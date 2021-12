Koor en orkest van het Teatro Massimo Bellini doen hun landgenoot eer aan ★★★★☆

Bij Vincenzo Bellini’s Il pirata kun je je beter toeleggen op de cascade van fraaie melodieën en de opwekkende koren, want de handeling zelf is behoorlijk onzinnig. Een 13de-eeuwse Siciliaanse edelman (bariton) dwingt Imogene (sopraan) om met hem te trouwen. Zij houdt echter van een heethoofdige piraat (tenor), die haar zoontje dreigt dood te steken. Geen wonder dat ze haar verstand verliest tijdens een prachtige waanzinscène, een van de vele magistraal gezongen passages in deze onverkorte studio-opname.

Het koor en orkest van het Teatro Massimo Bellini in Catania, Bellini’s geboortestad, doen hun landgenoot eer aan, enige rafels daargelaten. Dirigent Fabrizio Maria Carminati gaat heel expressief met de tempi om en de uitvoering ademt een warmbloedige vrijheid. Marina Rebeka toont zich een technisch superieure, emotioneel overrompelende Imogene. Javier Camarena – intens en loepzuiver – kan zich in de titelpartij meten met de besten. Franco Vassallo is de toepasselijk barse en bekwaam zingende slechterik.

Fabrizio Carminati Bellini: Il pirata Klassiek ★★★★☆ Prima Classic