Korn klinkt gedurende Requiem meer dan ooit als een simpelweg goed rockende grungeband ★★★☆☆

In de vroege jaren negentig zette de band Korn een frisse beweging in gang in de metal. De nu metal introduceerde hiphop, funk en elektronische hulpmiddelen bij het genre van de vierkante gitaren, en dat werd ze niet door iedereen in dank afgenomen. Het genre werd vooral populair bij de skatende jeugd, zakte in de loop van de jaren nul weg in de geschiedenisboeken, maar beleeft nu en dan wel weer een kleine opleving.

Op de nieuwe plaat Requiem lijkt de modieuze golfbeweging Korn eigenlijk weinig te interesseren. De band maakte het veertiende album vanuit het hart, en dat is goed luisternieuws. Weg zijn de opzichtige mixbrouwsels; in de openingstrack Forgotten hoor je het strakke en riffende rockwerk dat de band in de begintijd ook zo aantrekkelijk maakte, plus de aanstekelijke refreinen en zangstukken van zanger Jonathan Davis. Korn klinkt gedurende de plaat meer dan ooit als een simpelweg goed rockende grungeband, waarin veel Alice in Chains valt te bespeuren. En ook dat is goed nieuws.

Het gaat de band plotseling dus best goed af. Dat is opmerkelijk, omdat de leden, en vooral zanger Davis, gedurende hun carrière legendarisch slecht voor zichzelf zorgden. Davis maakte veel ellende mee – hij verloor zijn ex-echtgenote vier jaar geleden aan een overdosis – en hij lijkt te hebben bedacht dat het goed is het leed van zich af te zingen. Dat doet hij in mooie, bewogen en oprechte rocktracks als Start the Healing. Hij roept zichzelf op over de pijn heen te stappen: ‘Break apart the pain and start the healing.’ Maar de holle, duistere gitaarriff achter hem lijkt Davis terug te willen trekken naar het duister. Een krachtig en toegankelijk rocknummer, en een van de betere Korn-songs van het afgelopen decennium.

Requiem is misschien geen vernieuwend meesterwerk, lang niet iedere track grijpt je bij de keel en soms beginnen de poprefreintjes je ook wat tegen te staan, maar in een maand met weinig verheffende heavyreleases op de agenda, doet Korn het toch even goed als aanjager van een prettig weekend.

Korn Requiem Heavy ★★★☆☆ Virgin