Krankzinnige zangpartijen en varkensmaskers: de operaversie van Animal Farm

Repetitie voor Animal Farm bij De Nationale Opera. Beeld Milagro Elstak

‘We hebben een boek nodig.’ Regisseur Damiano Michieletto kijkt om zich heen in de Grote Studio van De Nationale Opera (DNO). Hij krijgt verschillende agenda’s in diverse kleuren en maten aangeboden. Hij kiest een klein exemplaar met een rode kaft en geeft het aan bas Gennadij Bezzubenkov, die zijn vurige betoog herneemt, nu met het boekje in zijn hand.

In de drukke studio wordt gerepeteerd voor de wereldpremière van de opera Animal Farm. Bezzubenkov speelt een van de varkens die de revolutie ontketenen op een verloederde boerderij. De boer wordt met geweld weggestuurd en de dieren nemen de boerderij over, maar hun egalitaire utopie ontaardt snel in een dictatuur. Michieletto liep allang rond met het idee om van George Orwells allegorische novelle uit 1945 een opera te maken. DNO opperde als componist Aleksandr Raskatov (69), die in 2010 op het Holland Festival succes boekte met de zwartgallige satire A Dog’s Heart. Hij zou wel raad weten met Orwells anti-stalinistische parabel.

Regisseur Damiano Michieletto (links) en componist Aleksandr Raskatov. Beeld Milagro Elstak

Librettisten Ian Burton en Raskatov zijn vrij trouw gebleven aan Orwell, dus de cast is behoorlijk groot. Het koor en het kinderkoor ontbreken op deze repetitie, maar veel van de achttien solisten zijn wel aanwezig. Sommige zitten op hun hurken in grote metalen kooien. Vleeshaken hangen omineus boven hun hoofd.

Tijdens deze nieuwe reeks repetities met pianobegeleiding slijpen Michieletto en dirigent Bassem Akiki alle scènes bij. Michieletto spreekt de cast toe. ‘Het echte werk begint nu. Dit is een uitdaging, niet alleen vanwege de muziek, maar ook vanwege de maskers. We zullen een fysieke taal moeten ontwikkelen.’

Want, inderdaad, hoe houd je de dieren uit elkaar? De zangers dragen varkens-, paarden- en geitenkoppen vervaardigd uit aluminium en doorzichtig gaas. Die zien eruit als ware kunstwerken en hebben lange snuiten, zodat de stemvorming onbelemmerd blijft. Doordat de zangers recht vooruit door het gaas heen moeten kijken, krijgen hun hoofdbewegingen vanzelf iets dierlijks.

Het is echter niet de bedoeling dat ze gaan waggelen, draven en huppelen. Daarvoor is choreograaf Thomas Wilhelm aanwezig. ‘Iedereen denkt dat choreografie alleen dansen is, maar het is veel meer dan dat. Het is belangrijk, vooral vanwege de maskers, dat deze personages herkenbaar zijn aan hun bewegingen. Ik vertaal hun karaktereigenschappen naar lichaamstaal.’

Dirigent Bassem Akiki. Beeld Milagro Elstak

Maar zelfs op basis van alleen een geluidsopname zou je de personages moeten kunnen herkennen: Raskatov heeft voor elk dier een eigen muzikaal idioom bedacht met specifieke vocale effecten. Geen plat gebalk en geknor, maar erg uitdagende muziek, ook voor de tweebenigen. Sopraan Francis van Broekhuizen speelt Mrs. Jones, de boerin: ‘Het is heel moeilijke muziek. Lastig tellen, lastig qua ritme en toonhoogtes. Als ik aan het studeren ben, denk ik: o, god, ik krijg dit er nooit in. Op een gegeven moment wordt het helemaal eigen en ga je ervan houden. Dat is zo leuk altijd.’

Raskatov schrijft bovendien een heel scala aan stemtypen voor, van krankzinnig laag (de diepe bas Bezzubenkov) tot krankzinnig hoog. De partijen van sopraan Holly Flack (luxepaard Mollie) en tenor Karl Laquit (cynische ezel Benjamin) reiken respectievelijk tot as en a boven de hoge c, dus hoger dan die van de Koningin van de Nacht in Mozarts aria Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. ‘De stemmen hebben een hiërarchische structuur die overeenkomt met de satire in het stuk’, legt dirigent Akiki uit. ‘Old Major is het oude wijze varken, dus hij is een basso profondo. Dan heb je Napoleon, de basbariton, en Snowball, een tenor, en dan de extreem hoge tenor die Squealer speelt.’

Decorontwerp voor Animal Farm. Beeld Paolo Fantin

En hoewel alle personages hun eigen klankbeeld hebben, vormen alle onderdelen samen een dramaturgisch geheel. ‘Nu dat we alles in de juiste volgorde repeteren, wordt de structuur heel duidelijk’, zegt Akiki. ‘Als je voor het eerst naar de partituur kijkt, lijkt het een reeks losse blokjes. Maar in feite is het een vloeiend verhaal en je kunt geen enkele noot weglaten.’

En straks, tijdens de repetities met het Nederlands Kamerorkest, komen er ook de orkestrale klankeffecten bij. Akiki geeft een voorbeeld: ‘Terwijl de hoofdmelodie wordt gespeeld, spelen de hobo en de klarinet een kwarttoon hoger respectievelijk een kwarttoon lager. Al die kwarttonen op elkaar creëren een bepaalde kleur.’

Er is ook humor, uiteraard van het lugubere soort. Wanneer de vleesmolen volgestouwd met hompen vlees begint te draaien klinkt een quasivrolijk, dribbelend motief. En de stomdronken boer (tenor Marcel Beekman) en zijn scheldende vrouw worden opzettelijk karikaturaal neergezet.

Hoewel Marx, Lenin, Stalin en Trotski allemaal te herkennen zijn in Orwells varkens, benadrukt de cast dat het een tijdloos verhaal is, de geschiedenis die zich telkens weer herhaalt. ‘In het begin zijn we allemaal dierlijker’, legt Flack uit. ‘Nadat we in opstand zijn gekomen tegen de mensen, beginnen we steeds meer op ze te lijken. Aan het einde krijgen we allemaal gebraden varkensvlees voorgeschoteld en is de cirkel rond.’

Animal Farm van Aleksandr Raskatov. Nationale Opera & Ballet, Amsterdam, 3 t/m 16/3. Opera Forward Festival, diverse locaties, 3 t/m 12/3.