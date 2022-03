‘Kranten hebben meer invloed op de verkoop dan tv’

Monique Eskens van boekhandel De Drvkkery in Middelburg Beeld Eva Faché

Jullie nummer 1, De stenen goden, speelt zich af in Zeeland.

‘Ja, in Middelburg. En op Paaseiland. Het is dit jaar driehonderd jaar geleden dat de Zeeuw Jacob Roggeveen Paaseiland ontdekte. Jeroen Windmeijer gebruikt dat als haakje in deze thriller. En voor mij persoonlijk is het bijzonder dat Windmeijer mijn naam en die van mijn collega-boekverkoper Anthoni Fierloos uit Goes heeft gebruikt voor zijn hoofdpersonages: Anthoni Eskens en Monique Fierloos.’

Bent u bevriend?

‘Nee, ik ken hem door zijn boeken. Hij heeft hier één keer gesigneerd. Hij is een goede thrillerschrijver, hij wordt ook wel de Nederlandse Dan Brown genoemd. Maar iemand anders zei: Nee joh, Dan Brown is de Amerikaanse Jeroen Windmeijer. Jeroen schrijft veel beter!

Veel boeken in jullie toptien zijn nog maar net verschenen: Allende, Huff en Wagendorp.

‘We leggen nieuw werk op een goede plek in de winkel maar we merken dat klanten vooral door het lezen van krantenrecensies bij die boeken uitkomen. Dikwijls hebben ze de uitgeknipte bespreking bij zich.’

En hoe zit het dan met televisie? Heeft het boekenprogramma Brommer op Zee invloed op de verkoop?

‘Nee, ik heb het idee dat boekverkopers het meer waarderen dan lezers. Er is niet veel vraag naar boeken die in dat programma zijn besproken.’

Wat valt verder op?

‘De omzet blijft goed op peil. Ondanks de dreigende inflatie blijven mensen gelukkig naar de boekhandel gaan.’

Wat is jullie boekentip?

‘Slechts een diefstal van de Sami-Zweedse schrijver Anna-Helen Laestadius. Een tijd geleden las ik een kort krantenberichtje over een mijnbouwbedrijf dat land van de Sami, waar de rendieren grazen, wilde exploiteren. Dat was ‘een-ver-van-mijn-bed-bericht’. Tot ik dit boek las. Deze roman beschrijft hoe moeilijk het voor de Sami is om hun levenswijze te behouden. Een verhaal dat je lang bijblijft. En ik merkte maar weer: een nieuwsbericht kan gaan leven door literatuur.’

Top-10 best verkochte boeken van Boekhandel De Drvkkery in Middelburg:

1. Jeroen Windmeijer: De stenen goden; HarperCollins

2. Isabel Allende: Violeta; Wereldbibliotheek

3. Philip Huff: Wat je van bloed weet; Prometheus

4. Jussi Adler-Olsen: Natriumchloride; Prometheus

5. Gerbrand Bakker: De kapperszoon; Cossee

6. Lisa Weeda: Aleksandra; De Bezige Bij

7. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; Kokboekencentrum

8. Bert Wagendorp: Phoenix; Uitgeverij Pluim

9. Jose Luis González Macías: Atlas van vuurtorens aan het einde van de wereld; J.M. Meulenhoff

10. Nelleke Noordervliet: Wij kunnen dit; Atlas Contact