea op de Krim.

Na de expositie verlangden de Krimmusea hun uitgeleende collectiestukken terug. Het gaat om honderden archeologische vondsten, die bepalend zouden zijn voor de identiteit van het schiereiland. De Oekraïense staat eiste die óók op. Het Allard Pierson Museum, dat onder de Universiteit van Amsterdam valt, besloot de Krimschatten na de tentoonstelling op te slaan, mede uit vrees voor claims. De rechter moest maar beslissen wie daarop aanspraak kon maken.

Cultureel erfgoed

De rechtbank in Amsterdam oordeelde in december 2016 dat het museum de Krimschatten moet afgeven aan Oekraïne, omdat ze tot het erfgoed van dat land behoren. De rechters baseerden deze beslissing onder meer op een Unesco-verdrag uit 1970 over de bescherming van cultureel erfgoed. Dit verdrag is zowel door Nederland als Oekraïne geratificeerd.

In hoger beroep heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag definitief vastgesteld dat de Oekraïense staat rechtmatig eigenaar is van het Krimgoud. Het hof baseert zijn uitspraak op andere gronden dan de rechtbank, die zich baseerde op de Erfgoedwet. Volgens het hof kan Oekraïne de voorwerpen niet op grond hiervan opeisen, maar kan het land zich beroepen op bescherming van de Museumwet. Die houdt in dat de kunststukken in afwachting van stabilisatie van de situatie op de Krim naar het Nationaal Historisch Museum van Oekraïne in Kiev worden overgebracht. Het gaat om een tijdelijke maatregel ter bescherming van het cultureel erfgoed.