Kooymans & Carillo spelen lekkere, in blues gedrenkte ouwemannenrock ★★★☆☆

Er schijnt nog onvoltooid werk van de Vreemde Kostgangers (met Boudewijn de Groot en wijlen Henny Vrienten) op de plank te liggen, maar dit zou het laatste echte wapenfeit van George Kooymans (74) kunnen zijn. Hij maakte Mirage met zijn Amerikaanse vriend Frank Carillo (71), twaalf jaar na hun duodebuut On Location (2010).

Kooymans lijdt aan de spierziekte ALS en maakte in februari 2021 zijn afscheid (en het einde van Golden Earring) bekend. Carillo leerde hij midden jaren negentig kennen. Ze waren betrokken bij Anouks debuutalbum Together Alone (1997) en zijn sindsdien, wanneer het zo uitkwam, samen muziek blijven maken.

Zo kwam ook Mirage tot stand: wanneer het zo uitkwam. Het album biedt lekkere ouwemannenrock, met respect, vaak in blues gedrenkt, gespeeld door twee uitstekende gitaristen met mooi doorleefde stemmen: de rauwe strot van Carillo (Where the Devil Won’t Go), het lichtere timbre van Kooymans (Den of Thieves) of mooie samenzang (I Wish You Were Still Here). Ze zingen met passie.

Onvergetelijk wordt Mirage niet, maar je voelt wel de vriendschap, de toewijding, de liefde voor het ambacht en op de valreep tóch een onvergetelijke song, als bonustrack: Seasons, door Kooymans in 1969 aan Earth & Fire geschonken, dat ermee doorbrak. Hij heeft het toch nog zelf opgenomen. Solo. Een cadeautje.

Kooymans & Carillo Mirage Pop ★★★☆☆ Red Bullet