Kowloon Walled City heeft geen schreeuwende versterkers nodig om heavy te kunnen zijn ★★★★☆

Zeker: Kowloon Walled City maakt ‘heavy’ muziek. Maar waar zit hem die ‘heaviness’ eigenlijk in? Niet in volume of schreeuwende versterkers. De gitaren zijn vaak niet eens vervormd en draaien naturel om elkaar heen. En dan laat de band ook nog lange stiltes vallen, waarna een enkel gebroken akkoord een nummer vanuit het niets weer opbouwt, zoals in het desolate openingsnummer Piecework van het gelijknamige nieuwe album.

De zwaarte zit hem vooral in de gemoedstoestanden, in de sombere maar poëtische teksten en de manier waarop zanger Scott Evans zijn leed met de wereld deelt, half schreeuwend en met beheerst overslaande stem. En vooral in de stemming van de gitaren, de melancholie van de akkoorden, die nooit vastlopen in logge riffs. De muzikaliteit doet soms denken aan het late werk van de band Earth: diezelfde open akkoorden, die nauwelijks oversturing nodig hebben om de ziel te raken. Luister naar het prachtige liefdeslied You Had a Plan; de tokkelende melodie, de stiltes en de aangrijpende tekst. ‘We’re on the clock, hand in hand. Then two by two you disappear.’ Hoe zacht kan harde muziek zijn?

Kowloon Walled City Piecework Heavy ★★★★☆ Neurot