Krijg je kansen, dan kun je zelfs zonder talent een eind komen. Krijg je ze niet, dan ben je, tja, kansloos

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: echt talent komt zelden bovendrijven.

Madeleijn van den Nieuwenhuizen schreef afgelopen week in NRC over nepotisme in de media. Het werd angekeild als taboe, alsof je er maar beter niet over kunt schrijven omdat je anders problemen krijgt. Dat leek me aanstellerij. Iedereen begrijpt toch dat nepotisme hoogtij viert in een wereld waarin wie je kent zeker zo belangrijk is als wat je kunt? Dat dacht ik tenminste, maar ik had het mis. Het is in bepaalde kringen wel degelijk taboe.

Vooral mensen uit families met meerdere succesvolle mediacarrières blijken er moeite mee te hebben. Best gek, want dat is bij uitstek een groep die zou moeten inzien hoe handig een familiekruiwagen is. Voor het bewijs hoef je alleen maar tijdens het kerstdiner om je heen te kijken. En toch zien ze het niet, hoe kan dat nou?

Een eerste, begrijpelijke fout is dat ze vaak denken dat het om een letterlijke kruiwagen moet gaan. Zo’n donkergroene, met twee hendels en een wiel. Maar de kruiwagen is bijna altijd figuurlijk bedoeld, een metafoor voor ‘profijt hebben van familie’. Een tweede fout is dat ze veel te veel waarde hechten aan talent. Ze denken dat ze nou eenmaal zijn geboren met bepaalde kwaliteiten en dat ze daarom de kansen krijgen die ze krijgen. Echt talent ‘komt immers altijd bovendrijven’. Dat is onzin, het meeste talent komt nooit bovendrijven. Talent moet zich kunnen ontwikkelen en daarvoor heb je kansen nodig. Krijg je die kansen, dan kun je zelfs zonder talent nog een heel eind komen. Krijg je die kansen niet dan ben je, tja, kansloos.

Ten slotte: het niet kunnen herkennen van nepotisme heeft net als kleurenblindheid een sterk erfelijke component. Het is natuurlijk vervelend, maar niets om je voor te schamen; het komt voor in de beste families.